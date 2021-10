Ceny benzinu a nafty rostou tak moc, že se pumpy bojí, že už je nebudou mít jak zobrazovat před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Shell Media Library

Benzin a nafta jsou téměř bezprecedentně drahé a problémy to nezpůsobuje jen těm, kteří je musí platit. U nás zatím nehrozí, že by se ceny nevešly na stojany, neboť od 40 ke 100 Kč je daleko, v Turecku už je to ale velmi ožehavé téma.

V posledních letech žijeme ve světě plném nejistot, jednu jistotu ale přece jen máme - současnému evropskému socialismu dříve nebo později dojdou peníze těch druhých. Kritickou se pro jeho strůjce stává situace už nyní, kdy je nutné v relativně těžkých časech „hoblovat” i ty nejobyčejnější lidi zcela uměle nafouknutými cenami paliv a energií. Zatím se to vlády pokouší spravit obvyklým „řešením” - vybírat se bude dál a těm potřebným se „něco pošle”, to nyní bude dělat třeba Francie. Jak moc je to udržitelné, nevíme, rostoucí ceny paliv ale mají i jiné než tyto důsledky. A nejen v Evropě.

Ropa je mimořádně drahá všude, ale to samo o sobě by pro bůhvíjak vysoké cifry nestačilo. V Turecku evropské problémy neřeší, mají ale své. Tamní měna se už od loňska postupně hroutí a jen v letošním roce pozbyla pětinu své hodnoty. To má pochopitelně za následek růst cen komodit obchodovaných v dolarech, z nichž je ropa tou nejvýznamnější. A když se to spojí s vysokou cenou ropy jako takové, jsou turecké ceny i navzdory tamnímu menšímu zdanění historicky rekordní.

Aktuálně stojí 1 litr nafty v průměru 7,90 turecké liry a benzinu 8,20 TRY (asi 18,20 resp. 18,90 Kč), což jsou na naše poměry pohádkové hodnoty. Pro Turky jsou ale tak nezvykle vysoké, že se blíží 10lirové hranici, na kterou stojany a poutače čerpacích stanic prostě nejsou připravené. A protože ropa je stále dražší a lira se dále hroutí, stojí tamní provozovatelé čerpaček před vskutku neobvyklým problémem - jak vůbec ceny zobrazovat?

Informuje o tom agentura Bloomberg, podle níž jen firmy BP a Shell provozují v zemi skoro 2 000 benzinek a najednou na všech vyměnit či vylepšit zařízení sloužící k zobrazování cen je logisticky skoro nemožné. Přesto se na takovou situaci i s dalšími provozovateli musí připravovat a nějak ji vyřešit. Zrovna v Turecku je pravděpodobnost, že ceny paliv překročí v dohledné době 10 lir, docela vysoká.

Dodejme, že u nás jsme takovému scénáři daleko, ceny se zatím drží nanejvýš okolo 40 Kč za litr, takže by musely dvaapůlkrát vzrůst, aby pumpy řešily totéž o řád výše než v Turecku. Je to nepravděpodobné, ale kdo ví - při splašené inflaci, slábnoucí koruně a Green Ordealu (pardon za sarkasmus) za zády, který prostě musí být, i kdybychom náhodou neměli co jíst, je zřejmě možné cokoli.

Čerpací stanice v Turecku, jako je Shell, řeší neobvyklý problém. Ceny paliv jsou tak vysoké, že brzy mohou poskočit o řád výš a pumpy na jejich zobrazování nejsou technicky připravené. Foto: Shell Media Library

Zdroj: Bloomberg

Petr Miler

