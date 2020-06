Clarkson odhalil, jaká auta by si vybral, kdyby mohl mít jen 3 za 3 miliony celkem před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jezza takové dilema řešit nemusí, peněz má mnohem víc, kdyby ale musel pracovat s tímto rozpočtem, sáhl by po docela překvapivých strojích.

Majetek Jeremyho Clarksona se odhaduje na 48,4 milionu liber, tedy na více než 1,4 miliardy Kč. Britský moderátor by tak již nemusel do konce života ani hnout prstem a místo toho si užívat poklidného života na své farmě. Zároveň by všechny stodoly mohl napěchovat opravdu působivými automobily reprezentujícími různé éry historie. Nedělá ale ani jednoho z toho a momentálně byl dotázán, jaké tři vozy by si pořídil, kdyby na ně měl k dispozici celkem 100 tisíc liber, tedy asi 3 miliony Kč. A jeho odpověď je minimálně zčásti velmi překvapivá.

Čemu se asi nelze divit, je začlenení Range Roveru. Clarkson britské SUV miluje a v jednu chvíli vlastnil dokonce dva exempláře. Kdyby ovšem měl omezený rozpočet, pořídil by si pouze jeden, a sice dieselovou verzi z roku 2007. Tedy přesně takovou, jakou měl. Tu přirovnává k labradorovi, tedy poslušnému psovi, se kterým se skoro každý dokáže sžít. I z toho důvodu by Range Rover sloužil jako rodinný vůz, za jehož volant by kvůli nákupům či výletům s ratolestmi usedal Jezza nejčastěji.

Až tak překvapivá vlastně není ani druhá volba, neboť stejně jako je známa Clarksonova láska k Range Roveru, tak snad každý ví, že má velkou slabost pro vozy Alfy Romeo. Britský moderátor přitom nejprve dal svůj hlas modelu GTV6, který ostatně vlastní, ovšem nakonec svůj názor změnil a upřednostnil kultovní Spider, jenž proslavil zejména Dustin Hoffman ve snímku Absolvent. A stejně jako on by i Clarkson s tímto kabrioletem rád vyvezl ženu svého srdce na večeři.

Tím se dostáváme do finále, a to k naznačenému překvapení. Mnohý by totiž nejspíše očekával, že Jezza zvolí Volkswagen Golf GTI, který taktéž patří do jeho vozového parku a který velmi často chválí. Ovšem Clarkson se začal rozhodovat mezi BMW M3 a Nissanem Skyline GT-R. A co je nejpřekvapivější, svůj hlas nakonec dal japonské legendě. Nikoliv však posledním třem generacím R32, R33 a R34, nýbrž originálu ze 70. let.

Právě tato volba skutečně zaskočí, neboť asi nikdo nepovažoval Clarksona za fanouška japonské ikony. Na druhou stranu asi jen málokdo dokáže odolat zadokolce, jenž páruje dvoulitrový řadový šestiválec o výkonu 162 koní s 1,1tunovou hmotností. Japonci navíc originál již ve standardu osadili závodními skořepinami či sadou hliníkových pedálů, pročež se jednalo skoro o pojízdnou reklamu na radost za volantem. Jezzu tak lze v tomto případě docela snadno pochopit.

Clarksonův vozový park při omezeném rozpočtu by byl do jisté míry překvapivý

