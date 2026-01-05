Ceny elektrického propadáku Audi už klesly pod milion, i když jde o 500koňový sporťák od dealera se zárukami starý jen pár let
Petr MilerA to hluboko pod milion, ne o dvě koruny. Tohle auto je pro majitele taková ekonomická tragédie, že vedle toho i finále Romea a Julie působí jako veselohra. Šance, že by bylo jinak než jen hůř, se navíc limitně blíží nule.
Popravdě řečeno už jsme o tom nechtěli psát, neboť ani my do mrtvol nekopeme rádi. V poslední době se ale hned několik zahraničních magazínů začalo nezávisle na sobě věnovat pozoruhodným poklesům hodnoty Audi e-tron GT, tedy elektrického propadáku značky. Ten se aktuálně prodává už tak mizerně (loni do listopadu v Evropě podle Data Force 1 929 aut), že vedle něj i Lamborghini Urus vypadá jako tuctovka (loni za stejné období dle stejného zdroje 2 783 aut). Třeba Auto Bild si do něj v návaznosti na to ještě párkrát kopnul, ale nebyl zdaleka sám.
V reakci na to jsme tedy provedli vlastní zevrubnou rešerši a nový vývoj skutečně stojí za zmínku. Dlouho totiž - možná i kvůli oné relativní vzácnosti - platilo, že e-tron GT zase takovým ekonomickým fiaskem nebyl. Tedy byl, ale všechno je relativní, a protože jej jako ojetinu šlo koupit jen dráž než prestižnější, často i výkonnější a vybavenější Porsche Taycan, jak jsme kdysi psali, zase tak špatně se na tom být nezdál. Jenže uběhly další skoro dva roky a všechno je jinak.
E-tron pokračoval ve vývoji hodnoty „zu Grunde”, což se tedy nevyhnulo ani Taycanu, v jeho případě ale pořád čekáme, až se ve velkém začne prodávat za ceny pod 1 milion Kč. Což bude u pár let starého vozu klidně i za 5 a víc milionů korun skutečně hodné pozornosti. E-tron GT ale už pod touto hranicí je, a to naprosto bezpečně.
V Evropě dnes najdete v prodeji už slušnou řádu exemplářů dostupných za statisícové sumy, a tak si můžete i vybírat. Nešli jsme po tom nejlevnějším, to bychom skončili o další statisíce níž, též jsme se vyhnuli dříve bouraným autům, vozům prodávaným v pochybných zemích nebo aspoň v bazarech, kde auta voní po kebabu. Přesto jsme si i tak mohli vybírat z perspektivních aut.
Jedním z nich je stroj na fotkách níže, e-tron GT 350 quattro, tedy verze s 476 koňmi výkonu, 83,7 kWh kapacity v baterkách a ve slušné specifikaci. Není to žádné holátko, o čemž svědčí i zvolená příplatková barva Taktikgrün, v podstatě vojenská zelená. Je to vůz z roku 2022, tedy ne zrovna první vyrobený kus, prodává ho oficiální dealer Audi v rámci programu Plus, takže dostanete ještě dva roky záruky, navíc baterka ji má platnou až do 160 tisíc km nebo roku 2032. Autu navíc vizuálně nic není, obecně mu nic není a na najetých 103 tisíc km, u takového stroje lehce nadprůměrného nájezdu za necelé 4 roky stáří, vypadá velmi zachovale. Jen jeho cena není zachovalá ani trochu.
Auto stojí pouze 40 880 Eur, tedy asi 985 tisíc korun. To je opravdu legračně málo na vůz, který jako nový stál 112 022,02 Eur přesně, tedy asi 2,8 milionu Kč. Dnes se navíc nejlevnější e-tron GT prodává od 3 217 900 Kč v základu, sešup hodnoty je tedy brutální jakoukoli optikou - tou nejhorší při srovnání specifikací okolo 2,5 milionu Kč. Přesto bychom si nedělali iluzi, že půjde o dobrou koupi, tento pád bude zjevně pokračovat dál a dál, byť jistě ne takovou rychlostí.
Proč? Protože všechno, co jsme o elektromobilech tisíckrát řekli, sluší se říci bez dalšího. Ale pokud máme být konkrétnější, pak mimo jiné proto, že s takovým autem nikam nedojedete, pokud ho nebudete řídit jako Dacii Spring. K tomu jedna komická poznámka přímo z webu Audi - automobilky mají nyní povinnosti uvádět u elektromobilů nejen okamžitý maximální výkon, kterým jistě ohromí, ale také maximální výkon, který umí stabilně dodávat po dobu 30 minut. A dopady jsou humorné.
Takový RS e-tron GT performance křičí do světa, že posílá na kola až 843 koní, jo, to je pecka. Ale stabilně po 30 minut neposkytne ví než 222 koní. Proč, těžko říci, asi na to stačí už jeho omezená kapacita baterek, která nezvládne dodávat víc než 222 koní po 30 minut. To bude jízda, že? Dovedete si představit, že by třeba Lamborghini Huracán podávalo okamžitě 640 koní, ale po dobu půl hodiny jen třeba 160 koní? Ne, bude to 640 koní plus minus pár drobných, nádrž tu významným limitem nebude a nic jiného také ne. Zlomku by se každý vysmál, elektromobily za to máme obdivovat? Pokud ano, e-tron GT si za to moc fanoušků nezískal...
Propad hodnoty Audi e-tron GT v čase je skutečně pozoruhodně enormní. Tohle konkrétní 476koňové auto se 4 roky na krku a 102 tisíci km stojí u oficiálního dealera se všemi zárukami ve slušné specifikaci už pod milion. A zdaleka není tím nejlevnějším. Foto: Wiest-Autohäuser J. Wiest + Söhne, publikováno se souhlasem
Zdroj: Wiest-Autohäuser J. Wiest + Söhne@Mobile.de
