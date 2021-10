Covid rázně ukončil jednu z nejdelších šňůr nepřetržité účasti v závodech F1 v historii před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes AMG Petronas F1 Team

Objevit se v jednom závodě F1 znamená velký úspěch, absolvovat desítky či stovky z nich znamená psát historii. Alan van der Merwe se potichu objevil na startu 247 z nich v kuse a je paradoxně rád, že jej přesto málokdo zná.

I při pohledu na vývoj situace v České republice je zjevné, že koronavirus zůstává hrozbou, jen politici se raději tváří, že neexistuje. Pandemie ale ani po roce a půl ze světa nezmizela a byť je situace nepochybně lepší než loni na jaře, k růžové má stále daleko. Covid se nadále šíří i ve velmi kontrolovaných prostředích a nejlépe to připomíná startovní rošť Formule 1.

Ten o víkendové Velké ceně Turecka znovu nebude mít obvyklou podobu. Kimi Räikkönen sice již nákazu překonal a vrátil se za volant monopostu Alfy Romeo, ovšem Alan van der Merwe a Ian Roberts měli pozitivní výsledky. Oba tak nemohou prodloužit neuvěřitelnou šňůru účasti v 247 závodech v řadě, což je van der Merweho řadí na třetí příčku v historii. Před nimi už je pouze Lewis Hamilton se 265 starty a pilot safety caru Bernd Maylander, který se od roku 2002 zúčastnil každého z 355 závodů.

Právě poslední zmíněné jméno je v této věci jistým vodítkem. Ani van der Merwe a Roberts totiž nepatří mezi závodní piloty, neboť první je řidičem lékařského vozu a druhý doktorem, v tomto případě přesněji lékařským delegátem. Jejich nedělní program pak spočívá v tom, že se při startu zařadí za celé pole, aby následně obkroužili první kolo a poté se vydali do boxů. Zde jsou nicméně připraveni zasáhnout kdykoliv a kdekoliv, což jen vysvětluje, proč byli tak rychle třeba u hrozivé nehody Romaina Grosjeana, která pro francouzského jezdce naštěstí neskončila tragicky.

Nyní ovšem oba pány čeká místo lékařského vozu karanténa, načež jejich povinnosti převezmou Bruno Correia a Bruno Franceschini. Oba přitom běžně působí v šampionátu Formule E, kde první je pilotem safety caru a druhý lékařským delegátem. Correia mimo to dříve závodil ve Formuli Ford, stejně jako ve španělské Formuli Renault, kde se dokonce stal šampionem. Nakonec však přesedlal na roli řidiče safety caru, kterou kromě Formule E zastává také v evropském mistrovství cestovních vozů.

Bývalým závodníkem je pak ostatně i van der Merwe, který se stal šampionem britské Formule 3. Za sebou má nicméně i sérii Le Mans, kde řídil prototyp LMP2. Nejvíce pak proslul v roce 2006, kdy na solných pláních Bonneville řídil upravený monopost BAR-Hondy rychlostí překračující 400 km/h. Tím stanovil i rekord mezi monoposty královské motoristické disciplíny. Součástí kolotoče F1 se pak stal v roce 2009, kdy skončila série A1 Grand Prix, ve které závodil za Jižní Afriku, odkud - při svém jméně nepřekvapivě - pochází.

Jak přitom uvedl v roce 2017, ve srovnání s minulostí je nyní jeho hlavním úkolem neviditelnost. „Nejvíce si nás lidé všímají, když uděláme chybu - takže nejdůležitější součástí naší práce je zůstat v anonymitě tak moc, jak je to jen možné.“ To se mu ale nakonec díky koronaviru, který přerušil jeho dlouhou šňůru nepovede. Stejně jako se ostatně nepovede ani příští rok uspořádat ženevský autosalon. Organizátoři jej totiž nově znovu zrušili, a to opět kvůli koronaviru, stejně jako kvůli absenci čipů, díky čemuž se výrobci zabývají vším možným, jen ne prezentací novinek na autosalonech.

Alan van der Merwe a Ian Roberts budou po 247 závodech v řadě chybět na startu Velké ceny Turecka, od služby v lékařském voze je odstavil koronavirus. Foto: Hamad I Mohammed a Charles Coates, Getty Images

Zdroj: Formula 1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.