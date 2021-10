Clarkson si zavařil u fanoušků, z největších rivalů současné F1 podpořil „toho špatného” před hodinou | Petr Prokopec

Britský automobilový guru už se dříve opakovaně kriticky vyjádřil na adresu Lewise Hamiltona, lidé ale přece jen čekali, že v dobách soupeření s Maxem Verstappenem dá přednost svému krajanovi. Nestalo se a milých reakcí se nedočkal.

Během uplynulého víkendu se o slovo znovu přihlásila Formule 1. Velkou cenu USA opanoval Max Verstappen, jenž dosáhl na vítězství v kvalifikaci i v závodě. Ve druhém případě ale neměl až do odmávání šachovnicovým praporkem vůbec nic jisté. Po startu z prvního místa jej předjel Lewis Hamilton, Verstappen se nicméně do čela vrátil díky dřívější zastávce v boxech, jež přišla již po 10 kolech. V ten moment nasadil tvrdé pneumatiky, se kterými okruh v Austinu obkroužil jen devatenáctkrát.

Poslední sada pneumatik mu tedy vyzbyla skoro na celou druhou polovinu závodu (27 kol), a tak Verstappen musel překonávat skoro sám sebe. To se mu nakonec povedlo, jakkoliv Hamilton se k němu přiblížil na dostřel. Nakonec se britský pilot musel spokojit s druhou příčkou, čímž jeho ztráta v průběžném pořadí šampionátu vzrostla na 12 bodů. Mercedes pak navíc přišel o výrazný náskok v poháru konstruktérů, neboť Red Bull aktuálně ztrácí jen 23 bodů.

„Myslím, že v tom závodě zestárl asi o 25 let. Opravdu jsem si nemyslel, že to zvládne. Lewis měl o osm kol novější pneumatiky a první sada tvrdých byla téměř na plátně. Říkali jsme si, že nám toho na konci moc nezbude. Ale myslím, že klíčové bylo, jak s pneumatikami hospodařil, aby je pošetřil na posledních pět nebo šest kol,“ uvedl po závodě šéf týmu rudých býků Christian Horner. Toho přitom vyděsil i Mick Schumacher, jenž jako jezdec o kolo zpět Verstappena zdržel.

Jak nicméně již bylo zmíněno, nizozemský pilot nakonec v závodě zvítězil. Jeho jízdu ocenil i Jeremy Clarkson, který na Twitteru uvedl: „To mě po*er. Max Verstappen. To byla jízda,” následně se zmínil o „mistrovské jízdu“. A aby toho nebylo málo, záhy dodal, že „udržovat rychlost během posledních pěti kol na takových pneumatikách bylo opravdu působivé“. Tím ovšem proti sobě poštval řadu fanoušků, dle kterých jakožto Brit má fandit britskému pilotovi, tedy Hamiltonovi. Toho ovšem Clarkson dlouhodobě příliš nemusí.

Fanoušci Jeremymu vyčítají, že ocenit měl hlavně Hamiltona, který v závěru závodu jezdil časy na kolo o dvě či tři sekundy lepší než Verstappen. Ten pak měl dle nich vyhrát jen proto, že před sebou nikoho neměl, zatímco Lewis se musel pohybovat ve „špinavém” vzduchu v závěsu. Nikdo z nich ovšem již nepřipouští, že právě ono zpomalení bylo součástí oné mistrovské strategie. Jamile se Hamilton přiblížil, Verstappen opět zrychlil a dosahoval stejných časů.

Suma sumárum tak Maxe do čela vynesla opravdu působivá jízda, stejně jako agresivní strategie Red Bullu. Něco takového je třeba ocenit, i když člověk není fanouškem Verstappena a rudých býků. Pro Brity fandící Hamiltonovi jsou ale Clarksonova slova zjevně až příliš pobuřující. Měli by si na ně ovšem zvykat, zvlášť pokud by letošní titul skutečně připadl nizozemskému jezdci. Rozhodovat se bude v posledních pěti závodech.

