Jak drahé je vlastnit Bugatti Chiron? Klíčové díly jsou tak drahé, že jejich výměna zruinuje i milionáře včera | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Je jasné, že na Bugatti nic nebude levné. Obvykle se mluví o provozních nákladech, které též nejsou nízké, v kontextu s cenou vozu ale nemusí vyznívat až tak dramaticky. Ceny „velkých” náhradních dílů ale berou dech.

Kdo chce mít opici, musí mít na banány, říká jedno z tradičních rčení automobilových nadšenců. Koupit si auto je zkrátka jedna věc, provozovat jej ale druhá. Platí to zejména v případě cenově lákavých ojetin, neboť s pár léty na krku lze za lákavé ceny pořídit mnohá prestižní a silná auta, která mohou snadno stát méně než lépe vybavený nový Golf. Pokud se na nich ale něco pokazí, může se z jejich pořízení stát slušná noční můra.

Pokud jste skončili mezi těmi, kteří si podobným způsobem koupili třeba ojeté BMW místo nové škodovky a doplatili na to, můžete se utěšovat tím, že... nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Lidé stojící za kanálem The Hamilton Collection na Youtube předestřeli náklady na vlastnictví Bugatti Chiron na 10 let a máme pocit, že se vám zvednou obočí, i když si ho chvíli předtím přelepíte lepicí páskou.

Na první pohled nejsou depresivní. Koupit si Chiron je drahé, nejlevnější kousky v prodeji vidíme za asi 85 milionů korun, existuje ale slušná naděje, že tento vůz o pár let později prodáte za stejnou či ještě vyšší cenu. Ani servisní náklady zpočátku nejsou strast - čtyři roky je nese Bugatti, cenu dalších šesti let spočítali lidé „od Hamiltona” na 91 500 dolarů. To jsou více jak 2 miliony korun, žádná láce, ale za 6 let vlastnictví Bugatti? To není zase tolik, jakkoli je třeba dodat, že počítali jen běžné servisní kontroly a jednu výměnu pneu za 4 roky. Podobných výdajů (neřku-li těch za benzin apod.) může být ještě hodně.

Pozoruhodné jsou ale hlavně ceny „velkých” náhradních dílů, to když se něco pokazí. Spadne vám klíč ze stolu v restauraci na Pařížské? Připravte si 13 547 dolarů na nový, to je asi 305 tisíc Kč. Za klíč. Trochu se rozvášníte s 1 500 koňmi a brzdy už začnou říkat ne? Bude to za 47 400 dolarů, 1 070 000 Kč, jen za výměnu brzd. A to si pište, že na dvoutunovém monstru s takovým výkonem není ani karbon-keramika navěky. To je ale pořád „spotřebák”, co když se něco opravdu pokazí?

Věčný není ani motor vozu. Záruka jednou skončí a slovu „kulance” se u Bugatti leda kulantně vysmějí a vytáhnou fakturu za nový - bude na ní 856 406 dolarů, 19,3 milionu korun, mimochodem skoro o 6 milionů víc než za velmi podobný motor Veyronu. Exploze motoru je ale nepravděpodobná, taková převodovka to může zabalit snáz. V tu chvíli na účtu hledejte 185 000 dolarů, 4,2 milionu korun.

Bugatti si jistě nekupují chudí lidé, ale třeba desítky milionů za opravu motoru s převodovkou, to už zruinuje i milionáře. Inu, i tato opička ráda baští, jen těch banánů musíte mít opravdu, ale opravdu hodně. Bez zařazení do škatulky „miliardář” bychom se do této anabáze snad raději ani nepouštěli.

Nikdo asi nečekal, že vlastnit Bugatti Chiron bude levné, ovšem ceny některých náhradních dílů, které se po konci záruky moou hodit, berou dech. Foto: Bugatti

The Hamilton Collection@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.