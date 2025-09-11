Číňany placený šéf automobilky vlastněné Číňany předpovídá, že automobilový svět brzy ovládnou Číňané
Petr ProkopecNeříkáme, že to tak nemůže skutečně skončit, zvlášť pokud Evropa nebude schopna sundat prst ze spouště zbraně, kterou si „kropí” vlastní nohy. Ovšem stěží dokážeme představit lepší naplnění slov o tom, že koho chleba jíš...
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Neříkáme, že to tak nemůže skutečně skončit, zvlášť pokud Evropa nebude schopna sundat prst ze spouště zbraně, kterou si „kropí” vlastní nohy. Ovšem stěží dokážeme představit lepší naplnění slov o tom, že koho chleba jíš...
Jsou čínské automobilky pro ty evropské, americké, japonské či korejské hrozbou? Většina lidí vám řekne, že ano, ovšem pokud se jich zeptáte, proč tomu tak je a zda se vůbec nějakým vozem z Říše středu svezli, pak zavrtí hlavou. Hakan Samuelsson ovšem není jen tak někdo, do celé záležitosti má vzhled jako málokdo jiný. Od roku 2012 do roku 2022 totiž řídil Volvo, které se dva roky před jeho usednutím do šéfovského křesla stalo součástí čínského Geely. A teď ho řídí zas.
Před patnácti lety odborná i laická veřejnost měla za to, že s Volvem je po této akvizici amen. Jenže se stal spíš opak, alespoň bezprostředně. Číňané totiž do pozvolna churavějící švédské značky nasypali nemalé peníze. Došlo tak na růst prodejů, souběžně s tím ovšem narůstal i čínský vliv. Volvo tak nejprve oznámilo, že končí s objemnými motory, než začalo stále více koketovat jen s čistě elektrickým pohonem. Na ten pak chtělo přejít co nejrychleji.
V té době ovšem už vedoucí taktovku držel Jim Rowan, který začal vše sázet na jedinou kartu, fatálně selhal a musel skončit. Proto se k veslu vrátil Samuelsson, který má značku vést po příští dva roky, než Volvo najde plnohodnotného nového šéfa. Tedy pokud v té chvíli ještě automobilka bude existovat, neboť prognózy 74letého manažera nejsou zrovna optimistické.
„Budeme tu mít nové dominantní hráče, jakými byly Ford, GM, Toyota a Volkswagen ve starém světě. V tom novém ovšem budou vládnout dvě nebo tři velmi silné čínské značky. Ty staré tak dostanou méně prostoru k životu, což povede k vlně restrukturalizací. Některé společnosti se adaptují na nové podmínky a přežijí, jiné nikoli,“ uved Samuelsson v rozhovoru pro Bloomber, který rozebírají kolegové z Auto News. A dodal, že vlastně ani Volvo nemá nic jistého, jakkoli spadá pod čínskou automobilku.
Jedním z důvodů jsou vysoká cla, s nimiž je třeba počítat ve Spojených státech. Volvo sice má v zámoří továrnu, ovšem ta nezvládá obsloužit celý americký trh, některé modely je tak třeba dovážet. To sebou ale nese vyšší finanční zátěž, zvlášť pokud jsou taková auta čínského původu. V Říši středu přitom Volvo naráží na stále početnější konkurenci, dokonce i z vlastních řad, neboť přímými soupeři jsou Zeekr a Lynk & Co spadající též pod Geely.
Dá se předpokládat, že Číňané švédskou značku padnout nenechají. Ovšem na druhé straně ji také mohou nasměrovat na zcela jinou trajektorii, z Volva se tak do budoucna může stát velmi okrajový hráč, který bude sloužit jen jako třešinka na mnohapatrovém dortu Geely. Už jen proto, že čínské automobilky aktuálně vyrábí víc aut, než jejich domácí trh dokáže pobrat. Začínají být tedy závislé na expanzi do zahraničí, zaměřit se hodlají hlavně na Evropu.
Starý kontinent pak chtějí dobýt s pomocí nízkých cen, za které nabídnou tutéž techniku, jakou bude mít k dispozici o poznání dražší Volvo. To pak sice zláká poslední věrné příznivce, davy ale zamíří ke Geely či jiné ze značek z Říše středu. De facto se tedy stane přesně to, co předvídá Samuelsson, byť na jeho slova o Číňanech pronášená člověkem na výplatní listině Číňanů je nutné hledět s jistým odstupem - tohle jeho chlebodárci jistě chtějí slyšet.
Hakan Samuelsson vedl Volvo v letech 2012 až 2022, letos se pak do šéfovského křesla na dva roky vrátil. Švédská automobilka už patnáct let spadá pod čínské Geely, o tamních výrobcích tedy 74letý manažer ví své, současně na ně ale nedokáže hledět nezaujatě. Foto: Volvo
Zdroj: Auto News
