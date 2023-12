Clarkson, Hammond a May skutečně opustili The Grand Tour, cesta k návratu do Top Gearu je volná před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Press Center

Na bizarní zvrat je zaděláno v případě osudu tří zřejmě nejslavnějších moderátorů automobilových pořadů na celém světě. Tak aspoň situaci vidí některá britská média, vzhledem k vyjádření Jeremyho Clarksona to ale nepovažujeme za moc pravděpodobné.

Včerejší den byl pro fanoušky aut poněkud ponurý. Napříč světovými médii se totiž začalo mluvit o konci Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye v The Grand Tour, který by přišel jen pár dnů poté, co BBC odložila další pokračování Top Gearu na „neurčito“. Vypadalo to jako jedna rána za druhou, na každou napůl prázdnou sklenici se ale dá koukat i jako na napůl plnou.

Přesně to dělají některá britská média, mezi nimi i Daily Mail, který v tom vidí otevřenou cestu k návratu Top Gearu v jeho nejslavnější podobě. A minimálně chronologicky to dává smysl - chvíli poté, co BBC přiznala, že si s pořadem neví rady, se Clarkson, Hammond a May vzdají svého účinkování v The Grand Tour. I kdyby to byla jen souhra okolností, prostor pro takový vývoj to vytváří.

Nyní se to na jednu stranu jeví o to pravděpodobnějším, neboť konec tria Britů v The Grand Tour je oficiální záležitostí. Na tu druhou to tak ale nevypadá. Clarkson totiž záhy po oznámení svého konce v americkém pořadu uvedl, že s testováním aut končí. „Je hotovo. Auta jsem v televizi hodnotil od roku 1989. To je 34 let. Příští rok vše skončí, pak už to dělat nebudu,“ oznámil uzavření své stěžejní životní kapitoly třiašedesátiletý novinář.

Šance, že by se trio přesunulo ke svému někdejšímu chlebodárci, jsou tedy minimální, pořád ale nejsou nulové. Clarkson jednak hovoří o příštím roce a i kdyby vše bylo jinak, jedna rozlučková série Top Gearu by dávala smysl. Navíc je třeba dodat, že i u Amazonu neměl Clarkson tolik svobody, kolik by si sám přál. Poznal to na počátku roku, kdy sepsal alegorický sloupek o Meghan Markle, které nevyjevil zrovna lásku. To mělo diváky Amazonu podle šéfky improvizovaných programů Fozie Khan „šokovat a zklamat“. V důsledku toho proto oznámila, že dle jejího názoru je The Grand Tour „mnohem větší než Clarkson“. Tento komentář pak pro změnu rozlítil nejslavnějšího z moderátorů této show.

Zlá krev ale zjevně byla zažehnána i proto, že další pořad Clarksonova farma je vůbec nejsledovanějším původním pořadem Amazonu v Británii. Nepřekvapivě tedy došlo na potvrzení čtvrté série. Co ale přijde poté, je otázkou. Stejně jako se můžeme ptát na budoucnost cestovatelské série, ve které May navštěvuje různé kouty celého světa. Hammond se pak pro změnu pod taktovkou Discovery+ věnuje show zaměřené na renovaci veteránů v jeho vlastní dílně.

Je tedy otázkou, co bude dál, jisté je nyní jen to, že vůbec poslední „clarksonovský” speciál The Grand Tour, který se natáčel v Zimbabwe, bude příští rok odvysílán jako ten úplně poslední. Zda je The Grand Tour skutečně větší než Clarkson a bude moci pokračovat i s jinými moderátory, uvidíme až poté. Něco takového si ale nyní dost dobře nedokážeme představit.

Clarkson, Hammond a May skutečně v The Grand Tour končí, příští rok trojici uvidíme pohromadě naposledy ve speciálu z afrického Zimbabwe. Mohou se ještě někdy ukázat v Top Gearu? Kdo ví, cesta k tomu je nyní aspoň technicky skutečně otevřená. Foto: Amazon Press Center

Zdroje: The Times, Deadline, Daily Mail

Petr Prokopec

