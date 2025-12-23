Co se stalo s taxíky bez řidiče poté, co město zasáhl pouhý výpadek proudu, je poněkud děsivé
Petr MilerCo se stane, když vypadne proud během vašeho řízení auta? Asi nic, možná si pustíte dálková světla na pár místech, kde jinak používáte jen ta potkávací. Pro robotické taxíky operující v San Francisku ale tato událost znamenala totální kolaps s nedozírnými dopady pro okolí.
Jsem ten poslední, kdo by se už vzhledem ke svému primárnímu povolání a dekádám práce v IT bránil pokroku na tomto poli. Současně ale zůstávám realistou a odmítám roztleskávat utopické myšlenky. V tomto duchu jsem přesvědčen, že zajistit skutečně autonomní a skutečně spolehlivé fungování aut v jakémkoli jiném než velmi specifickém a nenáročném prostředí, je zatím dalece nemožné.
Není nemožné zajistit jejich fungování v určitých omezených, velmi dobře zmapovaných oblastech po bezpočtu absolvovaných testovacích jízd a rozsáhlému poučení se ze zaznamenaných problémů. A i tehdy zůstane otázkou, jak spolehlivé takové řešení bude. Navíc je současně třeba se ptát, co je tohle za „autonomii”. Už sémanticky vzato by skutečně autonomní vůz měl být schopen vás odvést kdykoli, kamkoli a za téměř jakýchkoli podmínek zcela sám. K tomu ale dnes máme daleko tak moc, že velká část z nás stěží kdy pozná silnice plné autonomních vozů za zbytek svých životů.
Oprávněnost takových očekávání připomíná i událost, která se o uplynulém víkendu odehrála v San Francisku. Tam operuje flotila rádoby autonomních taxíků Wayma, dceřiné firmy Googlu, které - když už nic jiného - jezdí aspoň bez řidiče na palubě. Ale dokážou bez něj skutečně fungovat? A není to nakonec tak, že je do nějaké míry někdo soustavně řídí na dálku? „Ne a ano,” to se zdá být těmi správnými odpověďmi.
Vše se začalo kazit v sobotu odpoledne, kdy došlo k rozsáhlému výpadku proudu po požáru v jedné z místních rozvoden. Nebyl to žádný obrovský blackout, asi 130 tisíc zasažených domácností ale není nic a dopady byly mohutné i na širší oblasti města. Pouliční osvětlení zhaslo a semafory s ním, což narušilo celou dopravu. Na „normální” řidiče má ale taková událost stěží podstatný vliv, prostě jedou dál, přesto se dopravní zácpy po postižených čtvrtích rychle rozšířily. A taxíky Wayma na tom měly velký podíl.
Video níže ukazuje, jak v reakci na tuto událost skoro až děsivě zůstaly stát tam, kde zrovna byly. Dokážeme si představit milion inteligentnějších reakcí včetně zastavení u kraje silnice, tady to ale taxikáři z jedniček a nul (tedy tomu aspoň máme věřit) prostě zapíchli, kde zrovna stáli, a šli na své virtuální pivo. Takové jednání dokumentuje nejen řada záběrů, ale i komentáře místních pro ABC News.
Mluvčí Wayma k věci řekla, že ačkoli jsou auta naprogramována tak, aby je nefunkční semafory nevyvedly z míry, tady se to prostě stalo. Hlavním důvodem - a zde spekulujeme - totiž pravděpodobně nebyl samotný výpadek semaforů, ale spíš výpadek spojení aut s centrálou, která nešla stejně jako místní křižovatky. A můžeme se jen ptát, zda taxíkům chyběla nějaká online data, nebo spíš vzdálený lidský dohled... Společnost na každý pád zastavila provoz všech aut až do neděle a část jich musela nechat odtáhnout. To nepůsobí moc hrdě.
Někteří nyní tuto událost interpretují nejen jako varovný signál o nespolehlivosti autonomních systémů, ale také o přetrvávající superioritě Tesly na tomto poli. Tesly totiž žádný problém neměly, čímž se neopomněl pochlubit ani Elon Musk na svém (sic...) X. Co zapomněl říci, je, že ani jeden z rádoby autonomních taxíků Tesly nefunguje bez řidiče uvnitř, takže dotyční mohli pouze převzít kontrolu a prostě jet dál. Tohle opravdu nedokazuje nic.
Tak či onak je to vážně poněkud děsivá událost ukazující, jak málo stačí k paralyzování dopravy v momentě, kdy je část aut závislá na soustavném spojení s kýmkoli mimo vůz a není schopna fungovat skutečně autonomně. Takové řešení je, řekli bychom, skoro k ničemu...
Způsobit dopravní chaos s pomocí robotických taxíků opravdu není složité, jak ukázala víkendová událost ve Frisku. Foto: Waymo
Waymo's self-driving cars were put on pause by the company on Saturday in San Francisco after the autonomous vehicles were baffled by the lack of traffic signals due to a widespread power outage in the city. https://t.co/t6NgkBCTe7 pic.twitter.com/cXoK0yuvTw— ABC News (@ABC) December 21, 2025
Tesla Robotaxis were unaffected by the SF power outage https://t.co/uaYlhcSx25— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2025
Zdroje: ABC News, Elon Musk@X,
