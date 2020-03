Chicago zrušilo pokuty za parkování, neboť lidé mají jiné starosti. U nás? Zapomeňte 19.3.2020 | Mirek Mazal

Politici rádi hovoří o úlevě lidem v těžké situaci, když ale přijde na činy, skutek obvykle prchne. Tak je tomu alespoň u nás, v třetím nejlidnatějším městě USA zjevně smýšlí trochu jinak.

Nepříznivé ekonomické dopady opatření přijatých proti šíření koronaviru jsou stále patrnější prakticky po celém světě. Není se čemu divit, pakliže je nemožné dělat téměř cokoli, dopady na ekonomiku jsou drastické a bezprostřední. Zprvu půjde jen o čísla na papíře, faktické dopady ale začne velmi rychle pociťovat téměř každý z nás. Obchod s potravinami, léky či hygienickou výbavou možná vzkvétá, ale to je pomalu všechno. Většina oborů se musí připravit na masivní zhoršení ekonomické situace.

V takovém případě má stát unikátní šanci lidem pomoci. Jak? To je jednoduché - nepřipravovat je o další peníze. V momentě, kdy přicházíte o příjmy ať už vinou úpadku podnikání nebo jakkoli dlouho trvající nemožnosti běžně vykonávat své zaměstnání, a současně musíte vydávat peníze za spoustu věcí, bez kterých nelze dále existovat, obracíte každou korunu. A stát může být tím, kdo jich alespoň část nebude chtít. Daňové prázdniny, zrušení pokut za cokoli nedůležitého, to by fungovalo, nevíme ale o tom, že by u nás něco takového bylo reálně na stole. Bezúročné půjčky mohou pomoci, ale jen k odkladu toho, co stejně budete muset jednou zaplatit.

Na radnici amerického Chicaga smýšlí trochu konstruktivněji. Vedení 2,7milionové metropole tak bleskově zareagovalo na zavření mnoha tamních firem a ústy starostky Lori Lightfoot oznámila, že orgány města se začnou soustředit jen na to nejdůležitější a nebudou od občanů chtít peníze za dnes nepodstatné, byť stále protizákonné jednání.

Důsledkem tohoto přístupu je mimo jiné zrušení udělování pokut za parkování a pozastavení odtahování aut ze stejného důvodu. Take není v tuto chvíli nutné platit pokuty za dříve udělené tresty a jiné poplatky vyžadované městskou administrativou. Bezúročná úleva potrvá minimálně do 30. dubna 2020. „Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme udělat, je udržet lidi ekonomicky solventní,“ říká správně Lightfoot.

Šéfka třetího nejlidnatějšího města USA jedním dechem upozornila proti zneužívání dobrosrdečnosti. Déle odložená auta v ulicích mohou být časem označena za opuštěné překážky provozu a odtažena stejně jako dříve. Politička chce opatřením ulevit řidičům, kteří mají auto na placeném stání a museli by kvůli novému lístku vycházet z domu.

Současná situace vyžaduje co nejméně mezilidského styku a každá koruna se bude hodit. U nás nic takového nikoho nenapadlo, vedení země se snaží hlavně dobře vypadat v televizi, ale velká prohlášení nejsou následována reálně účinnými kroky. I drobnost, jako zrušení pokut za parkování, by pomohla, udělat toho ale lze mnohem více. Čelíme bezprecedentní ekonomické výzvě a přesto dnes v českých městech narazíte na auta s nasazenými „botičkami” kvůli nezaplacenému parkovnému.

Motoristé v Chicagu se dočkali alespoň drobné ekonomické úlevy, nemusí se nyní obávat pokut za parkování či odtahu vozu. U nás jsme nic podobného nezaznamenali a ani to nečekáme

Zdroj: Block Club Chicago

Mirek Mazal