Charles Leclerc zoufale prosí fanoušky o trochu soukromí, prý už překročili hranici

/ Foto: Scuderia Ferrari, tiskové materiály

Být celebritou prvního řádu je dar i prokletí. Na jednu stranu z toho můžete docela dobře žít, na tu druhou tím ale můžete stejně dobře trpět. Jeden z nejlepších pilotů Formule 1 současnosti si je vědom obojího, přesto říká, že toho bylo dost.

Být pilotem Formule 1 je pro spoustu lidí snem. A jistě právem, vyhříváte se na výsluní zájmu fanoušků, médií i sponzorů se vším, co s tím souvisí, velké peníze nevyjímaje. Jenže není to mince s jednou stranou - aby se firmy předháněly v tom, kolik vám zaplatí za spolupráci s vámi, musíte být vidět. A toho nejde docílit tak, že se zavřete na pustém ostrově a jednou za dva tři týdny vyrazíte na velkou cenu.

Piloti F1 jsou si toho obvykle dobře vědomi a kontaktu s fanoušky a médii se nevyhýbají, pokud jej rozličnými kanály dokonce sami nevyhledávají. Najdou se jistě výjimky, které kolem toho postavily svou image a procházelo jim to, vzpomeňme třeba Kimiho Raikkönena, ale to jsou opravdu jen výjimky. Obvyklé je vycházet vstříc, nejen z výše zmíněných důvodů.

Charles Leclerc patří mezi ty, kteří se snaží být vstřícní. Opakovaně se nechal slyšet, že bývá náročné být v podstatě pořád dobře naladěný a rozdávat úsměvy v momentě, kdy má třeba nějaká trápení, zrovna on to ale zvládá velmi dobře. Také v jeho případě ovšem evidentně existuje mez, za kterou nechce jít. V poslední době se totiž věcí veřejnou stala jeho soukromá adresa a - jakkoli to rozumnému člověku může přijít neuvěřitelné - najdou se lidé, kteří neváhají na Leclerca zazvonit a chtít třeba autogram. To už je podle Monačana moc a žádá, aby se to nedělo.

Učinil tak prostřednictvím stories na Instagramu. A protože ty dříve nebo později zmizí, nabízíme vám přepis jeho vzkazu: „Ahoj všichni. Posledních pár měsíců se moje adresa nějak stala veřejnou, což vedlo k tomu, že se lidé shromažďují pod mým bytem, zvoní u mých dveří a žádají o fotky a podpisy. I když jsem tu pro vás vždy rád a opravdu si vážím vaší podpory, respektujte prosím mé soukromí a nepřicházejte do mého domu,” uvedl ve vší slušnosti, i když poněkud zoufale Charles L.

„Ujišťuji vás, že se zastavím s kýmkoli, až mě uvidíte na ulici nebo na trati, ale nepůjdu dolů, když navštívíte můj dům. Vaše podpora - jak osobní, tak na sociálních sítích - pro mě znamená celý svět, ale existuje hranice, která by se neměla překračovat. Veselé Velikonoce všem,” dodal.

Jak vidno, i s takovou záležitostí se dá vypořádat s nadhledem. Ale úroveň Leclercovi nikdy nechyběla, o tom nemá smysl vést dlouhé debaty.

Charles Leclerc se fanouškům věnuje opravdu poctivě, ani on ale nestojí o to, aby za ním chodili domů. Diví se někdo? Foto: Scuderia Ferrari, tiskové materiály

Zdroj: Charles Leclerc@Instagram

Petr Miler

