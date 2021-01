Ceny předchozího Mercedesu S náhle klesly, i 4 roky starý může být levnější než Superb před 3 hodinami | Petr Miler

Nejenže má fakticky pořád daleko k čemukoli obyčejnému, díky svému nadčasovému designu vypadá i dnes svěže. Jenže přišla nová generace a s ní i nevyhnutelný pád cen vozů té starší.

Příznivci zejména německých prémiových značek rádi vedou debaty o tom, který z vozů Audi, BMW a Mercedesu je tím nejlepším, v případě vrcholných modelů nejvyšší třídy se ale obvykle žádná velká debata nevede. Je to Mercedes třídy S a našli bychom v historii jen pár krátkých období, kdy by většinový koncensus vedl k jinému závěru. Třeba když na přelomu milénia BMW faceliftovalo mimořádně povedenou, „bondovskou” řadu 7 E38 a Mercedes dál dělal poněkud nemastné neslané eSko W220. Tehdy se dalo hovořit o mnichovské nadvládě, byla to ale vážně jen výjimka.

Mercedes S jinak tomuto segmentu šéfuje a nikoli náhodou. Většinu automobilových nápadů, o kterých možná sníte, nebo které denně používáte jako naprostou samozřejmost, dříve přinesla na trh právě třída S. Je to živoucí studnice chytrých nápadů a pokud bychom hledali auto, které by bylo možné označit za to obecně nejlepší vůbec, nejspíše bychom skončili právě u ni. Zejména verze jako S 63 AMG jsou skutečně výjimečným spojením mnoha zdánlivě protichůdných vlastností a nabízejí výjimečný komfort, luxus, dynamiku a kupodivu i nějaké to řidičské potěšení.

Ale dost bylo snění, tohle auto se dá koupit. Jistě, jako nové je jen pro smetánku s miliony nazbyt, tito lidé ale mají jednu pro ně možná špatnou a pro nás běžné smrtelníky dobrou vlastnost - chtějí vždy to nejlepší. Mercedesy třídy S tak mění majitele jako lidé ponožky a protože provozovat je nebývá levné, rychle ztrácí cenu. Ještě rychleji ji pak ztrácí, když dorazí nová generace a záplava předchozích majitelů musí tu novou. Takový moment právě nastal.

Třícípá hvězda představila nové eSko W223 loni v září a teď už je k vidění na silnicích. Ceny předchozí generace W222 tak vinou přetlaku nabídky ojetých exemplářů podle dat Mobile.de rázem výrazně klesly (bavíme se o dvouciferném poklesu hodnoty v procentech v řádu měsíců), a to je šance pro ty, kteří by se rádi ke smetánce aut dostali co možná nejvýhodněji.

Šance je to tentokrát opravdu zajímavá, neboť - na rozdíl třeba od stejné situace před 7 léty - dnes předchozí eSko nevypadá ani trochu staře. Je to jistě i tím, že to nové je docela podobné a pokud je v něčem jiné, pak je poněkud „generičtější”, což pozitivnímu vnímání designu předchůdce pomáhá. Nevýhodou je snad jen tolik, že generace W222 byla spíše velkým faceliftem generace W221 než úplně novým autem, zatímco současná W223 vsadila na zcela novou platformu. Ale někdejší razantní změna vnějšího i vnitřního pojetí to najevo opravdu nedává.

Nejsme inspirováni cenou jednoho konkrétního auta, nejlevněji, už kolem 700 tisíc Kč, dnes koupíte řadu vozů z let 2013 až 2016 obvykle dieselových verzí S 350 BlueTec nebo hybridních S 300 či S 400 Hybrid. Smířit je třeba se s vyššími nájezdy, i vůbec nejlevnější auto na zdrojovém odkazu ale podle nás stejně může stát za to - 350 tisíc km na tachometru není málo, vypadá ale velmi zachovale, je štědře vybaveno, mělo pravidelný servis, jen pouhé 4 roky staré a stojí jen 26 899 Eur. To je asi 700 tisíc Kč, méně, než kolik stojí nová Škoda Superb 1,5 TSI v úplném základu.

Stačí navíc přihodit 100 tisíc Kč a najetých kilometrů může být i méně než polovina, o 150 tisíc Kč výš už jsou slušné osmiválce S 500 a za 900 tisíc Kč koupíte první modely s nájezdem pod 100 tisíc km. A to se pořád bavíme o cenách s DPH, budete-li kupovat na firmu, dá se počítat ještě s o 16 % nižšími ciframi (vybíráme v Německu, zde je trh s takovými vozy příliš malý).

Neříkáme, že to je koupě století, pokud jste ale někdy toužili po vrcholném Mercedesu bez milionů v kapse a nechtěli auto, které bude zhuntované a očividně staré, teď je ta šance. Ojeté W222 jsou levnější, než kdy byly, vypadají svěže a výběr v ceně do 1 milionu Kč je opravdu velký. A dieselové verze S 350 vás provozně nejspíše nezruinují, jejich spotřeba je přijatelná a trvanlivost vyhlášená.

Mercedesy třídy S generace W222 vypadají stále dobře, přitom po příchodu nového eSka W223 jsou levnější než kdy dříve. Verze S 350 BlueTec (na fotkách) koupíte už za 700 tisíc, za 900 tisíc lze mít auta s nájezdem do 100 tisíc km. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler