Charles Leclerc si chuť z pokaženého závodu v Miami spravil novou luxusní jachtou, má mnohem víc výkonu než jeho „služebák”
Petr ProkopecA nedostal se k ní náhodou, život na vodě jej prý hodně baví. Se svou manželkou si tak k obrazu svému nechal vyrobit vůbec první jachtu slavné značky Riva z řady 102 Corsaro Super.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Charles Leclerc si chuť z pokaženého závodu v Miami spravil novou luxusní jachtou, má mnohem víc výkonu než jeho „služebák”
před 4 hodinami | Petr Prokopec
A nedostal se k ní náhodou, život na vodě jej prý hodně baví. Se svou manželkou si tak k obrazu svému nechal vyrobit vůbec první jachtu slavné značky Riva z řady 102 Corsaro Super.
Když Charles Leclerc podepsal smlouvu s Ferrari, zdálo se, že sledujeme zrod mnohonásobného světového šampiona. Leclerc po léta platil za jednoho z nejlepších pilotů své generace a Italové kolem něj začali stavět tým podobně jako tomu bylo za dob Michaela Schumachera. Leclerc navíc hned ve své úvodní sezóně v roce 2019 dokázal zvítězit na okruhu v Monze, což se žádnému z jezdců Ferrari po devět předchozích let nepovedlo. Nezdálo se tak být otázkou, zda se stane mistrem světa, nýbrž kdy k tomu dojde. A v roce 2022 měl všechno rozjeté na jedničku.
Dnes se ale píše rok 2026 a jsme znovu spíš u onoho „zda”. Jakkoli je Leclerc nepochybně špičkovým pilotem, upsal se týmu, který mu nedokáže zajistit konzistentně špičkovou techniku. A když ji v roce 2022 po velkou část sezóny měl, přispěl nezdaru i vlastními zbytečnými chybami, jako byla ta na okruhu Paula Ricarda. Ani letos nezačal špatně, když dokázal bodově slušně držet krok s dosud skoro neporazitelnými Mercedesy, znovu si ale pozici zkomplikoval dost zbytečnou chybou v Miami.
V posledním kole závodu udělal velkou jezdeckou chybu, při kontaktu se svodidly si poškodil vůz a přišel o několik pozic. Po navíc za chaotickou jízdu s poškozeným monopostem dostal penalizace, takže byl klasifikován až jako osmý příčku. To je hodně špatný výsledek na pilota, který nemalou část závodu dokonce vedl.
Po návratu ze Států si ale jezdec Ferrari zjevně spravil náladu. Před nadcházejícím létem totiž převzal novou jachtu Riva 102 Corsaro Super, kterou pokřtil Sedici. Číslovka „šestnáct“ je s ním spojena od počátku jeho závodní kariéry, ostatně odkazuje i na jeho datum narození (16. října). Samotná loď má ovšem na délku 30 metrů, přičemž pro Leclerca jde už o druhý kousek od společnosti Riva.
Oproti předchozímu modelu 82 Diva je však novinka nejen větší, ale také luxusnější. Ve srovnání s předchozím modelem 100 Corsaro u ní byl přepracován hlavně kapitánský můstek, který se nachází nad hlavní palubou. Jeho součástí je nejen otevřený bar, ale také gril, sporák s indukční deskou, dvě ledničky či výrobních ledu. Zároveň umožňuje přístup na záď, kde se na 35 metrech čtverečných rozprostírá „plážový klub“. Leclerc s novomanželkou Alexandrou a hosty se tak snadno dostanou do vody.
V případě designu interiéru byly osloveny firmy jako Minotti a Poliform, přičemž závodník osobně vybíral detaily typu kliky dveří. Kromě toho nechal také svou vlastní kajutu osadit audiosystémem Bang and Olufsen, který ovšem vyhrává i hostům v hlavní společenské místnosti. Kajuty pro ně jsou přitom podobně jako ta Leclercova usazeny v podpalubí. Veškeré ručníky, povlečení, deky či matrace pak na míru vyrobila společnost Frette, zatímco vybavení kuchyně a jídelny zajistila firma Christofle.
Lze už jen zmínit, že pohon jachty mají na starosti dva motory MTU, z nichž každý produkuje 2 638 koní, je tak mnohem silnější než jeho aktuální „služebák”, který zdevastoval v Miami. A vlastně i jakékoli auto, které kdy v životě osedlal. Riva 102 Corsaro Super s nimi ale zase tak rychlá není - zvládá dosáhnout nejvyšší rychlosti 28 uzlů (51,9 km/h), zatímco ta cestovní činí 24 uzlů (44,5 km/h). Hodně ve světě luxusních jachet, málo na Leclercovy poměry. Kolik za jachtu zaplatil, je otázkou, protože je však ambasadorem značky, v jejímž vedení sedí i Piero Ferrari, tušíme, že na ní finančně zrovna nevykrvácel.
Charles Leclerc spolu s manželkou pokřtili novou jachtu 102 Corsaro Super, ... Foto: Riva Yacht, tiskové materiály
...přičemž jezdec Ferrari se zároveň stal i jejím prvním majitelem. Foto: Riva Yacht, tiskové materiály
Zdroj: Riva Yacht
Bleskovky
- První auto znovuzrozené Alpiny kompletně odhalil únik, teď už opravdu. Kupé to je, krásné, no posuďte
před 8 hodinami
- VW potřeboval tři roky, jednu zvláštní edici a extra paket navíc, aby o 0,358 sekundy sebral rekord Nürburgringu Japoncům
dnes
- Unikly první fotky znovuzrozené Alpiny, je to krásné luxusní kupé, jaké dnes na trhu chybí
včera
Nové na MotoForum.cz
- Dramatický trénink MotoGP s hodně překvapeními 16:18
- V Mostě je překvapení Kawasaki 16:00
- Filip Salač postoupil přímo do Q2, nejrychlejší Vietti 15:02
- Superpole vyhrál Can Öncü, 14. Vostatek, 22. König 14:37
- Superpole Sportbike pro Salvadora, 25. Zuda, Sovička NQ 10:00
Nejčtenější články
- Bugatti ztracené při bankrotu automobilky se objevilo po 25 letech hledání. Dnes má najeto jen 674 km je na prodej
16.4.2026
- Nejlevnější Porsche 911 997 na prodej v EU vypadá sakra dobře, za cenu lepší Octavie to může být terno
16.4.2026
- Zloději dílů očesali tohle auto na ulici tak moc, že kolemjdoucí vůbec nebyli schopni poznat, o jaký vůz se jedná
17.4.2026
- Mercedes ukázal interiér nové třídy C a je to katastrofa o jednom nekonečném displeji a milionu hvězd
17.4.2026
- Nissan v krizi šetří, kde se dá. Zařízne hned 11 současných modelů, slibuje ale aspoň jeden zajímavý návrat
17.4.2026
Živá témata na fóru
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.15. 19:19 - Truck Daškam
- Pneu koutek 05.15. 16:51 - Brus
- BMW Divize 05.15. 15:38 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 05.15. 15:29 - pavproch
- Detektory policejních radarů 05.15. 14:55 - řidičBOB
- Rychlodotazy 05.15. 14:53 - pavproch
- Politický koutek 05.15. 08:56 - pavproch
- VZKAZY 05.14. 13:40 - GeneHawkins