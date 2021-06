Francouz s téměř 600 tisíci najetými km existuje, potřeboval na to jen dvě převodovky před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bandierauto, publikováno se souhlasem

Vysoké kilometrové nájezdy jsou u některých aut obvyklé, u jiných méně. Obvykle mezi hodně ojetými auty najdeme německé, švédské nebo japonské stroje, i Francouz ale někdy vystrčí růžky.

Hodně ojetým autům se věnujeme pravidelně, protože vysoké kilometrové nájezdy jsou podle nás nejlepším znakem dlouhé výdrže. Logika za tímto tvrzením je jednoduchá - pokud nějaké auto „drží”, majitel s ním jezdí a jezdí. A pokud ne, tak ho spíše opravuje a dříve nebo později prodá. Až se dostane do situace, kdy o něj přes stále relativně nízký kilometrový proběh nikdo nemá zájem.

Statistiky jako ta výše odkazovaná naznačují, že s nájezdy na tom všechny značky a modely aut nejsou stejně. Dá se pochopitelně čekat, že se Škodou Fabia se bude jezdit méně než s BMW 5, ale pokud jde o vozy stejných tříd a obvyklého využití, jen jiných značek? Tam už je podobné srovnání zcela relevantní.

Někteří na podobné statistiky reagují tím, že hodně ojeté auto se najde u prakticky každé značky a typu. Jenže není to pravda, ani optikou extrému si nejsou jednotliví výrobci ani za mák blízcí - pokud vám ukazujeme nějaké hodně jeté auto, je obvykle německé, německé, švédské nebo japonské. Takových vozů je navíc na trhu obvykle stabilně hodně, u jiných značek ale obvykle nejsou žádná.

Nejsme „rasisté”, a tak i na taková auta čekáme. A někdy se objeví, ukázali jsme vám třeba hodně jeté Hyundai nebo značně „olítaný” Fiat. Korejská ani italská auta s vysokými nájezdy, řekněme přes půl milionu km, se téměř nevidí a to samé platí po autech francouzských. Přesto se i takové občas najde a rádi vám jej ukážeme.

Konkrétně dnes budeme hovořit o Citroënu. Pokud se podíváte na všechny ojetiny této značky v Evropě, najdete nyní v prodeji jen hrstku aut s více jak půl milionem ujetých km. Pokud mezi nimi pomineme nesmysly, překlepy a dodávky, najde se jen pár strojů, obvykle vyřazené taxíky. Na jedno auto s obvyklejším využitím a vyšším nájezdem ale narazíte - kombík C5 z roku 2008.

Ne že by tedy jezdil zase tak moc, ale jezdil dlouho - za 13 let v rukou jediného majitele urazil přes 580 tisíc km. V průměru 45 tisíc km ročně skutečně není extrém, ale není to ani málo a Citroëny s takhle vysokým číslem na tachometru za jakkoliv dlouhou dobu k vidění nebývají. Tento to dotáhl až k cifře 584 580 km. O tomto kousku se dozvídáme díky inzerci, kde je na prodej za 3 300 Eur, tedy asi 84 tisíc korun. A je to docela obvyklá C5, kombík s motorem 2,0 HDi, který podle prodávajícího stále nabídne 136 koní.

Pokud z fotografií pořízených bramborou za mizerného světla máme soudit na stav, nepůsobí úplně špatně. Prodávající dealer Citroënu říká, že auto dobře zná, protože první majitel jej koupil u něj, tam jej také servisoval a nyní prodává. Prý má za sebou kompletní údržbu a je v dobrém technickém stavu. Nutnou výměnu převodovky v 470 tisících km pak předkládá jako plus, protože... co vyměnil první majitel, to mine vás.

Zda o takový stroj máte zájem, je otázkou, ale o to tu ani moc nejde, chtěli jsme vám spíš ukázat něco, co se příliš nevidí. Jak vidno, i Citroën s 600 tisíci km „může vzniknout”, nic obvyklého to ale ani po dnešku není.

Průměrný roční nájezd tohoto auta není extrémní, protože jej ale první majitel vlastnil 13 let, dotáhl to s ujetými km až skoro k 600 tisícům km. Foto: Bandierauto, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler