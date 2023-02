Co skrývá nejdražší jachta v současném prodeji? Její cena by vydala na 28kilometrovou kolonu Octavií včera | Petr Prokopec

Říká si příznačně Cloud 9 a na čtyřech palubách nabízí mimořádný luxus, který vyhoví i těm nejnáročnějším. Co za to? Stačí oželet skoro 6 000 nových Octavií. A že ty dnes nejsou levným zbožím.

Několik aut si dnes může dovolit kdekdo. Je sice pravdou, že jak ta nová, tak ta ojetá doznala nemalého zdražení, ovšem stále můžete narazit na vozy, které vás vyjdou na menší peníze než nejnovější iPhone. Pokud si tedy můžete dovolit odložit jednu průměrnou českou mzdu, dokonce si můžete i vybírat. Nikoli však mezi jachtami, tady se pohybujeme o několik pater výš. Zvláště pokud byste zatoužili po nejdražším kousku, jaký je aktuálně k dispozici. V takovém případě totiž musíte dát stranou 155 milionů Eur, tedy 3,7 miliardy Kč.

Pokud si uvědomíme, že nová Škoda Octavia momentálně startuje na 619 900 Kč (a to opravdu není levná), pak místo jedné jachty byste si mohli pořídit hned 5 957 takových vozů. Ty by při délce 4 689 milimetrů vyskládané za sebou vytvořily frontu dlouhou takřka 28 kilometrů, což je prakticky tatáž vzdálenost, jako když se z Prahy vydáte do Staré Boleslavi. Ač tedy jachta Oceanco Cloud 9 nepřekonala žádný rekord, o nějaké láci v jejím případě nemůže být ani řeč. Místo toho ji lze vnímat jako plovoucí palác napěchovaný luxusem.

Cloud 9 si v roce 2015 převzal od nizozemské společnosti Oceanco americký miliardář Eric Smidt, který jachtu s původním kódovým označením Y720 přejmenoval na Infinity. V loňském roce se jí nicméně zbavil, neboť očekává převzetí nového plavidla. Za jeho stavbou znovu stojí Oceanco, přičemž i tentokráte bude použit název Infinity. Původní 88,5metrová loď pak získala nového majitele v australském miliardáři Brettu Blundymu, který je zjevně fanouškem Star Wars. Po postavách této franšízy totiž pojmenoval kajuty.

Zajímavé je, že ačkoli došlo na změnu vlastníka teprve loni, přičemž aktuálně jachta kotví v Barceloně, kde prochází renovací, byla rovnou nabídnuta k dalšímu prodeji. Blundyho majetek je nicméně ve srovnání se Smidtovým zlomkový. Je tak dost možné, že australský miliardář si ukousnul poněkud tučnější sousto, než zvládl pozřít. Na druhou stranu však nevíme, za kolik jachtu koupil. A protože je i spolumajitelem šperkařského řetězce, možná se jen rozhodl loď vylepšit a se ziskem prodat.

Ať tak či onak, Cloud 9 v rámci současné renovace dostane nový venkovní nátěr a na některých místech i vyztuženou strukturu. Mimo jiné i proto, že přední část horní paluby je koncipována jako helipad, na kterém mohou přistávat takřka pětitunové vrtulníky. Na záď se pro změnu nastěhoval kulatý bazén o pětimetrovém průměru, kromě toho ovšem hosté mají k dispozici i několik vířivek. Jedna z nich je určena pouze pro majitele lodi, pročež ji najdeme na soukromé palubě navazující na jeho apartmá.

Vyjma toho se na čtyřech palubách nachází 7 luxusních kajut pro čtrnáct hostí, stejně jako prostory pro 26člennou posádku. Do té spadají i fyzioterapeut, chůva, učitel nebo kadeřník. Respektive tak tomu bylo za Smidtových časů, který bral loď jako útočiště pro svou rodinu. Z toho důvodu rovněž nechal jachtu osadit nejen fitness a wellness centrem, ale také kinem a několika bary. Všechny paluby pak propojuje prosklený výtah určený jen pro hosty, posádka má k dispozici svůj.

Zbývá už jen dodat, že pohon jachty dostala na starosti dvojice motorů MTU o výkonu 4 838 koní. S touto silou může Cloud 9 cestovat rychlostí až 20 uzlů (37 km/h), při snížení tempa na 13 uzlů (24 km/h) pak zvládne na jedno natankování urazit až 7 600 námořních mil (14 075 km). Kromě hostů a posádky, stejně jako jejich zavazadel, přitom sebou veze i velké množství „hraček“, tedy vodní skútry či dokonce tři pomocné lodi, z nichž ta nejdelší má 10,8 metru na délku.

Cloud 9 byl představen již v roce 2015, přičemž původní kódové označení Y720 bylo prvním majitelem změněno na název Infinity. Od loňska pak jachtu vlastní další miliardář, který přistoupil k dalšímu přejmenování i renovaci. Loď nyní nabízí k prodeji. Foto: Burgess Yachts, tiskové materiály

