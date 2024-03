Čínská auta jsou pro některé majitele prakticky nepojistitelná, pojišťovny odmítají jakékoli jejich krytí před 11 hodinami | Petr Prokopec

Pojistit by mělo jít teoreticky všechno, otázkou by měla být pouze cena takové služby. Minimálně pojistitelé ve Velké Británii to ale vidí jinak a od „Číňanů” dávají ruce pryč. Proč?

Pořekadlo „jiný kraj, jiný mrav“ platí i v automobilové branži. Vkus, touhy a potřeby lidí jsou různorodé stejně jako prostředí, kterém žijí, a tak nelze všechny ukojit jedním produktem. To svého času poznal třeba Ford, který krátce po příchodu nového milénia začal tlačit strategii maximální unifikace nabídky pro celý svět, dokonce tomu tehdy říkal One Ford. Něco takového ale úspěchem skončit nemohlo, neboť zatímco třeba pro takového Evropana je Fiesta dostačující, v Americe z malého hatchbacku nikdo do nebes neskáče. Ve zcela opačném gardu je tomu v případě pick-upu F-150, který má v úzkých uličkách evropských měst značné potíže. V USA jde nicméně již desítky let o absolutní bestseller.

Aktuálně je neporozumění specifikům trhu jednou z překážek, které stojí v cestě čínských automobilek. Ty by velmi rády zahltily evropské trhy svými auty, která nabízí za zajímavé ceny. V případě elektromobilů si pak za prvotní cíl volí hlavně ty země, kde politici přišli s přerozdělovacími mechanismy svědčícími prodejům elektrických vozů. Mezi takovými nechybí ani Velká Británie, kde obecně slaví úspěchy, nicméně i tam začínají plány Číňanů poněkud zadrhávat. Řada pojišťoven totiž čínská auta zcela odmítá pojistit. A ty, které jsou k tomu svolné, pak od lidí chtějí šílené sumy.

„Auta, která vyrábějí, ve své podstatě nejsou vůbec špatná. Naopak jsou velmi dobrá. Ostatně třeba BYD je největším výrobcem baterií na světě, největším výrobcem solárních panelů na světě a vyrábí polovinu ze všech světových iPadů,” uvedl k tématu Ben Townsend, šéf automobilové divize společnosti Thatcham Research pro Auto Express. Ta je finančně podporována právě pojišťovnami, kterým poskytuje cenný vhled do bezpečnosti aut a existujících rizik, a to i v souvislosti s nehodami a cenami oprav jejich následků.

Právě s pochopením posledního zmíněného prý Číňané mají problém. Ceny náhradních dílů i výše mezd techniků jsou v Říši středu velmi nízké, což se odráží i na přístupu k opravám aut. Pokud tedy dojde klidně jen na drobný ťukanec, servis klidně vymění veškeré panely karoserie na jedné straně, protože to není drahé a je to snadné. Opakování téhož v Evropě ale znamená astronomické ceny opravy. A právě toho nechtějí být pojišťovny součásí.

„Máme pojišťovny, které odepsaly auto z opravdu hloupých důvodů. Pokud by taková oprava měla proběhnout u Fordu či Opelu, šlo by o pakatel,” uvedl Martyn Rowley, který pro změnu šéfuje britské servisní asociaci National Body Repair Association. Ten si stejně jako Townsend stěžuje nejen na to, že evropské filiálky čínských automobilek neposkytují dostatečné informace, jak a co opravit, ale zároveň nemají k dispozici ani potřebné náhradní díly.

Firmy jako BYD či Ora jsou si toho nicméně vědomy a prý již na odstranění problémů pracují. Mimo jiné i v kooperaci se zmíněnou společností Thatcham Research. „Čínským značkám, stejně jako těm indickým či vietnamským lze vzkázat - nemyslete si, že přivezete auto na britský trh a prodáte jej. Nejprve si s námi promluvte, pomůžeme vám pochopit trh a kroky, které je třeba udělat. Takže až s nimi dorazíte, budete mít tu správnou logistiku,“ přihřívá si polívčičku Townsend, který nabízí Číňanům i síť nezávislých servisů.

A prý s úspěchy, automobilka Omoda se údajně už „čínského prokletí” zbavila a BYD i Ora mají být na dobré cestě. Na každý pád je to pozoruhodný vhled do toho, jak skoro neviditelné aspekty mohou zásadně ovlivňovat vůbec možnost té či oné značky na určitých trzích uspět. Však bez pojištění si mnozí auto nekoupí sami, dalším to bude znemožněno skrze navazující nedostupnost leasingů. A „jen” drahé pojistné se postará o totéž. Přitom za vším může stát zdánlivá banalita jako příliš velkorysý přístup k opravám založení na čínské láci všeho, která je v Evropě neopakovatelná.

