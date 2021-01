Ceny benzinu a nafty v Německu skokově stouply, české pumpy v pohraničí čekají žně dnes | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC

V přepočtu až o více než 5 Kč na litr vyšší ceny benzinu a nafty čekaly po novém roce na čerpacích stanicích Němce. Jakmile to tedy situace alespoň trochu dovolí, čekají české pumpaře v pohraničí zlaté časy, které nejspíše hned tak neskončí.

Jak ukazuje stav na zatím jen částečně pokřivených trzích, jako je ten český nebo australský, přirozený zájem o elektrická auta je téměř nulový. Lidé si sami sebe za volantem vozu s elektrickým pohonem dovedou představit, v tom problém není, ovšem koupit si jej je jiná věc. Nejde tu přitom o předsudky, za nezájmem stojí především racionální obavy z nedostačujícího dojezdu resp. složitého doplňování energie a tím i omezeného praktického využití. A samozřejmě vysoké ceny těchto aut právě vzhledem k jejich využitelnosti.

Tento problém se nicméně politici rozhodli „vyřešit” za pomoci dotací. A za situace, kdy jsou státní kasy děravé jak cedníky, je paradoxně zvýšit. Až do příchodu koronaviru byla podpora spojená s koupí elektrických aut až na výjimky relativně malá - šlo o menší částky než dnes, navíc je typicky bylo možné spojit jen s dražšími vozy, neboť těch levnějších bylo k dispozici poskrovnu. Na trh ale letos přišly dostupnější modely v momentě, kdy dotace byly pod rouškou koronavirové pomoci zvýšeny, což situaci zásadně změnilo.

Ne čele těchto snah kráčí Německo, kde je koupě elektrického auta dotována částkou v přepočtu až 235 tisíc Kč. Ve výsledku je tak možné používat některé elektrické modely i zdarma, neboť v případě operativního leasingu, kdy majitelem zůstává někdo jiný než uživatel, pokryje dotace celou ztrátu hodnoty vozu po období, kdy bude v rámci nastavených časových a kilometrových mantinelů používán. Zájem tedy pochopitelně stoupl, neboť jezdit zadarmo není proti srsti nikomu.

Ve skutečnosti to ale zadarmo není, účet za tenhle oběd musí někdo zaplatit. Pokud tedy Němci pumpují do elektromobility stále větší peníze, musí jich pochopitelně někde více také brát. Od 1. ledna tohoto roku tedy začala platit nová emisní daň, která je uvalena na pohonné hmoty. Někteří politici naznačovali, že tankování kvůli tomu zdraží o asi 7 centů na litr (cca 1,80 Kč) u benzinu a o 8 centů (2,10 Kč) u motorové nafty. Prezident klubu Mobil in Deutschland Michael Haberland ale předem varoval, že dopady budou vyšší a skutečně jsou.

Nové daňové zatížení je totiž základem pro daň z přidané hodnoty a když se zdražuje, nahoru jdou často i marže. Pumpaři tak začali v očekávání budoucích vyšších cen tlačit ceny nahoru už před koncem roku a reálné zvýšení cen u čerpacích stanic oproti stavu před pár týdny nyní dosahuje až 20 eurocentů, tedy až 5 korun a 20 haléřů na jeden litr. A i když se průměrné zdražení pohybuje okolo 12 eurocentů, tedy asi 3,20 Kč, znamená to ve výsledku obrovskou celkovou daňovou zátěž navíc přicházející v ten nejhorší možný moment.

Haberland říká, že tedy, že pokud cena za litr paliva činí u čerpací stanice 1,20 Eur (asi 31,50 Kč), motorista platí 85 centů (22,30 Kč) do státní kasy. „To je 70procentní zdanění,“ vypočítává prezident automobilového klubu. A dodává, že bude jen hůř, neboť zatímco pro rok 2021 se počítá se zdaněním 25 Eury (655,50 Kč) na tunu CO2, v roce 2025 to již bude 55 Eur (1 442,10 Kč), což ceny benzinu a nafty pošle znovu skokově nahoru.

„Pro mne je to špatný signál, který přichází ve špatnou dobu. Motoristé, kteří již nyní platí nemalé daně, budou muset sáhnout do kapes ještě hlouběji,“ říká dále Haberland a poukazuje na to, že zdražení přichází v době ekonomických těžkostí. Pro některé lidi přitom automobil představuje jedinou možnost, jak se dostat do práce, přičemž ten s elektrickým pohonem si nemohou z různých důvodů dovolit. Například bydlí a případně i pracují v takových místech, kde potkáte spíše medvěda než dobíjecí stanici.

Všechno zlé je ale pro něco dobré, říká se. Tento případ není výjimkou, neboť čeští pumpaři sídlící u hranic s Německem mohou v reakci na tento krok čekat žně. Ne teď, když je cestování přes hranice složité a kvůli nákupu benzinu nebo nafty legálně nemožné. Jakmile ale omezení povolí, budou rozdíly mezi cenami paliv v ČR a v Německu takové, že se tankování v Česku Němcům snadno vyplatí. A po roce 2025 to bude platit ještě víc, pokud tedy podobná emisní daň nebude zavedena i u nás.

Němci byli svědky zdražování pohonných hmot již v závěru roku, kdy se čekal příchod nového daňového zatížení paliv. To je nyní realitou a ceny dále stouply - politici potřebují více peněz na podporu elektromobility. Grafika: ADAC

Zdroje: ADAC, Mobil in Deutschland

Petr Prokopec