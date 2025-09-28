Ceny kdysi nejrychlejšího luxusního sedanu světa spadly legračně nízko, auto schopné vozit rodinu hodně přes 300 km/h nestojí víc než lepší Škoda

Jen se podívejte, co vás čeká vzadu - maximální luxus spojený se supersportovními „artefakty”. Je vlastně s podivem, že tohle auto svého času moc nebodovalo a velký zájem o něj není ani dnes jako o ojetinu, jde o stroj snů svého druhu. O to levněji se ale dá koupit.

včera | Petr Miler

Foto: Mercedes Technik Langer, publikováno se souhlasem

Jen se podívejte, co vás čeká vzadu - maximální luxus spojený se supersportovními „artefakty”. Je vlastně s podivem, že tohle auto svého času moc nebodovalo a velký zájem o něj není ani dnes jako o ojetinu, jde o stroj snů svého druhu. O to levněji se ale dá koupit.

Je krásný, je výjimečný, je luxusní a je velmi rychlý. Možná nebyl prodejně nejúspěšnější, protože s z klasicky střiženou karoserií vtrhl na trh v době, kdy zákazníci začali i v luxusním segmentu bůhvíproč toužit po nemotorných SUV, to mu ale na výjimečnosti nic neubírá. V roce 2015 se mezi nejrychlejšími vozy svého druhu zařadil s 327 km/h na druhé místo, v roce 2017 se jeho novější verze dokonce nakrátko vrátila na absolutní vrchol žebříčku s 338 km/h maximálky. Řeč je o Astonu Martin Rapide, sedanu tak mimořádném, že většina z nás ani nepomýšlí na to, že jej mohla řídit. Natož pak vlastnit.

Tyto myšlenky nejsou neopodstatněné. Základní verze startovala svého času v přepočtu na víc jak 5 milionech Kč a existovalo tak jen pár aut s tříprostorovou karoserií, která by byla dražší. A to byla cena základu, kterou příplatky a další speciality snadno poslal ještě o pár milionů výš. Také to ale byla cena nového vozu - jako ojetina si Rapide drží ceny tak bídně, jak se vlastně i prodával - třebaže se jedná o vozy z průběhu minulé dekády, žádné veterány, se kterými navíc nebylo obvyklé najíždět statisíce km, stojí klidně pětinu své původní ceny. A to je překvapivě málo vzhledem k tomu, co pořád dovedou.

Pravda, prvotní verze nejsou tak rychlé, s 476 koňmi šestilitrového dvanáctiválce pod kapotou jsou ale zároveň všechno jen ne pomalé. Zájem o ně na trhu ojetin musí být extrémně malý, protože ceny nejlevnějších kusů začínají v Evropě už okolo 1 milionu Kč. A v USA jsou ještě níž.

Kus, na který se díváte níže, není tím nejlevnějším ani nejstarším, vybrali jsme hezčí a zachovalejší exemplář z roku 2011, který nabízí prodejce v německém Norderstedtu. Je tedy starý 14 let a na tachometru má pouhých 35 489 km, což je skoro nic. Na pohled vypadá podle toho všeho - prakticky dokonale, jako zánovní vůz. Přesto jde pořídit za 46 599 Eur v přepočtu za 1,13 milionu Kč, což je podle nás velmi lákavá nabídka. A kdybyste chtěli pozdější evoluce o výkonu 560 koní a víc, pořád vám bude stačit od 1,6 milionu Kč na jen o trochu míň zachovalé kusy.

Samozřejmě tím nechceme říci, že by cifry okolo jednoho nebo jednoho a půl milionu Kč byly vyloženě nízké, ale ruku na srdce - čekali byste, že stále vyráběný model Astonu ze špičky jeho nabídky bude dnes k mání za cenu, za kterou zdaleka nepořídíte ani nejlepší modely Škody? Natož pak eMková BMW či cokoli opravdu rychlého a alespoň trochu prestižního?

Pokud byste toužili po rodinném superautě, vezměte Rapide do úvahy - na výjimečnější vůz v tomto segmentu narazíte jen zřídka. A když o tom někomu budete vyprávět, závistivci si alespoň na chvíli budou myslet, že řídíte trochu jiný Rapid a nebudou vám třeba tolik komplikovat život.


Nejlevnější ojeté Astony Martin Rapide v Evropě v pěkném stavu dnes stojí od asi 1,1 milionu Kč, v horším i méně. A ani pozdější evoluce nejsou o víc jak statisíce dražší. Jsou to zlomky původních cen, i když tyto vozy vypadají pořád zánovně, atraktivně a s motorem 6,0 V12 jsou nejen mimořádné, ale také velmi rychlé. Foto: Mercedes Technik Langer, publikováno se souhlasem

Zdroje: Mercedes Technik Langer@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.