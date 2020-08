Číňanka se nechtěla vzdát domu kvůli stavbě mostu, a tak ho postavili okolo ní před 3 hodinami | Petr Miler

Mohlo by se zdát, že když v Číně budete odporoval vůli státu, koledujete si leda o „dovolenou” v pracovním táboře. Jak je ale vidno, i za velkou zdí nějaký právní řád existuje. A nebo se alespoň Čína snaží vyvolat dojem, že tomu tak je.

Ne zase tak dávno jsme vzpomínali případu britské rodiny, která se až do sebezničení nechtěla vzdát své farmy kvůli stavbě dálnice. Spory o podobné věci jdou až do elementární podstaty právních principů, kdy my zůstáváme přesvědčeni, že úcta k soukromému vlastnictví musí být nekonečná.

Pokud zkrátka někdo má někde svůj dům, ve kterém vyrostl, který mu třeba připomíná jeho zesnulé rodiče, hezké chvíle s rodinou či cokoli podobného a chce si jej v takové podobně ponechat, nemůže nikdo říci, že zájem tisíců lidí jezdit po jeho pozemku autem je více. Není to více, není to ani méně, jsou to dva protichůdné zájmy, kdy jeden nelze upřednostnit před druhým. Musí být nalezeno konstruktivní řešení, s nímž budou všichni spokojeni a které vždy existuje - tak dálnice může vést jinudy, tak dotyčnému budeme muset dát o milion víc, protože pro něj jeho majetek více znamená, tak... cokoli.

Jistě můžete namítnout, že se může jednat o spekulaci a vše by mohlo skončit tak, že dálnice se stane neúměrně drahou. Nemáme ale ten pocit, o všem nakonec rozhodne trh a nikdo nemůže ospravedlnit výkupní cenu 1 miliardu Kč za pozemek o výměře 1 000 m2, když někdo jiný vždy prodá ten svůj o kus vedle za 1 milion. Stát si má zkrátka postupně vykoupit pozemky, které potřebuje - na celou stavbu - a nevyvolávat spory jako onehdy u Hradce Králové, kdy někomu přivede dálnici před pozemek a řekne: Teď nám překážíte.

Že cesta vždy existuje, nakonec ukazuje i výše zmíněný britský případ. Dálnice byla postavena okolo farmy a nikoho neubylo. A pokud přece jen, pak jejích majitelů, neboť žít v sevření dálničních pruhů nemůže být nic zase tak pěkného. Ve Velké Británii by ale člověk něco jako nepřekročitelnou úctu k soukromému majetku čekal, je to konzervativní země s konzistentní právní tradicí, nyní se ovšem o něčem velmi podobném dozvídáme z Číny.

To je komunistická země s tradicí potírání všech, kteří nedrží ústa a krok. Ale buď se něco změnilo, nebo Čína chce, abychom si to myslel. Tak či onak se v Kantonu stalo, že když jedna tamní obyvatelka, paní Liang, nechtěla prodat svůj dům stojící v místech, kde měl stát most navazující na vnitřní městský okruh, protože ji stát podle ní nenabídl dostatečnou kompenzaci, o svůj dům nepřišla.

Co se stalo, nejlépe dokladují přiložené záběry. I když šlo jediného z místních 47 obyvatel, který kompenzaci odmítl (prý šlo o jiné bydlení vedle márnice, to se paní Liang nelíbilo), přesto její vůli stát respektoval. Dotyčné tedy nebyl dům zabaven a ona nebyla odeslána do míst, odkud není návratu. Stavba zůstala stát tam, kde je a zakončení mostu bylo postaveno doslova okolo jejího domu se svérázný přístupem pod jednou z dvojic jízdních pruhů.

Jak moc velká výhra to je, posuďte sami, majitelka je ale spokojená. „Vy si myslíte, že toto je špatné prostředí, ale já ho vnímám jako tiché, uklidňující, příjemné a útulné,” řekla čínskému listu The Paper, který na případ upozornil.

