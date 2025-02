Čeští policisté při nehodě na křižovatce možná překonali rekord z Guinessovy knihy stanovený samotným Jamesem Bondem včera | Petr Miler

A o víc se marně pokoušel i Top Gear, což jen ukazuje, jak mimořádná kombinace okolností se tady musela sejít. Hezká nehoda to opravdu nebyla, snad všichni budou zdrávi.

Možná jste už viděli a možná ještě neviděli záběry docela těžké nehody policejního auta, která se odehrála tento týden u Českého Brodu, v každém případě si je můžete prohlédnout níže. Z videa není patrný širší kontext, je ale zřejmé, že policejní Škoda Octavia jela po hlavní silnici rychle pod majáky, když jí cestu zkřížil řidič VW Transporter vyjíždějící z vedlejší silnice. Policisté se mu pokusili vyhnout, beztak ale zavadili o příď Volkswagenu, což je poslalo mimo silnici a auto do opravdu intenzivní rotace kolem své osy.

Nechceme zbytečně budit vášně v už tak dost emotivní záležitosti a s jakýmikoli závěry si počkáme na další informace. K časté ostrakizaci řidiče Transporteru ale obecně řekneme, že na podobné situace je třeba velmi přísně hledět i optikou odpovědnosti šoféra auta využívajícího práva přednosti v jízdě. Je to on, kdo do provozu vnáší nečekaný, neobvyklý, dění v jeho blízkosti široce ovlivňující element a rozhodně nemůže jednat stylem „jedu pod majáky, tak si můžu dělat, co chci”. Což se bohužel - a zdaleka nejen u policejních řidičů - nezřídka stává.

Zejména na podobných místech je třeba opravdu myslet za všechny ostatní, předjímat jejich chybné kroky, přizpůsobit rychlost okolnostem a být připraven na vše. A používat také zvukovou signalizaci, neboť auto i maják přehlédnete, přeslechnout houkačku je pro zdravého člověka skoro nemožné. Jestli tady policisté vše udělali správně, pak žádná kritika není na místě, ale nevypadá to tak. Do zjevně nepřehledné křižovatky za nikoli malého provozu vjeli extrémní rychlostí, navíc se - zřejmě po předchozím předjíždění - nacházeli uprostřed silnice, takže vytvářeli dojem, že nejedou rovně. Zvuk pak chybí zcela, takže nevíme, jestli zvukové varování použili, v blízkosti křižovatky (ale ne 10 metrů před ní...) by to měla být povinnost.

Nebudeme ale nic předjímat, počkáme si na závěry vyšetřování a budeme doufat, že proběhne férově. Bohužel to tak vždy není - jeden z kolegů z redakce se v minulosti účastnil šetření jedné podobné nehody, ke které vzhledem ke své expertíze vypracoval odborné vyjádření pro správní řízení, a vina byla stoprocentně hozena na řidiče osobního auta, který ani neměl technickou možnost včas spatřit a zareagovat na rychle jedoucí policejní vůz městskou křižovatkou sice s puštěnými majáky, ale vypnutou houkačkou. Když už nic jiného, nic není černobílé a valit v podobných případech veškerou odpovědnost na jednu stranu prostě není fér.

Nás ale nakonec na celé věci zaujala ještě jiná okolnost. Pokud si všimnete průběhu samotné nehody, vidíte, že policejní auto provedlo opravdu hodně otoček kolem své vlastní osy. To jen svědčí o mimořádné vstupní rychlosti. Jak moc mimořádné? Tak, že tohle může být světový rekord. A neděláme si legraci - v Guinessově knize dodnes najdete jako rekord zaznamenaný při takové nehodě rovných sedm otoček kolem osy auta. Muselo ale jít o uměle inscenovanou nehodu z filmu Casino Royale, bondovky z roku 2006, které jsme se kdysi detailně věnovali. Celá nehoda ve filmu je dost absurdní, takhle by vůz jako Aston Martin DBS při de facto losím testu nezareagoval, musel být uměle poslán na dvě kola a k tomu být použita pyrotechnika, aby byl v následném pohybu dostán do rotace, která skončil sedmi otočkami kolem své osy.

Je velmi těžké něčeho takového docílit, neboť sedm už je opravdu hodně - o víc se marně pokoušel i Top Gear se všemi svými možnostmi. Na záběrech nehody policejního auta nevidíme veškeré následky a video není nejkvalitnější a nejpřehlednější. Pokud ale správně počítáme, kolikrát se znovu objeví majáky, vidíme šest otoček kolem osy a auto se točí dál mimo záběr. Sedm nebo osm z toho v závislosti na okolnostech z toho mohlo být. Bez triků, bez pyrotechniky, bez přípravy, bez snahy něco takového docílit.

Nechceme to zlehčovat, tohle je skutečná a vážná nehoda a sami víme, jak jsou nehody „přes boudu” nepříjemné, hlavně krční páteř je snáší nelehce. Policisté byli převezeni do nemocnice, přejeme jim brzké uzdravení a věříme, že na věc jednou budou schopni podívat se pozitivněji . Však kdo od policie může říci, že je v něčem skoro jistě aspoň na roveň Jamesi Bondovi? Podívejte se na obě videa níže a jezděte opatrně, nebezpečí může číhat kdekoli...

Slavná scéna z filmu Casino Royale, která se reálně odehrává v hotelu Popp (nebo kdo ví, některé interiéry jistě budou i odjinud), je následována dravou jízdou Daniela Craiga v tehdy novém Astonu DBS. A končí spektakulární nehodou udělanou schválně tak, aby se zapsala do dějin. A zapsala, čeští policisté ale nyní historii možná přepsali, v reálu. Foto: Columbia Pictures, tiskové materiály

