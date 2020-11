Ceny „komunistických” škodovek se utrhly ze řetězu, i se 100 tkm stojí k půl milionu před 4 hodinami | Petr Miler

Po léta vysmívaná auta, která by někteří nebrali ani zadarmo, jsou stále více ceněným zbožím. A už zjevně ani nemusí jít o muzejní kusy zapomenuté v garážích našich prarodičů.

Pokud je vám alespoň 30 let, váš život zřejmě nemohly minout. Za komunismu šlo o jedny z mála automobilů, které šlo vůbec koupit, po sametové revoluci byly ještě dlouho dominantními typy na českých silnicích a pokud jste přišli k řidičáku někdy v 90. letech, šlo tak s 50% pravděpodobností o váš první vůz. I já jsem v jednom takovém jako řidič začínal.

Mluvíme o škodovkách typu 742, kterým málokdo řekne jinak než „stodvacítky”, i když šlo o řadu typů. Až moc obyčejná verze 105 a až moc nedostupné varianty 125, 130, 135 a 136 (natož pak Garde a Rapid) nedospěly takového rozšíření, jako střední cesta v podobě varianty 120 s motorem o objemu 1,2 litru o výkonu 36,7 kW (sic), tedy 50 koních. Možná opakujeme dobře známé, ale pro jistotu - pokud jste mladší, zahlédnout tato auta na silnici jste pořádně ani nemuseli.

Tak, jako kdysi československé české resp. české silnice ovládla, z nich totiž také rychle zmizela. I když šlo na zastaralé automobily východního bloku o relativně solidní stroje, najíždět s nimi stovky tisíc km jako dnes bylo obvykle nemožné. Technika ještě vydržet mohla, resp. bylo možné ji udržet fit postupnými opravami, koroze karoserie ale byla neúprosná, a z naprosté většiny těchto automobilů tak dnes zbylo jediné: nic.

Takže sbohem a šáteček? Svým způsobem ano, ale ne v každém ohldu. Tyto vozy lemovaly životní osudy milionů lidí nejen z „východu” a jako takové si s ubývajícím množství přežívajících kusů navyšují svou hodnotu. A tak zatímco v 90. letech jste si za velmi nízké desetitisíce Kč mohli koupit „stodvácu” ve skoro dokonalém stavu z dědečkovy stodoly a za 50 tisíc naprosto sotva jetý Rapid 136 z konce výroby (a stejně se vám mnozí lidé divili, proč to děláte), dnes si za tyto peníze nekoupíte prakticky nic. Tato auta jsou obvykle buď zničená a nebo zachovávaná pro příští generace. A ta druhá jsou nabývají na ceně neskutečným způsobem.

Před pár léty bylo třeba nějakého nálezu ve stodole, sotva jetého auta v muzejním stavu, aby stál alespoň 200 tisíc Kč. A znovu mnozí říkali, jak předražený nesmysl to je. Dnes zběžným pohledem do inzerce zjistíte, že za 200 tisíc skoro není co koupit a jakkoli zachovalé exempláře stojí více. Například v největším českém bazaru (viz jeden ze zdrojových odkazů) stojí „jen” pěkný Rapid 130 z roku 1986 se skoro 107 tisíc km za 430 tisíc Kč.

Dobře, Rapid, to je relativně vzácné kupé, navíc v ČR mohla snadno někomu s cenou ujet ruka. Pohled do Německa ale ukazuje, že toto dnes není žádná anomálie - ve Furth im Wald v Německu je například nabízena opět „jen” hezká Škoda 120 L znovu se 100 tisíci najetými km za 17 500 Eur, tedy za 478 tisíc Kč. Podobně vidí současné ceny „východoněmecký” Genex (461 tisíc Kč za znovu dost jetý Rapid 130 z roku 1987) a takto bychom mohli pokračovat ještě chvíli.

Koupit levně jakkoli zachovalou starou škodovku dnes v podstatě není možné a pokud vám ji někdo levně nabízí, dvakrát neotálejte. Už před léty, kdy byly ceny ještě zachovalejších aut oproti dnešku třetinové, je někteří označovali za nesmyslné. My jsme říkali, že jen porostou a nelze předpokládat, že by se tento trend do budoucna zastavil - z vzácnějších verzí jednou budou jednou auta za milion korun, stejně jako jsou jimi dnes o pár dekád starší předchůdci.

Škoda Rapid z 80. let... Foto: Škoda Auto



...nebo Škoda 120 jsou dnes stále více ceněnými auty. I notně jetá, pouze zachovalá, stojí k půl milionu korun kdekoli v Evropě. Foto: Škoda Auto

