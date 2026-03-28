Ceny dekádu starých Tesel se začínají blížit nule, tato se prodala za 7 procent původní ceny, i když vypadá fit, funguje a tolik toho nenajela
Petr ProkopecKoncová hodnota těchto aut je zkrátka nula plus cena náhradních dílů, které z nich ještě půjde použít. To je nakonec obvyklé, problém je v tom, jak rychle se tomuto stavu přiblíží. „Normální" ojetina je po 10 letech perspektivním vozem, tady to neplatí ani zdaleka.
včera | Petr Prokopec
Jakkoli to zní neuvěřitelně, pokud bych své Kie Cee'd SW nechal osvěžit lak a vypulírovat interiér, pak bych si za třináctiletý kombík se zhruba 185 tisíci najetými kilometry mohl říct o slušné peníze. Ceny takových ojetin se totiž aktuálně pohybují nad 160 tisíci korunami, tedy na vyšší úrovni, než tomu bylo pár let zpátky. Není to ale vlastně až tak moc překvapivé, neboť jde o zástupce „staré školy“, který disponuje atmosférickým motorem, manuálem a není prošpikován elektronickými systémy.
Znamená to tedy, že při správné údržbě může tato Kia klidně sloužit ještě další dekádu bez nutnosti výraznějších investic. A pokud se něco porouchá, stačí sehnat schopného mechanika, u kterého necháte za většinu oprav maximálně pár tisícikorun. O něčem takovém si moderní produkce může nechat jen zdát, zvlášť pokud jde o nešťastně konstruovaná auta, jako jsou ta s logem Rivianu.
Udržovat tato auta při životě jde zkrátka skoro donekonečna docela levně, proto na ceně ztrácí zejména v pozdějším věku v případě udržovaných vozů tak málo. O něčem podobném si ale mohou nechat jen zdát majitelé starších elektromobilů, a to i když se o své vozy starají stejně pečlivě, jejich vozy nemají žádnou zjevnou vadu a nejsou ani nijak zvlášť ojeté, což nejlépe ukázala nedávno skončená aukce Tesly Model S na platformě Cars & Bids.
Pozornost poutá už výslednou cenou, nebo nový majitel zaplatil za vůz ve verzi P85+ z roku 2014 jen 8 700 dolarů, což je nějakých 184 tisíc korun. Víc za něj nikdo nedal. Tesly se tedy dostaly někam na úroveň zmíněných ojetých Kií, jen s tím rozdílem, že mě Cee'd SW v roce 2013 vyšel na přibližně 365 000 Kč, takže s cenou je někde na 50 procentech původně zaplacené ceny. Model S P85+ se oproti tomu v dané době prodával za zhruba 125 000 USD, dnešním kursem 2,67 milionu Kč. Máme zde tedy opravdu neskutečný propad hodnoty o víc než 93 procent, což je naprosto brutální bilance. A nikdo nemůže zpochybnit, že toto je reálná tržní cena vozu, víc za něj zkrátka nikdo nedal.
Za takovým výsledkem pochopitelně stojí omezená (ekonomicky smysluplná) životnost vozu jako takového, která pramení z obav z nutnosti výměny klíčového komponentu, tedy baterie. I když jde jen o 12 let starý vůz s 230 tisíci najetými kilometry, který vypadá velmi zachovale a jezdí, nevztahuje se na něj už žádná garance na baterii. A paket o kapacitě 85 kWh je v autě původní, za takže dost pravděpodobně u konce s dechem. Za jeho výměnu si Tesla naúčtuje skoro půl milionu korun. A pořád budete mít 12 let staré auto s nájezdem přes 200 tisíc, to vážně nemá smysl.
Zůstatková hodnota vozu se tedy už tak brzy prakticky blíží nule, podobnou cenu bude mít na i auto náhradní díly bez baterie jako vrak. To je smutné, však mnohá takto stará a ojetá spalovací auta bude spousta lidí vnímat jako velmi perspektivní ojetiny - podívejte se třeba, kolik stojí srovnatelné Passaty. Do hry tady navíc promlouvá skutečnost, že nabídka i takto starých elektrických ojetin se stále zvyšuje, zájem o ně však zůstává minimální. Již dávno tak neplatí prohlášení Elona Muska, že na vlastnictví Tesel neproděláte, nýbrž vyděláte. Proděláte kalhoty, přijdete prakticky o všechno, ať si vůz koupíte v jakémkoli momentě jeho životnosti.
Znovu tak lze jen dodat, že elektrický pohon je atraktivní jen pro úzkou skupinu zákazníků. Jinak by se taková auta prodávala mnohem dráž i s rizikem, že baterie „odejde” co nevidět. Koneckonců, jak už padlo, po stránce vizuální auto nepůsobí vůbec špatně - zvenčí je sice třeba počítat s nějakým tím škrábancem, interiér je ale na poměry tak starých Tesel ve velmi slušném stavu, na 12 let starý vůz je to nadstandardní ojetina. A výbava je velkorysá, v průběhu let vůz navíc dostal celou řadu online aktualizací a jeho vzadu usazený elektromotor produkuje 420 koní. Přesto je prakticky bezcenný.
Tato Tesla Model S P85+ se prodala jen za 184 tisíc korun, pouhých 7 procent původní ceny. Propad hodnoty je tedy u elektrických aut skutečně brutální ve velmi krátkém čase, níž už hodnota spadnout skoro nemůže. Foto: Cars & Bids, tiskové materiály
Zdroj: 2014 Tesla Model S P85+ Performance Plus, Mostly Warm Climate-Owned, Unmodified@Cars & Bids
