Čínská Škoda Fabia zabodovala v dalším testu, Němci říkají, že je lepší než VW Polo

Volkswagen je pro Němce něco jako Škoda pro Čechy, takže v jejich testech máloco vyslouží lepší hodnocení. Pokud ale novinka MG překonává dokonce i VW Polo, pak se Škoda Fabia má čeho bát.

Ještě na počátku loňského září šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume prohlašoval, že čínská auta tu pro VW nejsou žádnou konkurencí. Už kvůli tomu, že v Evropě postrádají tradici. Mimo to Blume spoléhal také na politiky, kteří v podstatě celému starému kontinentu nařídí, co má koupit, a VW přesně toho budou mít plnou nabídku. A také na zákazníky, kteří nebudou hledět na korunu a neotočí se k Němcům zády jen proto, že Číňané nabídnou něco podobného levněji. Tak jednoduché to ale na trhu obvykle není.

Už o tři měsíce později tak Blume přišel s novým prohlášením, v jehož stínu předchozí slova šéfa VW Group stala směšnými. Šéf VW Group i Porsche totiž přiznal, že letošek bude bojem o každého zákazníka. Největší riziko přitom spojoval s Číňany, tedy výrobci, jejichž možnosti ohrožovat Volkswagen chvíli předtím bagatelizoval. Jenže tak činil v době, kdy se expanze aut z Říše středu teprve začala rozjíždět. Firemní zákazníci navíc stále mohli počítat s velkorysými dotacemi, které v Německu v září klesly na nulu.

Dost by nás zajímalo, jak se Blume cítí nyní. Venku jsou první německé recenze MG3 třetí generace, které je přímým konkurentem Škody Fabia a VW Polo. Čínský hybrid si přitom odnáší podobná hodnocení, jaká dříve byla vyhrazena koncernovým vozům, tedy velmi dobrá. Výjimkou není ani pohled kolegů z německého magazínu Focus, kteří otestovali základní variantu zvanou Standard, za níž je třeba zaplatit 19 990 Eur (cca 495 tisíc korun). To pochopitelně na čtyřmetrové auto není málo, ale co za tyto peníze dostanete?

Na české ceny si budeme muset ještě chvíli počkat, zatím tedy setrváme u našich sousedů, kde je již onen základ velmi dobře vybaven - uvnitř totiž nechybí třeba 7palcový digitální přístrojový štít, 10,25palcová obrazovka multimédií či celá řada bezpečnostních systémů. Ovládání je přitom intuitivní, jakkoli větší rychlost by palubnímu menu rozhodně nezaškodila. Stejně jako by posezu za volantem jistě prospělo, kdyby ten nebyl stavitelný pouze výškově, ale i podélně.

Zpracování kabiny je nicméně na vysoké úrovni, někdejší plastové orgie dříve tak symbolické pro čínská auta se již nekonají. Zavazadelník je pak trochu limitován úzkým otvorem a výše položenou nákladovou hranou, stejně jako objemem 293 litrů ve standardu, nicméně spíše než o ten jde o zcela opačný konec vozu. Pod kapotou totiž MG3 nabízí 194 koní, které produkuje jak atmosférická jedna-pětka, tak elektromotor. Na starosti má přitom toto stádo jen 1 285 kg hmotnosti.

Díky tomu má novinka na kontě jak přesvědčivou dynamiku, tak nízkou spotřebu - na reálných 5,5 litru na sto kilometrů přitom kolegové dosáhli i přesto, že po většinu testu tlačili plynový pedál až pod kobereček. Stejně tak je ovšem možné s lehkou nohou zvládnout i 10 kilometrů čistě na elektřinu, což si při velmi malé kapacitě baterií (1,83 kWh) jistě zaslouží potlesk. Jakkoli i Němci naznačují, že právě kvůli komplexnímu hybridnímu ústrojí MG3 není k mání tak levně, jak by mohlo být.

Na druhou stranu, pokud by v úvodu zmíněný VW měl čínskou novinku nějak dorovnat, bylo by k tomu třeba Polo ve výbavě GTI - všechny ostatní verze nabídnou maximálně 116 koní. Sportovní derivát s dvoulitrem je pak sice na tom o 101 koní lépe, pročež překonává i MG3, jenže na domácím trhu startuje na 34 595 Eurech (asi 857 tisíc Kč). Není tedy divu, že Číňané si od třetí generace slibují mnoho. A Němci jim neodporují, auto označují za lepší nabídku než VW Polo. Pokud MG v létě skutečně představí levnější čistě benzinovou verzi, bude to pro VW a Škodu teprve problém.

Zatímco dříve se Němci rozplývali z domácích aut, nově si libují nad čínskou konkurenci Volkswagenu Polo. MG 3 se zjevně povedlo. Foto: MG Motor

