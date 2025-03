Chtěl nové BMW řady 7 a neměl na něj, tak si ho nechal udělat z toho 15 let starého před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW, koláž Autoforum.cz

Nemůžeme říci, že by v nás současné BMW řady 7 generace G70 vzbuzovalo touhu už kvůli tomu, jak vypadá, coby „atribut moci” ale pochopitelně funguje na jedničku. Přijde ovšem nejmíň na 3 miliony korun. To 15 let starou ojetinu koupíte klidně i pod 200 tisíc a parády s ní jde nakonec udělat skoro stejně.

Nejsme zrovna příznivci replik, tedy když si někdo s obvykle obyčejnějším autem hraje na to, že mu patří něco výjimečného. Současně ale dokážeme ocenit řemeslnou práci a zrovna v případě napodobenin jiných aut jde často jedno proti druhému. Někteří totiž opravdu dokážou dát tuctovějšímu vozu věrohodnou podobu mimořádného auta, čemuž nejde nezatleskat, jakkoli výsledek je svou podstatou pořád stejně pochybný.

Přesně takový případ vám do detailu vykreslí video níže. Jeho autorem je firma Autokrafte, jejíž jméno zní německy, sídlí ale v indickém Ahmadábádu, kde dobře žije z toho, že Asiaté si na výše popsanou faleš docela potrpí. Jeden z klientů se tedy na společnost obrátil s tím, že by rád jezdil novým BMW řady 7 generace G70, jaksi ale nedisponuje nejméně 2 979 600 Kč, za které se dnes prodává. Disponoval ovšem pár sty tisíci, které stačí na pořízení sedmičky F01, tedy na přelomu předminulé a minulé dekády prodávaného vozu stejného typu. Pak už stačily jen „šikovný indický ručičky”...

Vlastně to chtělo trochu víc, neboť už letmý pohled na oba vozy naznačuje, že krom loga výrobce mají společnou jen jednu věc - nic. Lidé z Autokrafte tak museli pořídit spoustu nových dílů, zapomeňte ale na to, že by nakupovali u BMW, to by si moc nepomohli. V Asii kupodivu není problém koupit průmyslově vyráběné repliky světlometů, nárazníků i vnějších panelů karoserie, takže dostat se levně ke kabátku G70 není zase taková potíž. No jo, jenže tyhle komponenty obvykle slouží jako náhradní díly na G70, ne na F01.

Ačkoli jde o vozy stejného typu a stejné třídy od stejného výrobce, udělat jeden z druhého samozřejmě není snadné, dělí je asi dekáda a půl vývoje. U Autokrafte tak museli z dárcovského vozu odříznout prakticky celou přední i zadní část a dotvořit je tak, aby na ně nové díly sedly. Stejně tak bylo třeba upravit navazující části, aby bylo možné použít blatníky a kapoty z novějšího modelu.

Je jasné, že výsledek nikdy nebude dokonalý, autu zůstala původní prostřední část (trochu legračně včetně zrcátek, zrovna ta by šlo vyměnit celkem snadno), takže tvary kabiny, míra prosklení, dveře, kliky a další detaily prostě nesedí, stejně jako je patrné, že mnichovská kvalita výroby je jinde. Ale auto i tak z dálky působí docela přesvědčivě a nevyhýbá se ani libůstkám G70 typu dvoubarevný lak, v tomto případě šedo-černý.

Posuďte sami, jak velký smysl tohle mělo, faktem ale je, že pokud majitel chtěl dělat dojem majitele špičkového BMW, i když by sotva poskládal peníze na základní novou Octavii, uspěl. My bychom si to odpustili a raději si doladili původní sedmičku k originální dokonalosti - když bychom řadu 7 museli mít. Ale proti gustu... Místo 3 milionů muselo tohle dílo stát jen nízké statistíce a přinejmenším svou ošklivostí se výsledek skutečné sedmě vyrovná dokonale.

Takhle vypadá současné BMW řady 7 generace G70... Foto: BMW



A takhle se už jen v bazarech prodává sedmička generace F01. Když ho necháte chvíli v pytli s díly z G70, stane se to, co vám ukáže video níže. Foto: Car Lounge, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autokrafte@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.