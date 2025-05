Čínské Porsche za cenu Octavie se začíná stávat obětí svého vlastního úspěchu, zákazníci hrozí žalobou kvůli relativní prkotině před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Xiaomi

Auto sklidilo úspěch, který mu musí závidět každý, čínský gigant za ním stojící ale nyní musí do značné míry i kvůli tomu řešit dosud nepoznané problémy. Tím nejpalčivějším je nyní karbonová kapota motoru, která neplní avizovanou funkci.

Za úspěch se platí. O pravdivosti tohoto přísloví se můžete přesvědčit nejen v Česku, pokud dokážete uspět prakticky v čemkoli, ale i v jiné zemi začínající na čtvrté písmeno abecedy, tedy v Číně. V loňském roce tam mobilní gigant Xiaomi vstoupil do automobilové branže, a to víc než úspěšně. I když firma neprodávala svou prvotinu, elektrický sedan SU7, po celých dvanáct měsíců, dokázala se loni bez problémů vyšvihnout z nuly na 140 tisíc prodejů. A kdyby měla k dispozici větší výrobní kapacity, stoprocentně by se chlubila ještě vyšším číslem - auto, které vypadá i jede jako Porsche Taycan, ale stojí jako sotva průměrná Škoda Octavia, táhne.

Na letošek má Xiaomi naplánované otevření druhé továrny, ve které se od léta začne vyrábět její druhý model, pro změnu elektrické SUV YU7. Prodeje tak mají narůst na 300 tisíc aut, přičemž limitem znovu budou spíše výrobní kapacity než zájem klientely. Pro tu by vůz připomínající pro změnu Ferrari Purosangue za cenu Škody Karoq mohl být ještě větším lákadlem než SU7.

Xiaomi se tedy veze na vlně fenomenálního úspěchu, se kterým jsou ovšem spojena často i nerealistická očekávání. Následně pak mnohdy stačí jen zdánlivá maličkost a již se před soudními budovami srocují davy, aby na novou automobilku podaly žalobu. Aktuálně zhruba 400 zákazníků rozlítila karbonová kapota, kterou Xiaomi nabídlo jako příplatkovou pro SU7. Firma pak uvedla, že 42 tisíc yuanů neboli 130 tisíc korun má zlepšit chlazení a vylepšit aerodynamiku.

Několik čínských bloggerů nicméně přišlo s tvrzením, že kapota se dvěma výraznými otvory má funkci jen kosmetickou - když totiž jeden z nich umístil blízko výdechů papír, a před vozem spustil ventilátor, onen list zůstal bez hnutí. Xiaomi následně uznalo své pochybení a oznámilo, že karbonová kapota nikdy nebyla součástí původního vývoje. Firma ji lidem nabídla vlastně pouze proto, že jí byl osazen prototyp a na její adresu mířila nemalá chvála i zájem o totéž na produkčním autě.

Protože ale klientelu do jisté míry obalamutila, nyní těm, kteří své auto ještě nedostali, nabízí návrat ke standardní hliníkové kapotě a připsání zmíněné částky zpátky na jejich účet. Hůř jsou na tom ti, kteří si již svůj vůz převzali, neboť Xiaomi jim pouze připíše k jejich osobnímu profilu 20 tisíc kreditů, které odpovídají sumě dvou tisíc yuanů. To je ovšem 6 200 Kč, tedy výrazně míň, než kolik tito zákazníci zaplatili. I proto těch 400 lidí hrozí žalobou, pokud jim Xiaomi nevrátí vše.

Dost by nás zajímalo, kolik lidí celkově si karbonovou kapotu objednalo. Určena je jen verzi Ultra, která měla na kontě během pouhých deseti minut po odhalení 6 900 rezervací. Protože s nimi byla spojena platba zálohy ve výši 20 tisíc yuanů (62 000 Kč), nepředpokládáme, že by mnoho lidí cuklo. Naopak počítáme s tím, že většina z nich si kapotu s dírami jak vrata objednalo. Což znamená, že tu ve výsledku máme mnoho povyku pro nic.

Jenže jak zmiňují kolegové z Auto Evolution, pomluvy se v Číně staly novým normálem i proto, že každoročně zde vzniká řada nových start-upů, které chtějí uspět na čím dál přeplněnějším automobilovém trhu. Mnohé značky si proto najímají bloggery, aby jim pomohli zdiskreditovat konkurenční produkt. Náklady na zo jsou přitom nízké, dopady ale bývají nemalé. A i když se posléze prokáže, že pravda byla někde jinde, na napravení škod to už stačit nemusí.

Tady je pravda tam, kde bloggeři tvrdili, v tom problém není, přesto nám celá věc přijde trochu zveličená - stanout před soudem kvůli takové prkotině? Falešné průduchy jsou moderním autům vlastní stejně jako nadváha, nekvalita a nenápaditý design. Šéf firmy Lei Jun, který už přiznal, že duben „byl nejtěžším měsícem od založení společnosti“, by se nicméně měl připravit na víc ran přicházejících ze všech stran. Úspěch z vás zkrátka udělá lovnou zvěř, zjevně i v dnešní Číně.

Produkční SU7 Ultra měl původně dorazit pouze s hliníkovou kapotou bez otvorů. Foto: Xiaomi



Firma nicméně chtěla sériovou verzi více přiblížit konceptu, proto přišla i s karbonovým provedením se dvěma obrovskými dírami. Jenže ty jsou jen dekorativní, což být neměly. A pár stovek lidí to snad až nepřiměřeně zvedlo ze židle. Foto: Xiaomi

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

