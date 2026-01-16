Čísla odhalují, jak obrovský zájem o ruční řazení je u některých typů aut. Přesto končí, nic neukazuje pohrdání zákazníky lépe
Petr ProkopecAutomobilky se v případě konce toho či onoho vymlouvají na nezájmem publika, ale jaká je realita? Zjevně úplně opačná. Pokud jde o „to správné” auto, zájem o manuály je nejenže ohromný, ale dokonce rostoucí. Je absurdní nevycházet tomu vstříc.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Čísla odhalují, jak obrovský zájem o ruční řazení je u některých typů aut. Přesto končí, nic neukazuje pohrdání zákazníky lépe
včera | Petr Prokopec
Automobilky se v případě konce toho či onoho vymlouvají na nezájmem publika, ale jaká je realita? Zjevně úplně opačná. Pokud jde o „to správné” auto, zájem o manuály je nejenže ohromný, ale dokonce rostoucí. Je absurdní nevycházet tomu vstříc.
V posledních letech se automobilky zaklínají tím, že lidé o manuální převodovky nemají zájem. A právě proto je ve svých nových modelech přestávají nabízet. Pravdivé je však toto tvrzení pouze zčásti. Zájem o manuály nikdy nezmizel a obvykle platí, že i pokud se stane velmi okrajovým, jedná se o 10 nebo 15 procent prodejů. To přece není nic. Automobilky ale ve snaze snížení nákladů, ať už jde o vývoj, výrobu či třeba homologaci, i takové části koláče ignorují a nabídku umenšují.
Navíc je třeba sledovat, na jakou část prodejů se díváme. Jedna věc je celé portfolio automobilky, jiná konkrétní modely, další konkrétní verze. U těch sportovních, řekněme řidičských pak zájem o manuály trvá, jenže když se podíváte na větší vzorek, snadno jej budete ignorovat. Tím se tento druh řazení dostává do jakési spirály, ze které stěží uniká.
Když se ale zaměříte opravdu jen na relevantní data, vidíte, jak moc automobilky ignorují přetrvávající a dokonce rostoucí zájem. Přesně na to se zaměřili kolegové z Motor1, kteří se jednotlivých automobilek zeptali, jaké procento tvořil prodej manuálů u konkrétních modelů či verzí v USA. A získaná data jsou ohromující.
Náš přehled začneme abecedně u Acury, tedy luxusní odnože Hondy. Tato značka s manuálem nabízí model Integra, přičemž ruční řazení mělo loni na celkových registracích 22procentní podíl. Už to je vysoké číslo, navíc oproti roku 2024, kdy šlo o 19,8 procenta, jde o vzestup. BMW si vedle toho pro změnu lehce pohoršilo, zájem o manuály je ale u sportovních variant odzbrojující - u M2 ho volilo 40 procent, u M3 a Z4 dokonce 50 procent a u M4 šlo o 33 procent. Uvážíme-li, že všechny lepší verze M3 (Competition, Competition M xDrive, Touring, CS...) jsou k dispozici jen s automatem, je naprosto zjevné, po čem touží dokonce většina kupců. Přesto dostávají jen základní verzi se zadním pohonem, která je v nabídce tak trochu do počtu.
Cadillac je výrobcem, který se třemi pedály spojil i motor V8. A šlo o krok správným směrem, neboť manuál se na prodejích CT5-V Blackwing podílí ze 48 procent. V případě šestiválcového CT4-V Blackwing je pak jeho podíl dokonce 61procentní, tedy o 11 procentních bodů vyšší než v roce 2024. Ford pak stejně jako třeba Jeep kolegům přesná data o manuálech nedodal, ovšem minimálně u Mustangu se dá počítat s tím, že taktéž hlavně v kombinaci s osmiválci má tato převodovka silné zastoupení.
U takové Hondy se pro změnu zdá, že manuál je tu pouze do počtu, neboť v rámci modelové rodiny Civic na něj připadá pouze 6 procent, což je navíc méně než předloňských 7,2 procenta. Jenže to je dáno tím, že Japonci trojici pedálů u základní verze přestali nabízet. Varianty Si a Type-R však pro změnu nejsou k mání s automatem. Pokud bychom tedy brali v potaz pouze ty, pak tu rázem máme 100procentní podíl. A protože celkově se Civicu prodalo 238 661 aut, o malé množství opravdu nejde.
Hyundai pak stejně jako Honda nabízí manuál pouze pro sportovní verzi Elantra N, ta je však k mání také s automatem. A celkový zájem vyznívá spíše v jeho prospěch, po třech pedálech sáhlo 25 procent zákazníků. U Lotusu Emira je tomu spíše naopak, jakkoliv jeho čtyřválcová verze je k dispozici jen s automatem. Jenže prodeje generuje hlavně šestiválec. Na manuál tak připadlo 88 procent, tedy více než u Mazdy MX-5, kde je daný podíl 70procentní (v roce 2023 byl jen 60procentní).
Nissan Z má na kontě 46,1procentní podíl manuálu, který se ale letos nejspíš ještě zvýší. Značka totiž variantu Nismo dosud nabízela jen s automatem. Pár dní starý facelift však potvrdil, že Japonci tuto chybu napravili, byť zatím pouze na domácím trhu. Podobně je tomu také u Pagani, které model Huayra nabízelo jen s automatem. Klientela značky z toho však až tak úplně nadšená nebyla, pročež je u nové Utopie možná volba - a 75 procent lidí jde manuálním směrem.
S nadmíru zajímavými čísly je spojeno Porsche, tedy značka, která v poslední době začíná hlavně model 911 osazovat pouze dvěma pedály. Při pohledu na celková čísla tedy podíl manuálu klesl pouze na 15 procent, ale to je přesně ten zavádějící výsledek, který jsme uváděli zkraje. Když se čísla okleští na verze 911, pro které je manuál také k dispozici, bavíme se o 83 procentech (!) zastoupení. V případě GT3 Touring je obdobné, v případě GT3 s křídlem a více okruhovým zaměřením je pak podíl 53procentní. U menších sporťáků Boxster a Cayman pak manuál volí 46 procent zákazníků a znovu - některé verze (GT4 RS, Spyder a další) manuál opět nenabízí.
Subaru BRZ je dalším z aut, které si Američané neumí představit s automatem, podíl manuálu na prodejích byl totiž 90procentní. Znovu tak došlo na růst, v roce 2024 jej totiž volilo 77,8 procenta lidí. To model WRX je spojen s opačným vývojem, místo 86,7 procent šlo loni o 85 procent. Toyota GR 86, tedy sourozenec BRZ, dosáhla na 52procentní podíl, zatímco u Corolly GR volilo manuál 71 procent Američanů a u Supry 56 procent. U pick-upu Tacoma šlo ale jen o 1 procento.
Tím jsme se dostali na konec, a sice k Volkswagenu. Ten dříve s manuálním Golfem GTI a R neskutečně bodoval, jenže v rámci faceliftu a oné úspory nákladů se rozhodl ruční řazení poslat přes palubu - do zadnice takto kopnul asi polovinu lidí. S trojicí pedálů tak nabízí už jen Jettu GLI, přičemž zájem o toto provedení je 44,9procentní. Asi čas nakopat i je, ne? Však co je komu po nich... Náš zákazník, naše nic, to je asi dnešní heslo, kterým nakonec jako by se řídilo i dceřiné Porsche. Proč za výše zmíněných čísel (pravda v USA, ale to je jeho největší trh na celém světě) zrovna loni nabídku manuálů omezilo a sebralo je mimo jiné všem Carrerám S a GTS, je mimo naše chápání.
Takové Porsche 911 si nadšenci s jinou než manuální převodovkou zjevně skoro nedokážou představit, u běžných verzí, kde je k dispozici, tvoří 83 procent prodejů, u verzí GT3 nadpoloviční, u Touringu znovu naprosto dominantní. Přesto dostupnost ručního řazení Porsche v loňském roce znovu omezilo, to je plivnutí do tváře. Foto: Porsche
Zdroj: Motor1
Bleskovky
- Muži za jízdy začalo docházet palivo a rozsvítilo se „hladové oko”. Zmáčkl kouzelné tlačítko a najednou má zase plnou
15.1.2026
- Špičkové Ferrari za 19 milionů vyzvalo na souboj čínské Porsche za cenu Octavie, nemělo to dělat
13.1.2026
- Tento majitel si své Bugatti schopné udělat 500 km/h za 20 sekund naspecifikoval tak, aby ladilo s jeho soukromým tryskáčem
13.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Yamaha YZF R7 2026: s elektronikou z R1 včera 13:51
- Somkiat Chantra si zlomil předloktí včera 10:00
- Genesio Bevilacqua zemřel včera ve věku 66 let. 14.1.2026
- Triumph Thruxton 400 2026: stylový café racer 13.1.2026
- Stejně jako před ním Carlos Checa: Álvaro Bautista, soukromý jezdec Ducati, míří na titul 13.1.2026
Nejčtenější články
- Moskvič ukázal hned dva nové modely, jeden z nich se dá koupit i v Česku
18.12.2025
- Číňané, kterým spadlo auto ze schodů při snaze napodobit Land Rover, se teď chtějí zkusit neztrapnit v Le Mans
18.12.2025
- Mercedes předělal svůj drsný náklaďák na luxusní stroj, pod který by se mohl podepsat i Maybach
18.12.2025
- Značka proslulá uřvanými lehkými sporťáky se teď hlásí s tím, že neodpískala svůj elektrický projekt?
18.12.2025
- Pětině evropských dodavatelů automobilek hrozí krach, varuje Deloitte, v sázce jsou statisíce pracovních míst
18.12.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva