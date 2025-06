Ceny nejlevnějších Tesel Model 3 v Evropě spadly tak nízko, že je vedle nich i Škoda Fabia mega drahá 22.6.2025 | Petr Miler

/ Foto: Merholz, publikováno se souhlasem

Extrémní a extrémně rychlý propad cen elektromobilů se stará o to, že se na stejnou cenovou úroveň dostávají už po pár letech auta diametrálně odlišného kalibru. Levněji než jakoukoli novou Fabii koupíte už i 476koňový Model 3 s pohonem 4x4. A nejlevnější kusy jsou ještě o ligu jinde.

Co kdybychom vám řekli, že levněji než nejlevnější obyčejnou Škodu Fabia, tedy malé auto s motorem 1,0 a nuznou výbavou Selection s nula příplatky, můžete mít čtyři roky starý vůz s černým koženým interiérem, hromadou výbavy, 476 koňmi a pohonem 4x4? Jak byste na to zareagovali? „Per to do mě, ať je po mně?” To bychom si tak nějak představovali, neboť podobnou koupi běžně není možné učinit.

A co když dodáme, že jde o elektromobil? Většina z vás se v tu chvíli zřejmě otočí na podpatku, protože přesně to dělá většina lidí i ve skutečném světě. A to dokonce i v případě, že oním elektromobilem je obecně vyhledávaná Tesla. Právě to ale ceny těchto aut dostává na tak nízkou úroveň, až je otázkou, zda o nich přece jen nemá smysl uvažovat. Neříkáme, že má, neříkáme, že nemá, bude záležet na možnostech a odvaze každého z nás. Cifry požadované za dnešní nejlevnější Modely 3 v Evropě jsou ale až směšné.

Tímto směrem poslala naše úvahy nabídka Modelu 3 z konce roku 2019, která se objevila u jednoho prodejce v mém druhém domově v Nizozemsku, konkrétně v Apeldoornu. Jde o základní provedení s pohonem zadních kol, 238 koňmi a 60kWh baterií, není tedy žádné terno, vedle základní Fabie 1,0 je to ale pořád něco jako supersport nadupaný výbavou. Je to skutečně nejlevnější Model 3 v dnešním evropském prodeji, když stojí jen 12 950 Eur, tedy asi 320 tisíc Kč. Ona základní Fabie je dnes o brutálních 100 tisíc dražší.

Brát nejlevnější kusy v prodeji ale obvykle není moudré. Nájezd 276 378 km problém být nemusí, ale podívejte se na stav auta, ten moc neláká. Navíc - co si budeme povídat - základní Model 3 pořád není něco, co by proměnilo vaše spodní prádlo ve stan. Extrémně levné jsou dnes ovšem i výše posazené varianty. A také jednu z nich, navzdory ještě o něco vyššímu nájezdu v mnohem lepším stav, vám ukážeme.

Jde o variantu Long Range se 79kWh baterií a 476 koňmi výkonu mířícímu na všechna kola. To už bude zajímavější svezení. Auto si drží 84 % původní kapacity baterie, což není dvakrát skvělá hodnota, ale snad s tím ještě chvíli bude žít. Vizuální stav je opravdu hezký, prodávající říká, že technicky je vše bez potíží a drobné kosmetické neduhy byly vychytány. I takové auto dnes koupíte za 15 990 Eur, tedy asi za 395 tisíc Kč. A to je možné u něj odečíst DPH, pak jste na 13 437 eurech, to je 330 tisíc korun. Za auto výše popsaných parametrů z roku 2020? Tohle přitom není nejlevnější kus mezi výše posazenými provedeními, spíš jeden z těch hezčích, vybírat lze i z vozů o nějakých 10 procent levnějších.

Alespoň v něčem srovnatelné benzinové Audi S4 (beztak „jen” 354 koní) podobného stáří bude stát klidně dvojnásobek, jakkoli ke stejnému nájezdu se žádná S4 v prodeji nedostala. Křivky vývoje hodnoty v čase jsou tu zkrátka drasticky odlišné, Tesly jsou elektromobily a jejich baterie mají obvykle po záruce kvůli nájezdu. Uvážíme-li, že se skutečně bavíme o skoro 500koňovém, pro některé prémiovém autě s 4x4 a slušnou výbavou starém 4 roky, nejsou to nabídky, které by vám chvíli nehlodaly v hlavě.

Jistě, rizika jsou nemalá, i ta situace na trhu odráží, pokud byste si ale chtěli zahrát vabank se svými 300 až 400 tisícikorunami, je to slušná možnost, jak mít něco extra. Pro elektromobily opravdu nehořím, ale Model 3 Long Range AWD je vedle Fabie 1,0 poklad. Jen je otázkou, kdy ho zase budete muset zakopat hluboko pod zem...

Ceny ojetých Tesel v Evropě padly tak nízko, že za cenu od 400 tisíc Kč koupíte i takto slušně specifikovaný Model 3 se čtyřmi roky na krku. Má dost najeto, ale vypadá dobře. Foto: Merholz, publikováno se souhlasem



Pokud byste chtěli jít s cenou ještě níž, tohle je nejlevnější Model 3 v dnešním evropském prodeji, stojí pouhých 320 tisíc korun po 5 letech existence. Foto: Wijngaards Auto's, publikováno se souhlasem

Zdroje: Merholz@Mobile.de, Wijngaards Auto's@Mobile.de

