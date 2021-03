Clarkson řekl, kdy se vrátí na obrazovky, promluvil o dalších Hammondovo patáliích před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Amazon Prime

O něm ani jeho věrných nohsledech v poslední době nebylo příliš slyšet, na vavřínech ale neusnul a setkání s koronavirem přestál ve zdraví. Tak se mohl s Hammondem a Mayem vydat do Skotska se třemi americkými vozy.

Mnohé české celebrity v poslední době raději opustily republiku a letošní zimu tráví v zemích, kde každý druhý den nemrzne a politici tam ještě nezešíleli a pracují na tom, aby koronavirová krize již byla minulostí. O to překvapivější může být, že se Richard Hammond zdržuje jen ve své domovině, jakkoliv tu ovládla agresivnější britská mutace. Ani Jeremy Clarkson již několik měsíců v kuse neopustil svou farmu, třebaže ani na ní koronaviru neunikl.

Je nicméně třeba dodat, že Hammond i Clarkson si v předchozích letech užili cestování dosyta, a tak chtěli zavzpomínat na léta, kdy natáčeli Top Gear pouze na britských silnicích. Kvůli tomu se nakonec rozhodli, že nový speciál pořadu The Grand Tour vznikne ve Skotsku. Na sever země se trojice vypravila v doprovodu amerických vozů, jež si následně ještě upravila k obrazu svému. Hammond pak o trochu více, neboť s ním boural.

„Hammond měl nehodu. To je to, co chcete slyšet,“ popisuje chystanou epizodu na novém videu Clarkson. Zároveň přitom dodává, že její pojetí připomene právě rané díly Top Gearu, kdy ještě moderátoři měli omezenější rozpočet. „Protože nejsme v zahraničí a nemusíme čelit extrémnímu horku či extrémní zimě či extrémnímu terénu, je to jen o nás třech, přičemž my děláme jen to, co jsme dělali v letech minulých.“

Neznamená to nicméně, že by ve Skotsku nevládlo tradiční britské počasí, tedy zima a déšť. Zda přitom právě kvůli tomu Hammond znovu havaroval, není jisté. Stejně jako zatím neznáme otázku na to, proč si Britové již nekupují tolik amerických aut jako v minulosti. Vše by nám nicméně měl zodpovědět onen skotský speciál, jehož se nejspíše dočkáme někdy v polovině roku.

Konkrétnější Clarkson nebyl, jakkoliv naznačil, že ještě dříve, než bude nová epizoda debutovat na obrazovkách, se rozjede natáčení té další. I tentokrát trojice zůstane v Británii, což ale ve výsledku nemusí být problém. Přeci jen je již delší dobu jasné, že fanoušci se netěší ani tak na exotické prostředí, ale spíše na špičkování mezi hlavními protagonisty, na něž může dojít kdekoliv.

Clarkson je aktuálně k nepoznání a vypadá úplně jinak, než jak jsme na něj zvyklí z prezentačních fotek Amazonu. Aktuálně poněkud zarostl, jak můžete vidět na videu níže, bradku však plánuje shodit. Zda se tak stane před odvysíláním nového speciálu The Grand Tour, ale není jisté. Foto: Amazon Prime

Zdroj: Drive Tribe

Petr Prokopec