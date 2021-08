Chorvat popsal kruté chování velkých automobilek, jak se za 12 let dostal z ničeho na vrchol před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rimac Automobili

Je to fascinující příběh, který možná jednou dá na film. Ještě na konci předminulé dekády jako nadšenec lačnil po kontaktu se svým idolem, Christianem von Koenigseggem. Dnes je snad i dál než on.

Před dvanácti lety byl Mate Rimac pouhý automobilový nadšenec, kterého kromě jeho nejbližších prakticky nikdo neznal. V té době byl Youtube v plenkách a ani na internetu jako takovém nebylo možné najít tolik informací, co nyní. Když tedy zakladatel chorvatské automobilky zamířil na ženevském autosalonu na stánek Koenigseggu s tím, že by se chtěl seznámit s šéfem švédské značky, vlastně ani nevěděl, koho hledá, jak Christian von Koenogsegg vypadá. „Tak jsem tehdy oslovil nejseriózněji vypadajícího člověka na stánku,“ vzpomíná dnes s úsměvem Rimac v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. A měl štěstí, oslovený byl skutečně švédský byznysmen a se svým tehdejším idolem se mohl spřátelit.

Dnes je Rimacovi třiatřicet a svůj někdejší vzor snad i překonal. Jeho nová Nevera je nejlépe zrychlujícím produkčním vozem světa, neboť zrychlení na stovku zvládá pod dvě sekundy a čtvrtmíli pokoří již za 8,6 sekundy. Kromě toho uzavřel dohodu s koncernem VW Group a postaví se do čela nové divize Rimac-Bugatti, ve které Chorvaté drží 55 procent a Porsche zbytek. Šéfem se tak stane Rimac, díky čemu se dle jeho slov již nebude muset Volkswagen touto značkou „tolik rozptylovat“.

Nová hvězda automobilové branže nicméně přiznává, že souběžně s tím přišel i mnohem větší tlak na jeho osobu. „Sázky jsou stále vyšší. Ale já nejsem z těch, kteří hrají na jistotu. Nikdy, ani v nejmenším. Takže pokud dojde na nějaké třenice s našimi akcionáři a do firmy vstoupí mnohem zkušenější lidé, prostě to tak bude,“ říká Rimac, který se stal vůbec nejmladším tak vysoce postaveným člověkem v rámci VW Group v celé historii koncernu. Zmíněný krok navíc v rámci koncernu oddělí Bugatti a Porsche od dalších značek.

„Momentálně již vyvíjíme věci, které se objeví v masových modelech Porsche. Nejde o zvláštní projekty, ale o standardní produkci,“ zmiňuje význam své firmy v nové struktuře VW Rimac. Jak se tedy zdá, Porsche a Bentley budou disponovat zejména vlastními komponenty vyvinutými ve spolupráci s Chorvaty, zatímco třeba takové Audi, Bentley, Seat, Škoda a VW se spolehnou na koncernové díly. Pokud by VW Group skutečně takto rozdal karty, nemuselo by dojít k až tak velké unifikaci napříč jeho značkami, jaké se obáváme.

„Je to opravdu zvláštní pocit, když se zamyslíte, odkud jsme vzešli - tahle země nikdy neměla automobilový průmysl. Neměli jsme ponětí, co vlastně děláme. A nyní jsou naše technologie v takovém množství aut. A celá ta věc s Bugatti je velkou zodpovědností,“ dodává dále Rimac. Odkazuje přitom na skutečnost, že kromě již zmíněných značek užívá chorvatské komponenty třeba Aston Martin, Pininfarina či kdysi obdivovaný Koenigsegg.

Dostat se z garáže na vrchol takovou rychlostí ale nebylo a není snadné. Velké automobilky se prý dokáží chovat až krutě a s menšími dodavateli se vůbec nemazlí. „Zástupce jedné z velkých automobilek mi řekl, že pokud to zvoráš, další den k tobě pošleme 30 náklaďáků, které odvezou veškeré vybavení a jsi mrtvý. Pokud to zvoráš a nedodáš, co jsi slíbil, všechno skončí a pak bude budeš mrtvý. Budeš mrtvý,“ vzpomíná dnes Rimac. Inu, daň za vstup do nejvyšší automobilové ligy zjevně není malá...

Před dvanácti lety Mata Rimaca prakticky nikdo neznal, dnes ale kromě chorvatské automobilky de facto vládne i Bugatti. Pozadí tohoto posunu je fascinující samo o sobě. Foto: Rimac Automobili

Zdroj: Bloomberg

