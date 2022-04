Co všechno lze ještě zakázat? Ve Francii už se nesmí fotit auta na místě oblíbeném lidmi i automobilkami před 4 hodinami | Petr Prokopec

Žijeme v době plné různých příkazů, zákazů, omezení, regulací a opatření, přesto zaskočí, kam až může situace zajít. Na ikonickém místě, na kterém každoročně vznikala spousta působivých profesionálních i amatérských fotografií aut, je teď zakázáno byť jen zastavit.

Francouzské město Remeš zná svět hlavně díky katedrále Notre-Dame, ve které byli svého času korunováni francouzští panovníci. Pro nás nicméně tato dávná historie není tak podstatná, místo toho se budeme zabývat novověkem. V roce 1926 se totiž v Remeši jely první automobilové závody. Okruh byl tvořen veřejnými silnicemi ležícími mezi vesnicemi Gueux a Thillois a křižovatkou poblíž La Garenne, čímž byl zformován trojúhelník. Charakteristický pro něj pak byly dvě 2,2kilometrové rovinky, na nichž jezdci dosahovali opravdu vysokých rychlostí.

Okruh zvaný Reims-Gueux prošel během let mnoha úpravami. Až do roku 1951 tak kupříkladu měřil 7,8 kilometru, pro další sezónu však byl zkrácen na 7,1 km. Již o rok později ale pro změnu došlo k jeho prodloužení na 8,3 km. Tato konfigurace pak vydržela až do roku 1972, kdy došlo k jeho uzavření kvůli finančním potížím. Závodní auta se pak do blízkosti Remeše měla vrátit v roce 1997, nakonec však bylo chystané klání zrušeno. Místo toho se v roce 2002 objevily v dané lokalitě buldozery, jež srovnaly se zemí několik původních budov.

Dnes si lze závod připomenout jen návštěvou boxů a několika tribun, jejichž stěny nadále zdobí letité reklamy. Ač se vše ostatní změnilo, duch někdejších slavných závodních časů zůstal přítomen - toto místo jsme sami navštívili a i když jsme něm tehdy byli po většinu času úplně sami, nešlo se zbavit pocitu, že na vás z tribun křičí dav nadšených diváků a v boxech mechanici ladí stroje pro účast v nadcházejícím klání. I z toho důvodu se místo stalo ikonickým a každoročně láká řadu nadšenců, kteří touží víceméně jen po tom, aby svůj vůz zvěčnili před opuštěnými budovami. A nejde jen o to, své automobilové novinky na tomto slavném místě zvěčnila i spousta výrobců, dole namátkově vybíráme pár z nich. S tím je ale nyní konec.

S menším časovým zpožděním se dozvídáme, že 11. března začal na silnici D27 mezi Remeší a Gueux platit úplný zákaz zastavovat vozidla. Za tímto rozhodnutím stojí starosta Gueux, kterému se přestalo líbit, že u starých boxů byla téměř neustále odstavena řada aut přesně s výše zmíněnou motivací. Chápeme, že to může čas od času vytvářet nepříjemné situace, ale probůh, to může kde co. Devastovat kvůli tomu takovou součást automobilové kultury, historicky významné místo sloužící právě i k setkávání nadšenců z celého kontinentu, to nám přijde naprosto absurdní. Je to ovšem plně v duchu doby, ve které musí být zakázáno vše, co jen vzdáleně připomíná něco rizikového.

Úřady se pokouší uklidnit kritiky tím, že by v budoucnu by mělo na tomto místě dojít na povolení organizovaných akcí, ale to na nás skutečně nezabírá. Spontánnost dosavadního stavu věcí měla své kouzlo, kdy mezi Remeš a Gueux náhodně mířily lidé z různých koutů kontinentu ve snaze si jej prohlédnout a zvěčnit se na něm. Něco takového je neopakovatelné a i kdyby to způsobovalo jakékoli problémy, dalo se vše řešit tisícem jiných způsobů než úplným zákazem. Výsledkem je ale právě ten, bohužel.

V kulisách starého závodiště poblíž Remeše zvěčnily své automobilové novinky třeba Jaguar (jeho auto dokonce neslo jméno Reims Edition),



...Chevrolet...



...Toyota...



...nebo Maserati. A to jsou fotky, které jsme našli minut na tiskových webech automobilek během asi 5. Vznikl jich nespočet a těch amatérských bylo ještě více.



Klíčovou část okruhu v jeho původní podobě ukazují třeba historické materiály Mercedesu, který na něj má velmi dobré vzpomínky. Němci se v roce 1954 vůbec poprvé od druhé světové války vrátili k závodění se zcela novým vozem W196 R. Za jeho volant pak ve Francii usedli Juan Manuel Fangio a Karl Kling, kteří zbytek startovního pole doslova rozdrtili. V cíli totiž obsadili první dvě místa s rozdílem zlomku sekundy, zatímco třetímu Ferrari Roberta Manzona nadělili kolo. Závod tak dostal přezdívku „Zázrak v Remeši“. Foto: Mercedes-Benz

