Čtyřválcový Mercedes C63 AMG je pro první majitele takové finanční fiasko, že skoro začíná být lákavý jako ojetina | Petr Miler

/ Foto: Auto Grill, publikováno se souhlasem

Jeden z největších automobilových přešlapů posledních let si dál vybírá svou daň z peněženek prvních majitelů. Stále sotva pořádně jeté a sotva pořádně staré vozy ztratily už okolo poloviny své původní hodnoty, což nutí k novému zamyšlení: Nestává se z nich zajímavá koupě?

Když se nějaké auto prodává doslova po kusech, což se v případě tohoto auta leckde skutečně děje, nezřídka to znamená, že i jako ojetina zůstává velmi drahé. A nemusíte nutně hned zamířit k takovým specialitám, jako jsou Bugatti, Koenigseggy nebo Pagani, abyste si ověřili platnost těchto slov - stačí výjimečnější Ferrari, Porsche nebo kolikrát i BMW. Může to ale znamenat také pravý naopak.

Některá auta se ve velmi omezených počtech neprodávají proto, že jsou velmi drahá, velmi výjimečná nebo z jiných důvodů nepříliš dostupná, ale proto, že je skoro nikdo nechce. A tento stav pak platí i kdykoli později. U Mercedesu-AMG C63 E-Performance je to právě tak a tento stav trvá už řadu let.

Od počátku absurdně koncipovaný vůz narazil na zeď nezájmu ze strany svých potenciálních kupců pro všechno, čím je - je nesmyslně těžký, nestabilně dynamický, postrádá charakter i zvukový projev, je hodně drahý a naděje na jeho dlouhodobou životnost bez dramatických investic jsou velmi omezené. Tohle auto prostě nefunguje jako C63 od AMG v žádném relevantním směru a téměř nikdo ho nechtěl od prvních dnů jeho přítomnosti na trhu. Od té doby už bylo jen hůř. Později jsme si mohli říci, že tento model dealeři marně prodávali i se slevami 35 procent a jeho ceny musely jít dál dolů, až nakonec i jako svěží ojetina mohl stát i Evropě míň než jeho starší předchůdce. A za dva tři roky od rozjedu jeho prodejů jsme se dostali do současného bodu.

V německé inzerci dnes najdeme spoustu exemplářů tohoto auta, které stojí okolo 65 tisíc Eur bez tamní DPH, i když nenajely skoro nic (zřídka přes 10 tisíc km), jsou dva tři roky staré a měly jednoho majitele. Třeba jako vůz na fotkách níže - kombík s pouhými 14 900 kilometry na tachometru se dnes prodává za 65 462 euro bez DPH, to je už jen 1,6 milionu Kč. A i s ní jste někde na 1,9 milionu korun. Nezní to jako láce, původní cena tohoto konkrétního vozu ale činila 142 485 Eur, tedy přes 3,5 milionu Kč. Bavíme se tedy o skoro poloviční cifře po pár letech (ne)využití.

Pro prvního a jediného majitele musela být koupě vozu bolestivou zkušeností i finančně, ale na věc se dá dívat i z druhé strany: Auto je to pořád stejně problematické, ale za 1,9 milionu? Aspoň někdy má 680 koní, takže s ním získáváte rodinný kombík s akcelerací supersportu (0 až 100 km/h za 3,4 sekundy) a maximální rychlostí omezenou na 270 km/h. Asi ho ani tak nebudete milovat, ale podívejte se na to takto: Mercedes-AMG A 45 S dnes stojí od 1 657 700 Kč v základu, se slušnou výbavou bude za víc jak dva miliony. S C63 jste za podobné peníze přece jen jinde.

Dobře, asi ne, však kdo by dal byť takovou sumu za 2,1 tunové auto s principiálně nesmyslným pohonem, když za podobné peníze můžete mít mnohem přesvědčivější BMW M3. Ale pár lidí by takový cenový sešup přece jen zlákat mohl, co myslíte? Mimochodem by nás zajímalo, kolik prvních majitelů si po takové zkušenosti znovu koupí nějaký Mercedes. Přijít o dva miliony v podstatě za nic, na to bychom hned tak nezapomněli...

Hodnota nesmyslných čtyřválcových Mercedesů-AMG C63 padá k zemi rychlostí tunguzského meteoritu. Tohle auto připravilo prvního majitele za minimální nájezd skoro o dva miliony a téměř polovinu kupní ceny během mrzkého nájezdu. Foto: Auto Grill, publikováno se souhlasem

Zdroje: Auto Grill@Mobile.de, Mercedes-Benz

