Ceny náhradních dílů na Bugatti ukazují, jak moc jiný je svět aut těch nejbohatších 22.5.2020 | Mirek Mazal

Bugatti je jedno z těch aut, po kterém touží skoro každý. Pohled na ceny vybraných dílů a jejich montáže ale naznačuje, že jde spíše o jeden z těch vozů, které bude lepší nevlastnit.

Bugatti Veyron EB 16.4 přišlo na trh v roce 2005 a svého času to bylo nejdražší sériově vyráběné auto světa. Cena vycházela už z jeho utrápeného vývoje, který před špičkové techniky koncernu VW postavil skoro neřešitelné zadání. Všechny obtíže se nakonec podařilo překonat a auto poznalo sériovou výrobu i s ve své době rekordní maximální rychlostí 407 km/h. Ale za jakou cenu? Prvního českého majitele vůz vyšel zhruba na 36 milionů korun, ceny později vyrobených exemplářů byly jen vyšší. A nešlo o jediný výdaj, který mohli majitelé s koupí vozu očekávat.

Jednak je tu velmi drahý průběžný servis s výměnami oleje za půl milionu nebo novými pneu za milion, ani to ale není vše. Pro auto byla vyvinuta spousta specifických součástek, které musely pracovat s jeho zvláštnostmi a když se některá pokazí, také to vleze do peněz. Informace o ceně náhradních dílů pro takové vozy jsou běžně širšímu publiku skryty, nám se ale dostaly do rukou cenovky některých komponentů z žádosti o certifikaci vozu pro provoz na amerických silnicích. Uvádí jejich hodnoty v eurech při koupi a montáži ve francouzské továrně značky. A vážně stojí za zhlédnutí.

Některé sumy vyděsí vzhledem k tomu, o jak obyčejné komponenty u jiných aut jde. Například sací potrubí šestnáctiválcového motoru vyjde i s montáží na 13 800 Eur (352 tisíc Kč), proti tomu výfukové svody dokonce 42 tisíc Eur (skoro 1,1 milionu Kč). Výměna čtyř turbodmychadel stojí 27 300 Eur (697 tisíc Kč), nový mezichladič stlačeného vzduchu vyžaduje investici 37 300 Eur (952 tisíc Kč). Potenciální oprava distribuce paliva do válců objemného stojí 21 300 Eur (543 tisíc Kč). Zapalovací systém za 9 900 Eur (253 tisíc Kč) také není žádná láce.

Až zvrácené sumy někdy vznikají složením cen vícero komponentů, ovšem i ty jsou náležitě „mastné”, a to ani nemusí být specifické pro Veyron. Třeba obyčejná váha vzduchu sdílená s lepšími modely koncernu Volkswagen přidá na účet automobilky Bugatti 1 780 Eur (45 400 korun). Čidla polohy vačkové hřídele původně z VW Golf u Veyronu vyjdou komplet na 11 600 Eur (296 tisíc Kč). Jedna ze dvou nutných palivových pump stojí 2 740 Eur (70 tisíc Kč). Nová řídicí jednotka řazení s výměnou polkne 9 tisíc Eur (230 tisíc Kč). Originální náhrada senzorů teploty výfukových plynů hned znamená fakturu ve výši 4 200 Eur (107 tisíc Kč), škrticí klapka je za 1 860 Eur (47 tisíc Kč), a tak bychom mohli pokračovat dále.

Dokumentace níže vám ukáže čísla, ze kterých se nutně musí točit hlava i hodně dobře situovaným lidem, za cenu většiny ve výsledku drobných oprav Veyronu byste si koupili celé nové auto - a pokud to bude vůz koncernu VW, pak leckdy i s těmi samými díly. Leccos pochopitelně polkne cena práce výjimečných autorizovaných dílen, ale stejně.

Skoro se chce říci, že tohle auto bude lepší nevlastnit, jakkoli o něm mnozí z nás sní. Však ani výhra desítek milionů v loterii nemá šanci do budoucna pokrýt náklady na budoucí údržbu. Například výměna palivové nádrže stojí 37 904 Eur (bezmála 1 milion Kč) a kdyby se vám nedej bože pokazily všechny vačky motoru, bude na opravdu třeba 119 809 Eur, tedy přes 3 miliony Kč. Kompletní výměna katalyzátoru za 29 881 Eur (tedy 762 tisíc Kč) je také něco. Tohle je opravdu auto pro smetánku mezi smetánkou, které podobné sumy přitékají na účet den co den, ne jednou za život...

Ceny vybraných náhradních dílů a jejich montáže do Bugatti Veyron jsou vskutku dechberoucí. Miliony korun do něj napadají jako nic



Složitá technika hypersportu se nám v minulosti ukázala zblízka. Například na motoru je svody stojí 1,1 milionu Kč

