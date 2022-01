Co se to děje s Mercedesem, ptají se Němci. Rychle přibývá problémů s kvalitou i neplánovaných servisů před 3 hodinami | Petr Prokopec

Zatímco dříve třícípou hvězdu charakterizovala skoro neprůstřelná kvalita, nyní se stává synonymem pro neplánované návštěvy servisů. Změna je to tak rychlá a nepřehlédnutelná, že nad ní nedokáží zavírat oči ani Němci.

Mercedes-Benz byl po dlouhá léta považován za symbol kvality. To ve výsledku jen dosvědčilo nedávné ohlédnutí za ojetou třídou C a větším Éčkem, kdy v obou případech měli technici německých STK jen velmi málo důvodů ke kritice. Jde ale o stará auta z časů, kdy třícípá hvězda používala reklamní slogan: „To nejlepší, nebo nic!“ Momentálně jej však rozhodně nemůže oprášit. A pokud se tak stane, půjde pouze o část „nebo nic“.

Jak uvádí německá spolková agentura KBA, Mercedes má za loňský rok na kontě rekordní počet svolávacích akcí. Vše odstartovalo již v lednu závadou řízení třídy S, po které bylo v březnu povoláno do servisů přes 264 tisíc kusů třídy C a modelu GLC, a to kvůli možné chybě v požárním systému. Ve stejnou dobu pak automobilka informovala majitele tříd C a E a modelů CLK a CLS (s datem výroby prosince 2005 až září 2006), že jim kvůli špatnému nalepení může odlétnout panoramatická střecha.

Dále musela k technikům třída G, a to kvůli náhlému otevření či pro změnu náhlému zaseknutí zadních dveří. Stejně tak se do servisů vrátila i třída S, u které hrozilo jak ulétnutí panoramatické střechy, tak špatné uchycení startéru, což mohlo vést k samovznícení. Mimo to u vlajkové lodi značky protékala palivová nádrž a prověřeny musely být rovněž zadní hlavové opěrky. Navíc špatné vstřiky mohly vést k selhání palivové pumpy, přičemž stejná závada se týkala třídy C.

Stále ještě nejsme na konci, spíše se pořád jen nadechujeme. Kvůli špatně uchycené střeše a čelnímu oknu totiž k technikům musel i Smart ForTwo, zatímco u třídy X byl problematickým shledán olejový chladič a další komponenty. Třída C pak dále dostala do vínku špatný software kontrolní jednotky, zatímco u elektrického Mercedesu EQC nebyly řádně utěsněné baterie. Hrozilo tak samovznícení.

Skutečná pohroma přišla v listopadu, kdy automobilka začala obesílat majitele 848 517 aut, u nichž selhání recirkulace výfukových plynů může vést k samovznícení. Třícípá hvězda navíc na opravu nemá komponenty, a než dorazí, majitelé by své vozy nejlépe neměli používat. Něco takového asi jen málokoho potěšilo, zvláště když je jisté, že tolik náhradních aut značka nemá ani omylem. Kromě nákladů za opravy tak bude muset řešit i nemalé požadavky týkající se kompenzací.

Bolehlav si Mercedes navíc přenesl do letošního roku, již 3. ledna totiž kvůli špatnému dobíjení musí do servisů 1 788 kusů tříd C a S či modelů EQS a GLC. Kromě toho automobilka ještě s KBA debatuje o svolání dieselových modelů, jenž mohou být osazeny ilegálním softwarem. Pokud by se přitom něco takového potvrdilo, pak by k technikům mířily další stovky tisíc aut. Mercedes navíc s něčím takovým i počítá, a proto si již začíná vytvářet finanční rezervy.

Situace je tak tristní, že se i jindy loajální německá média ptají, co se to s Mercedesem děje. Je to pochopitelně image poškozující záležitost, pro třícípou hvězdu jsou navíc tyto svolávací akce o to problematičtější, že automobilka chce přepřáhnout jen na elektrický pohon. Toho se ovšem zákazníci povětšinou bojí a pokud je kromě dotací něco přesvědčí ke koupi, pak jsou to oslnivé parametry a kredit samotného výrobce. O ten však Mercedes v posledních letech přichází.

Jak dodávají experti Stefan Bratzel a Ferdinand Dudenhöffer, jádrem všech problémů je snaha výrobců představovat nové modely jak na běžícím pásu. Aby navíc došlo na snížení nákladů, používají různé vozy tytéž komponenty. Pokud je tak jeden špatný, nemíří do servisů jedna modelová řada, ale hned několik. K selhání na straně dodavatelů pak může dojít častěji než kdy dříve, a to kvůli onomu tlaku na co nejnižší cenu.

Mercedes by tak měl svou politiku zásadním způsobem přehodnotit. Zvláště pokud skutečně chce přepřáhnout jen na elektromobilitu. S jejím masovým rozšířením totiž bude klesat loajalita zákazníků, kteří jednoduše půjdou za lepším produktem, nikoliv za samotnou značkou.

Foto: Mercedes-Benz

