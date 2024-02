Čeští dealeři VW mají dál na skladech extrémní množství elektromobilů, slevy až 585 tisíc Kč se týkají i nového ID.7 před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Volkswagen se tváří, že elektromobily jsou jeho jediná budoucnost, v Česku ale loni prodal pouhých 3,2 procenta vozů s tímto druhem pohonu, letos je to ještě míň. Jde o zanedbatelné množství, navíc je třeba se ptát: Kolik těchto aut zůstává u dealerů?

Jaká auta byste si jako prodejce nových vozů vzali na sklad? V normálním světě by to pochopitelně byla ta, která nejsnáze prodáte, neboť právě do jejich zásob budete s největší lehkostí investovat. A není to tak, že zásoby nic nestojí - musíte pro ně mít prostor, musíte je udržovat fit, musíte je pojistit a v neposlední řadě je musíte zaplatit.

Auta jsou drahá věc, takže i kdybyste jako větší dealer vzali na sklad třeba 100 vozů s průměrnou cenou 800 tisíc Kč, potřebujete na ně 80 milionů Kč. To už je dost peněz, které vám banka jistě půjčí, nakonec za úvěr můžete ručit samotnými vozy, nedělejte si ale iluze, že tak učiní zadarmo. Podmínky bude mít každý jiné, když ale získáte třeba revolvingový úvěr za 6 procent p.a., bude vás stát 4,8 milionu Kč za rok, 400 tisíc měsíčně. To už se musí skladové zásoby otáčet, aby si vydělaly aspoň na úroky spojené se svou existencí ve vašich prostorách.

V tomto smyslu by tedy skutečně dávalo rozum brát na sklad ta nejžádanější auta. U každého dealera bude optimální složení trochu jiné, soudě dle současných českých prodejů Volkswagenu by to ale měly být hlavně modely Golf, Tiguan, Touran (kupodivu), Caddy, Passat, Multivan, nějaké ty T-Roc, T-Crossy, Taiga, Arteony a snad i pár Pol. Šance, že by soudný dealer bral nadšeně na sklad elektrické modely ID, je prakticky nulová, neboť jejich prodeje soukromým zákazníkům v showroomech jsou velmi podobné. Ale kdyby ano, vezmete možná jeden ID.3 a jeden ID.4, ať se neřekne.

V normálním světě ale nežijeme, a tak se ani zde skutečný stav neřídí tržní realitou. Řídí se tím, co VW chce prodávat a „ne” od dealerů v reakci na své požadavky nechce slyšet. Tak se stalo, že i čeští dealeři jsou v zemi, kde elektrická auta obecně neznamenají na trhu prakticky nic, zaplaveni právě elektrickými modely. Psali jsme o tom už loni a po asi půlroce jsme se rozhodli zkontrolovat aktuální stav. Je pořád stejně absurdní.

I když loňská a letošní prodejní čísla SDA velí v opravdu extrémním případě k naskladnění dvou až tří procent takových vozů, podle online evidence samotného Volkswagenu dnes u českých dealerů stojí 227 osobních elektromobilů (a k tomu 69 užitkových) z 1 585 aut celkem. Jde tedy o asi 15procentní podíl na veškerých skladových zásobách prodejců, což je stejně legrační jako smutné. A to si pište, že se taková auta nedají prodat, však pokud loni VW v Česku prodal 607 elektromobilů, jde možná o skoro půlroční, ale možná i roční zásobu (to kdyby součástí oněch 607 prodejů bylo i oněch 296 „skladovek” - není způsob, jak to poznat).

Dealeři se tak těchto aut nepřekvapivě snaží zbavit za cenu slev, které nelze nazvat jinak než extrémními. Zejména z ceny modelu ID.5 dealeři ukrajují hodně, vidíme slevu až 585 700 Kč alias 32,8 procenta. A není to rarita, se slevou přes půl milionu můžete koupit hned šest ID.5. Špatně je na tom i ID.4 (až 502 900 Kč) a ani ID.3 zjevně neopouští sklady s hrdostí (slevy až 360 722 Kč). Co nás ale nakonec zaujalo nejvíc, je záplava skladových ID.7, tedy elektrického nástupce Passatu a úplné novinky, která byla dosud v Česku prodána jen v pár desítkách exemplářů. A zdá se, že ty u dealerů stojí snad všechny.

K dispozici je totiž hned 44 aut, na která někteří dealeři okamžitě nasadili vysoké slevy. Auto původně za 1 759 100 Kč lze koupit až o 390 100 Kč levněji, což je skutečně zvláštní. U novinek, pakliže jsou aspoň trochu žádané, dealeři zkraje prodeje ceníkové ceny klidně i zvyšují nebo alespoň drží, tady hned míří desítky procent dolů. Proč asi? Protože prodejci ví, že tato auta koupit museli, ne chtěli. A prodat je bude oříšek, tak lepší se jich zbavit začerstva, dokud na trhu existuje aspoň pár potenciálních kupců.

Je to jen součást absurdního kolotoče pokoušejícího se ohnout trh směrem k nežádanému zboží, který je předem odsouzen k nezdaru. Zde na úkor dealerů, kteří musí držet místo na showroomech i ve skladech pro auta, která nemají šanci rozumně prodat. Člověk se skoro chce ptát, kolik peněz už asi bylo promrháno, kolik neefektivity napříč společností způsobeno celým tímto nesmyslným pokusem poručit větru dešti. Odpověď zřejmě nezná nikdo, někteří odpovědní lidé by se ale při přemítání nad ní mohli aspoň zamyslet nad tím, proč se této absurdní mašinérie účastní. Pokud ji tedy rovnou aktivně nepodporují.

VW ID.7 je žhavou novinkou, měl by být teoreticky žádaný a od dealerů mizet jako horké housky. Realitou ale je, že už teď desítky těchto aut nabízejí dealeři jako skladové vozy, které museli nakoupit, nezřídka hned s obrovskými slevami. S jinými modely ID je to jen horší, vzhledem k jejich prodejům jsou jejich aktuální skladové zásoby extrémní a slevy spojené s těmito vozy též. Foto: Volkswagen

Zdroje: Skladové vozy Volkswagen, SDA

