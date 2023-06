Clarkson, Hammond a May vychválili nový český sporťák Pragy, ukázal se v jejich posledním pořadu před 6 hodinami | Petr Prokopec

Trojice populárních moderátorů si mohla vyzkoušet novou Pragu měsíce před tím, než ji mohl vidět celý svět. Automobilka tím prý riskovala 31 milionů korun, podle jejího obchodního ředitele se to ale jednoznačně vyplatilo.

Minulý týden měla premiéru nová epizoda pořadu The Grand Tour s názvem Eurocrash. Už z něj jasně vyplývá, že Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May tentokrát cestovali po starém kontinentu. Jedním z důvodů je i seznam míst, kde tato trojice, zejména pak její vůdčí osobnost, není vítána. Patří mezi ně kupříkladu Indie, kam se chtěl Clarkson soukromě vypravit loni. Nicméně mu nebylo vydáno vízum, a to kvůli speciálu, který vzniknul v roce 2011 ještě od taktovkou BBC.

Vítán ovšem Clarkson není ani v Turecku, jehož jihovýchodní část v dalším speciálu Top Gearu z roku 2010 nazval válečnou zónou. V tu se pak ostatně proměnila Argentina, a to kvůli registrační značce jím řízeného Porsche 928. Od roku 2014 tak Jezza nesmí ani do této země. Tyto zákazy ale bere s humorem sobě vlastním, neboť v reakci na ně uvedl, že stejně nejspíše neexistuje nikdo, kdo by se tato místa chtěl vrátit. Čímž si úřady ani místní na svou stranu pochopitelně nenaklonil.

V někdejším východním bloku je však Clarkson stále vítán, stejně jako jeho kolegové. Jejich nový speciál je totiž oslavou zemí, jako je Polsko či Slovensko. A vlastně i Česko, jakkoli přímo k nám trojice bohužel nezavítala. V epizodě Eurocrash nicméně otestovala zrenovovanou Škodu 1100 OHC. To ovšem nebyl jediný místní sportovní vůz, který mohla okusit. Došlo totiž i na test Pragy Bohema, ze které byly jak Clarkson, tak zejména May doslova odvařeni.

„Má neskutečné řízení, nemá dokonce ani volant, pouze yoke. Nicméně i na poměrně technickém okruhu, jako je tento, jsem nikdy nepotřeboval přesunout ruce z pozice tři čtvrtě na tři. Akcelerace je očividně enormní, ovšem prioritou nebyla nejvyšší rychlost, nýbrž nízká hmotnost a hbitost. Je to báječný stroj, jedním slovem báječný,“ rozplýval se po svezení May, zatímco Clarkson popsal hypersport jako „působivý kus techniky, za kterým stojí Češi“.

Hammondovi pak sice nepadl do oka příliš design, který považuje za „dětinský“, uznává však, že Bohema je dotažená do konce. I to lze vlastně vnímat jako pochvalu. Je totiž třeba dodat, že onen speciál se natáčel loni v létě. Tedy několik měsíců před premiérou hypersportu. Prodejní ředitel značky Mark Harrison tak uvádí, že Praga zapůjčením vozu za 31 milionů korun velmi riskovala, nicméně takový debut si nemohla nechat ujít.

Dá se předpokládat, že značka by nejspíše neměla problém s rozprodáním 89kusové produkce, a to již kvůli technickým parametrům. Bohema totiž používá 3,8litrový šestiválec z Nissanu GT-R, jenž byl ještě dále modifikován firmou Litchfield. Jednotka tak produkuje 727 koní a 725 Nm, s nimiž v pohodě dosahuje magické třístovky. Při rychlosti 250 km/h pak její v aerodynamickém tunelu vypiplaná karoserie generuje přítlak 900 kg.

Dvoumístný speciál přitom může na silnici, letos pak má být vyrobeno prvních deset kusů. Od příštího roku, kdy bude odhalena také verze s pravostranným řízením, ovšem má dojít na zdvojnásobení produkce. Každý zákazník si přitom bude moci nadiktovat, jak přesně bude jeho Bohema vypadat.

Clarkson, May a vlastně i Hammond vychválili nový český hypersport, který díky rozsáhlému využití karbonu páruje 727 koní s hmotností 982 kg. Zrychlení na stovku se tak odehraje pod 3,5 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost převyšuje 300 km/h. Foto: Praga Cars

