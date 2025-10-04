Ceny luxusního supersportu Mercedesu padly už po pár letech komicky nízko, 310 km/h můžete jezdit za míň než 180 se Škodou
Petr Miler
včera | Petr Miler
Tohle je dnes auto za 5 milionů Kč v základu a označit ho nelze za ořezávátko v žádném smyslu tohoto slova. Jeho předchozí generace se navíc mnohem víc blíží tomu, čím mělo být, přesto dnes i krásné specifikace staré jednotky let koupíte za zlomek zmíněné sumy.
Současný Mercedes-AMG GT je vtip, ten předchozí byl ale oprávněně vrcholem sportovní nabídky německé značky. Ta jistě nepostrádala a nepostrádá prestiž, pořád to ale není Porsche, Ferrari nebo Lamborghini. A tak lidé většinu jejích vozů charakterově či cenově mířících do vod těchto konkurentů necení zdaleka srovnatelným způsobem. Podobné modely jsou v principu tímtéž, čím byl kdysi VW Phaeton nebo Hyundai Genesis Coupe, prostě nabídky nepřiměřené běžnému vnímání úrovně značky, ať už byla samotná auta povedená jakkoli. A to mívá za následek jedno - až krutě rychlý pokles hodnoty.
AMG-GT tomuto prokletí neuniklo, třebaže některé sporťáky Mercedesu jsou dost vzácné na to, aby to zvládly. Tento tedy stroj v „běžných”, kusově nelimitovaných verzích představuje slušnou ekonomickou sebevraždu - to si už 11 let po jeho uvedení na trh můžeme říci. A je tomu tak navzdory faktu, že šlo po letech o první, pokud ne vůbec první řidičsky uspokojivé AMG, jak jsme i my svého času konstatovali v našem testu. A s ohledem na pochybný charakter nástupce dost možná i na dlouho poslední - původní AMG GT skutečně bylo jakýmsi Porsche 911 s třícípou hvězdou ve znaku, něco takového dnes nemůže říci žádný Mercedes.
Propady hodnoty jsou přesto opravdu obrovské a vůz se nyní dostává cenově do úplně jiných sfér. Když se rozhodnete sáhnout po podobně staré 911 z doby zrodu AMG-GT s podobným výkonem, tedy okolo 500 koní, pod nějakých 2,3 až 2,4 milionu Kč se nedostanete, ani když akceptujete nájezdy okolo 150 tisíc km. A nebudou to obvykle auta, se kterými budete mít lehké spaní. Po AMG-GT můžete koukat s rozpočtem snadno o 1 milion Kč nižším. A vybírat z pořád perspektivně vyhlížejících kousků.
Ještě levněji můžete nakupovat v USA nebo ve Velké Británii, ani v kontinentální Evropě ale AMG GT za držáky hodnoty neplatí ani náhodou. Nejlevnější perspektivní exempláře tu začínají okolo 1,3 milionu Kč, ale nepůjdeme za tím úplně nejdostupnějším. V nabídce na nás mrknulo auto na fotkách níže - pořád krásné, správně (tedy nemuselo by být matné) stříbrné, viditelně nijak nadměrné neopotřebené kupé ve špičkovém provedení s písmenem S a hromadou příplatků, které od roku 2017 najezdilo v rukou prvního a jediného majitele z Francie 117 tisíc km.
Je tu tedy skoro dokonalá historie, nevidíme žádné podstatné opotřebení připomínající vyšší nájezd, vůz měl pravidelný servis, vystříhal se nehod a 117 tisíc km na tohle auto není bůhvíco. Tohle auto s robustním osmiválcovým strojem vydrží dost a člověk by s ním musel létat denně po okruhu, aby bylo po tomto zápřahu na kaši. Při provozu na francouzských silnicích se vám to stěží vůbec podaří.
Vypadá tedy jako auto, které by mohlo ještě dlouho dobře sloužit. A rozhodně s ním uděláte milionový dojem, je to na rozdíl od nástupce skutečný supersport na dedikované platformě v nápadné barvě s 510 koňmi, stovkou za 3,8 sekundy a maximálkou 310 km/h. Přesto vás vyjde jen na 62 990 Eur, při současném mizerném kursu eura asi jen 1,52 milionu Kč. A jak už jsme řekli, s cenou jiných kousků se dostanete i o 10 procent níž, pokud vám půjde zrovna o tento parametr.
Samozřejmě je to pořád dost peněz, ale co za ně dnes dostanete? Lepší Škody Superb nebo Kodiaq s pár příplatky? Však 1,52 milionu Kč bude stačit leda na Enyaq Coupe RS s pár příplatky, takové auto s maximálkou 180 km/h je vedle AMG-GT Coupe pojízdný výsměch. Navíc je to méně než třetina dnešní základní ceny tohoto vozu (4 999 720 Kč - bez legrace) a snad žádný prodaný Mercedes-AMG GT není v základu. Relativně výhodná nabídka to zkrátka je, teď jen najít peníze a odvahu.
Napadlo by vás, že někdo, kdo se prohání s takovém stroji, za něj také mohl dát míň než za Škodu Enyaq Coupe RS? Tak to opravdu je, propad hodnoty původních Mercedesů-AMG GT je opravdu enormní navzdory nevelkému stáří, nájezdu a jasné historii. Foto: Performance auto export, publikováno se souhlasem
Zdroj: Performance auto export@Mobile.de
