Citroën si mne ruce, jak ukázal záda dieselům, udělal tak ale u auta, kterému i teď chybí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Citroën

Vývoj nového modelu auta je vždy trochu věštěním z křišťálové koule, neboť moment, kdy s ním začnete a chvíle, kdy jej začnete prodávat, dělí obvykle řada let. Citroën si nyní libuje, jak u C5 X nenabídl diesely, kouká ale asi na špatné statistiky.

Citroën před pár týdny začal prodávat nový C5 X. Je to nepochybně odvážný krok, neboť jde o vůz na pomezí střední a vyšší střední třídy, tedy segmenty, ve kterých mainstreamové automobilky v posledních letech ztrácí půdu pod nohama. Francouzi ale zjevně nechtěli tuto část trhu vyklidit a přišli s novinkou, která zkouší zaujmout spojením specifik vozů mnoha tříd v jedno, odtud také písmeno X v názvu.

Citroën rozhodně nešel cestou láce, právě naopak. Ceny vozu hýří sebevědomím, což by nemusel být až takový problém, kdyby výměnou za ně C5 X dostala adekvátní techniku. To se ale neslo, i v tomto případě došlo na opak. Základem nabídky je až neuvěřitelně 1,2litrový tříválec, který se zdá být z nouze ctností i v autech o třídu až dvě nižší, natož pak v tomto. A pokud chcete víc, nezbývá vám než jít extrémně drahou cestou hybridních pohonů.

Vůz si přitom vyloženě říká o rozumný dieselový pohon, ten ale nedostal a nedostane, značka mu v případě C5 X ukázala záda. Není to náhoda ani omyl, ale léta plánovaný krok, jak nyní uvedl šéf značky Vincent Cobée. Vývoj vozu sice začal v momentě, kdy diesely měly v tomto segmentu 85% podíl na trhu, Francouzi se ale rozhodli vsadit na benzinové a hybridní pohony a nyní si mnou ruce, jak dobře udělali, prý skvěle trefili budoucí trendy.

„Nevyhrajeme každou sázku, ale dokud se snažíme vyhovovat budoucím přáním zákazníkům a dívat se dopředu, nenapodobovat, ale být inovativní, děláme tu správnou věc,” řekl Cobée. Při pohledu na celkový pokles zájmu o naftové motory mu člověk má tendenci dát zapravdu - kdysi měly v Evropě více než poloviční podíl na trhu, dnes sahají sotva po třetině. To ale není dáno až tak úpadkem zájmu, třebaže i ten hraje svou roli, ale spíše vyklizením pozic dieselů v nízkých patrech trhu.

V těch vyšších je o diesely dál zájem a stávají se motory pro bohaté. Tak to zkrátka je a podle nás se tento trend jen zintenzivní - je to jeden z mála segmentů, kde mohou automobilky dál naslouchat zákazníkům a jejich přání bez uzardění promítnout do ceny - bohatší lidé si za pohon, který chtějí oni a ne EU, zaplatí. Citroën ale udělal pravý opak, do ceny C5 X promítl náklady na vývoj hybridů. O ty je ale zájem obecně malý, lidé je přinejmenším nekupují z nadšení.

Nicméně pocity stranou, držme se faktů. Ve střední a vyšší střední třídě jsou i dnes diesely dominantní silou a přes ústup z někdejších pozic tvoří podle dat ICCT mezi 60 a 70 procenty prodejů v Evropě. A na méně regulovaných trzích, jako je ten náš, je to ještě víc. Opustit diesely právě zde byla tedy podle nás chyba, která jen přispěje k tomu, že C5 X neuspěje. Přejeme mu jen to nejlepší, s jeho cenami a selekcí motorů nás ale zkrátka neoslovuje a obáváme se, že nebudeme zdaleka sami. Klíčová konkurence v této třídě diesely neopustila.

Citroën C5 X je zajímavé auto, s tříválcem 1,2 nebo hybridy za ceny od nějakých 800 tisíc až do 1,5 milionu korun bude těžko oslovovat širší spektrum zákazníků. Chybí mu mimo jiné slušný diesel a Francouzi se chlubí tím, že naftu zavrhli správně. Fakta ale nasvědčují pravému opaku. Foto: Citroën

Zdroje: Autocar, ICCT

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.