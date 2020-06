Clarkson, Hammond a May se po měsících sešli na obrazovce, pro dnešek typickým způsobem před 7 hodinami | Petr Prokopec

Pandemie koronaviru změnila prakticky vše, dokonce i z televizních obrazovek vyhnala staré známé z Top Gearu a The Grand Tour. Ti se teď znovu sešli na obrazovce se svým typickým humorem, ale jen virtuálně.

S fekálním humorem si přirozeně spojíme spíše malé děti nebo autory hollywoodských komedií, ve kterých pomalu o nic jiného než o ony exkrementy nejde. Není to ale celá pravda. K tomuto tématu sklouzávají občas skoro všichni, zvláště s pomocí různých slovních hříček. A výjimkou nejsou ani Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May.

Tato trojice v důsledku koronavirových restrikcí nemůže pokračovat v natáčení The Grand Tour, a proto jsme ji společně nemohli vidět na obrazovkách měsíce v čemkoli novém. Změnili to až nyní, jak už to ale dnes bývá, sešli se pouze na internetu. A postarali se o jakýsi kvíz, jehož cílem byla snaha o výběr peněz pro charitativní organizaci Felix Project, jež zásobuje jídlem lidi žijící na okraji společnosti.

Oficiálně měl kvíz zahrnovat pět kol, nicméně poté James přišel ještě s jedním, který se skládal z pouhých tří otázek. A právě těmi jen dokázal, že fekální humor není cizí ani populární trojici. Nejprve se May internetového publika dokázal, jestli dokáže uhodnout, jakému vozu v roce 1995 pozvracel volant. Správná odpověď neměla zahrnovat pouze výrobce, ale i název modelu a navíc ještě úroveň výbavy.

Druhá se týkala Richarda a opět šlo o zbavování se obsahu žaludku. Diváci měli za úkol uhodnout vůz, kterému Hammond v roce 1999 pozvracel sedadlo spolujezdce. Zajímavé pak je, že šlo o stejný vůz, vedle kterého se jen o pouhé dva dny později pozvracel také Clarkson. Tomu se to ale nestalo přímo ve voze, a tak přišel s ještě další hádankou - v roce 1997 „ohodil” ještě jiný jiný stroj, jehož název mělo publikum uhádnout.

Odpovědi vám prozrazovat nebudeme a místo toho vás odkážeme k samotnému videu. To ostatně ve svém závěru skrývá jeden bonus, jenž se týká také zvracení. Clarkson totiž dodává, že dva měsíce po jeho malé nehodě do daného stroje nastoupil další novinář, ze kterého je dnes známý politik, a ten se prý nepozvracel. Kdo to je, uhádnete v tomto případě snadno.

Zdroj: Drive Tribe

