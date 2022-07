Člověk z nitra německého automobilového průmyslu popsal, proč se Volkswagen náhle zbavil svého šéfa před 2 hodinami | Petr Miler

Odchod Herberta Diesse z čela VW Group někteří označují za překvapivý kvůli jeho náhlosti a předčasnosti, tím ale jeho překvapivost končí. Diess na jedničku nezvládl žádný ze svých klíčových úkolů a jeho sázka na jednu kartu mu definitivně zlomila vaz, říká Thomas Koch.

Koncem minulého týdne otřásla automobilovým světem zpráva o prakticky okamžitém odchodu Herberta Diesse z čela koncernu VW. Někteří ji označili za překvapivou, pro nás ale šlo o celkem logické vyústění kroků, kterých se Diess v posledních letech dopustil. Jeho jednání přestal vést chladný obchodní kalkul, ale spíše jakási ideologie, která měla za následek nejen problematickou strategii do budoucna, ale i vyklízení současných pozic. Nesmíme zapomínat, že skupina VW během Diessova úřadování zcela rezignovala na boj o pozici světové jedničky mezi výrobci aut, což bylo místo, na které se dekády složitě škrábala.

Situaci z našeho úhlu pohledu jsme už popsali, nyní dáme slovo profesorovi Thomasi Kochovi, jenž je předním německým automobilovým expertem, ředitelem Technologického institutu v Karlsruhe a předsedou Vědecké společnosti pro automobilovou techniku a konstrukci motorů. Prakticky každý den je v kontaktu s lidmi z oboru a vyzpovídali jej kolegové z německého Focusu. Také dle něj byla Diessova sázka na jednu kartu, která mimo jiné vedla ke ztrátě pozic Golfu či mohutné propady VW v Číně, chybou, kterou nemohl ustát. Jeho nástupce v podobě Olivera Blumeho prý smýšlí jinak.

„Podle mě to byl logický poslední krok ve vývoji, který se už roky ubírá špatným směrem. Tento krok není v žádném případě překvapivý a mnozí ho očekávali,” říká profesor Koch k nastalé situaci a jen podtrhuje slova, která jsme k ní pronesli my. Podle něj bylo odvážné, že nadšeně prosazoval elektromobilitu a snažil se o vývoj vlastního softwaru, obojí ale přehnal a zlomilo mu to vaz.

„Bohužel má na svědomí řadu chybných rozhodnutí,” pokračuje profesor Koch. Podle něj se Diess nemůže zbavit odpovědnosti za zpackané uvedení nového Golfu, který je stále nejdůležitějším modelem kocernu. Nejen u něj se navíc objevují problémy s kvalitou, které byly ve Winterkornově éře nemyslitelné. V tomto ohledu dal podle Kocha Volkswagen zbytečně prostor Korejcům, značně problematický je ale i pokles jeho tržního podílu v Číně na zhruba 11 procent. Přišel tam během Diessových let skoro o milion kupců ročně.

„Z mého pohledu byla nejzávažnějším chybným rozhodnutím strategie pohonu, která by se dala označit jako 'pouze elektromobil',” uvádí dále jeden z největších německých automobilových expertů. I do elektromobility pobláznění konkurenti se podle něj přece jen do nějaké míry distancovali od jediné cesty a volali po jakémsi plánu B. „Volkswagen pod vedením Diesse ale jako největší německá automobilka obětovala jádro své činnosti, tedy cenově dostupné vozy s dlouhým dojezdem pro širokou veřejnost, elektromobilitě. Podle mého názoru to, co by mohlo ještě fungovat pro prémiovou značku, jako je Audi, je pro Volkswagen naprosto neschůdné,” dodává německý profesor.

„Toto je nakonec politicky motivované rozhodnutí, které nemělo být podporováno v segmentu mainstreamových vozů. Zejména Volkswagen přitom v automobilových svazech úplně zbytečně brojil proti společnostem preferujícím svobodu techniky a koexistenci více druhů pohonu,” připomíná Koch, jak Diess začal ztrácet smysl pro realitu a místo svobody podnikání tlačil politické regulace.

Koch dále uvádí, že Diessův odchod je i jasným symbolem syntetických paliv, které Diess nepochopitelně odmítl. „Odborníci byli tímto postojem přinejmenším překvapeni,” říká dnes Koch. „V červenci 2022 pan Diess zdůraznil, že CO2-neutrální paliva nejsou dostupná pro masy, ačkoli pilotní provoz zařízení na jejich výrobu ukázal mírné náklady 1 až 1,5 eura za litr. Zástupci průmyslu minerálních olejů už nyní slibují 80 centů za litr. Takové alternativy paliva jsou dobrým doplňkem elektromobility, celková účinnost systému obou technologií je srovnatelná.”

Podle profesora Kocha tak bude nyní zajímavé sledovat, zda Volkswagen opět oficiálně přehodnotí svůj přístup k e-palivům a elektromobilům obecně. Nový generální ředitel Oliver Blume totiž už dříve podpořil používání e-paliv u Porsche souběžně s elektromobilitou, což je obecně považováno za schůdnou cestu. Až jeho oficiální příchod do funkce se začátkem září ale ukáže, co můžeme od nového vedení VW Group očekávat.

Ani profesora Kocha náhlý odchod Herberta Diesse z čela VW Group nepřekvapil ani nezklamal. Připomíná řadu jeho chyb, z nichž tou největší byla živelná sázka na elektromobilitu a odmítání veškerých alternativ. To je zvlášť ve světle současného vývoje u mainstreamových značek extrémně riskantní strategií. Od nového vedení tak očekává poněkud racionálnější přístup. Foto: Volkswagen

Zdroj: Focus

