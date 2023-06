Cirkus Mercedes klesl na nové dno, od zákazníků bude vybírat peníze za odhalení nového auta před 56 minutami | Petr Prokopec

Podobné události jsou ideální příležitostí utužit vztahy s nejváženější klientelou a dát jí šanci vidět nový vůz dříve než zbytek světa. Mercedes s ní tak donedávna zacházel, teď zjistil, že by se na tom dalo něco vyrýžovat. A tak rýžuje.

Mercedes-AMG GT je teprve druhým samostatným počinem AMG, dnes slavné divize třícípé hvězdy z Affalterbachu. Jako nástupce modelu SLS byl odhalen v roce 2014, přičemž zákazníci zpočátku mohli sáhnout pouze po kupé. S odstupem několika měsíců nicméně debutoval také roadster. Loni však automobilka výrobu ukončila, aby se mohla více soustředit na nástupce. Jeho odhalení je naplánováno na letošní letní prázdniny a automobilka už začala na jeho odhalení lákat.

Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby se současně nesnížila k dosud nevídané věci. Ještě před veřejnou světovou premiérou uspořádá mezi 10. do 13. červencem v Affaltebachu speciální prezentaci pro vyvolené, kteří si budou moci nové AMG GT prohlédnout dříve než zbytek světa. Čeká je také komentovaná prohlídka továrny a následně i „testovací jízda“ v modelech C 63 S E Performance, SL63 či EQE53.

To je celkem obvyklá věc, kterou automobilky dělají pro nejváženější klienty, aby utužily vztahy s nimi a třeba je přesvědčily ke koupi novinky ještě před odhalením. Mercedes na to ale jde jinak. Toto privilegium nabízí prakticky komukoli, vyúčtuje vám za něj ale 450 Eur, tedy asi 11 tisíc korun. Je to něco neslýchaného, i když si budete moci ve firemní jídelně zajít také na oběd.

Vzhledem k omezeným kapacitám to automobilce nemůže vynést bůhvíjaké peníze, ta ale v poslední době dělá první poslední aby vydělala na čemkoli, na čem se jen trochu vydělat dá. A předpokládáme, že podobnou věc nedělá naposledy. Jistě, peníze nesmrdí, přesto si nejsme ani trochu jisti, že to je dobrý nápad. Třícípá hvězda totiž nepřímo dokazuje, že ji zajímají pouze peníze, nikoli zákazníci, kteří hlavně v případě AMG vyžadují jistou péči.

Pokud totiž máte běžně platit miliony za nový vůz, navíc opakovaně, pak jednoduše chcete, abyste jej viděli dříve než ostatní. Navíc zdarma, neboť „vstupné“ následně hradíte zpětně v ceně samotného vozu. Nyní si ale představte, že vás na druhou kolej odstaví kdokoli, kdo dá dohromady oněch 11 tisíc korun. S jakou ochotou následně sáhnete do kapsy pro pět šest či ještě více milionů korun? Odpověď se rýsuje sama a pozitivní zrovna není.

Nové AMG GT bude debutovat letos v létě. Značka nicméně představí vůz již ve dnech od 10. do 13. července lidem, kteří budou ochotni za toto privilegium zaplatit zhruba 11 tisíc korun. Foto: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

