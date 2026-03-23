Čína ovládá už 70 procent trhu s bateriemi a chce plnou kontrolu, tolik k diverzifikaci zdrojů ve stínů současných patálií s ropou
23.3.2026 | Petr Prokopec
Dokážeme pochopit argument, že elektromobily jsou možná nesmysl, ale zbaví nás závislosti na tom či onom potenciálně nespolehlivém dodavateli surovin potřebných pro provoz spalovacích aut. To by to ale musela být pravda, není.
Pokud se podíváte na žebříček největších světových producentů ropy, nenajdete v první desítce jediný evropský stát, pokud tedy nebudeme brát Rusko jako evropskou zemi. Nejlépe umístěné Norsko je až na 12. příčce, denně navíc vytěží jen zhruba dva miliony barelů. Tedy desetkrát méně než Rusko, které je po Spojených státech (22 milionů barelů) a Saudské Arábii (11 milionů barelů) třetí. Touto optikou tedy lze pochopit tlak na přesun ze spalovacích aut do elektrických. Elektřinu si vyrobíte snáz než ropu, tu prostě musíte mít. A byť poslední léta ukazují, že to ani s elektřinou nemusí být snadné, teoretická úvaha sedí.
Problém je ale v tom, že elektrická auta nejsou jen elektřina, vůz a nic. Klíčovým komponentem jsou tu baterie, které si v Evropě umíme vyrobit asi tak jako benzin a naftu, tedy skoro vůbec. Řada automobilek se sice chlubí tím, že si pakety vyrábí samy, jenže jde o jen o závěrečnou montáž, která bez bateriových článků neproběhne. A ty mají jediný velký zdroj - Čínu, jak uvádí Nikkei.
Říše středu se navíc do této role nedostala náhodou a svou dominanci cíleně zintenzivňuje. Ještě v roce 2021 čínští výrobci ovládali méně než 50 procent globálního trhu, momentálně však pod palcem mají přibližně 70 procent, tedy naprostou většinu. A chtějí víc. Většina zbývající produkce navíc už dnes jde na konto korejských společností, což má znovu k Evropě daleko. A byť vyrábět tu baterky teoreticky jde, nakonec i patřičných vzácných kovů je tu dost, nedělejme si iluze, že to tu někdo bude v dohledné době ve velkém dělat.
Začít někde dost devastující těžbu lithia ve velkém se dávno ukazuje nemožným, drahý a k takové práci nesvolný je tu i personál, o cenách energií ani nemluvě. Pokusy proběhly, dopadají ale velmi podobně - krachů místních továren na baterky jsme tu měli už několik.
Malovat si tedy, že úprk od tradičních paliv je cesta k nezávislosti, je stejně tupé jako si myslet, že elektromobil se svými dnešními limity plně nahradí spalovací vůz. Ani jedno není reálné. Schůdnější řešení existují, někteří ale jako by je nechtěli vidět.
Automobilka BYD odstartoval jakožto výrobce baterií, pročež není divu, že momentálně patří mezi jejich největší producenty na světě. Foto: BYD
Zdroj: Nikkei Asia
