Černý přízrak mezi luxusními superexpresy německých dálnic je k mání krásný a málo jetý za cenu lepší Škody

Foto: Automobile AO, publikováno se souhlasem

Nová škodovka bude pro mnohé jistě velmi atraktivním autem, tento stroj je ale asi o 15 lig jinde v každém podstatném myslitelném ohledu. Však v jednom celku spojuje řadu protichůdných vlastností včetně schopnosti uhánět až 312 km/h. Přesto je levnější než řada lepších aut české značky.

Německé sedany nejvyšších tříd mají obvykle jeden úkol - rychle a komfortně převážet svého majitele na dlouhé vzdálenosti, ať už na předním nebo zadním sedadle. Na vrcholu nabídky těchto strojů najdeme vozy jako Audi S8 či Mercedes-AMG třídy S, které svou samozřejmou noblesu spojují s vysokou dynamikou. Vedle nich bychom ale neměli zapomínat ani na toho třetího vzadu, který se jim obvykle nemůže rovnat množstvím prodaných exemplářů, o to zajímavější nabídku ale představuje. Říká si Alpina B7.

Také tento vůz je obvykle doma na dlouhých cestách za prací či zábavou, čemuž odpovídá i jeho typická kilometráž. První majitelé s ním často během pár let najedou i stovky tisíc kilometrů a pak jej pustí do oběhu, kde je k mání za stále celkem vysoké ceny. Dnes vám ale ukážeme exemplář, který se běžným měřítkům vymyká.

Jde o Alpinu B7 z roku 2015, tedy vůz na bázi páté generace BMW řady 7 s interním označením F01. S motorem 4,4 V8 s kompresorem a výkonem rovných 540 koní je to rychlík i na dnešní poměry, když se na stovku rozjede za 4,6 sekundy a dokáže pelášit až 312 km/h. Alpiny navíc nejsou jen rychlé, ale i velmi noblesní a tento kus není výjimkou. A čiší to z něj na dálku.

Oděn do černé barvy s převážně černým interiérem s dřevěným obložením není vyloženě nápadný, přesto i po 10 letech od svého zrodu působí jako přízrak mezi luxusními superexpresy německých dálnic. A jeho stav se zdá být prakticky dokonalý. Uvnitř ani zvenčí není patrné téměř žádné významné opotřebení a německý prodejce hovoří o perfektním, sběratelském stavu po všech stránkách. Není divu, s tímto strojem nikdo nikdy moc nejezdil, a tak za dekádu na světě let najel jen 77 850 km. To je na B7 F01 vážně málo, však ujet ani ne 8 tisíc km ročně s autem tohoto kalibru je skoro hřích. Ale tím lépe pro nového majitele.

Tím se může stát kdokoli, kdo zaplatí 42 985 euro, tedy asi 1,07 milionu Kč, navíc s možností odpočtu německé DPH. Co za takové peníze dnes koupíte? U Škody to nebude zdaleka stačit ani na vrcholný Superb Laurin a Klement 2,0 TSI - ten dnes přijde na 1 415 000 Kč. Vlastně vám zmíněné peníze budou stačit jen na o málo víc než základní model.

Je to tedy opravdu lákavá cena na stále zánovně působící auto takového kalibru, které nevzniklo ani v 200 exemplářích a do budoucna by nemělo klesat na ceně zdaleka tak moc, jako BMW řady 7 z té samé doby. A srovnání se Superbem je skoro komické. Ne snad, že by tahle škodovka byla špatná, naopak. Ale zkuste s ní v luxusu přejet klidně celé Německo v rychlostech přes 300 km/h? Nic takového Superb neumí, ani zdaleka, přitom ho od této B7 bude dělit jen necelých 78 tisíc najetých kilometrů.

Alpina B7 neztratila své kouzlo ani po 10 letech, zachovalá a málo jetá vypadá šik, zvlášť v této decentní specifikaci. Při tak malém nájezdu je za cenu nových vozů stojících o několik tříd níž zajímavou nabídkou. Foto: Automobile AO, publikováno se souhlasem

Petr Miler

