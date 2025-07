Cybertruck je pro Teslu zřejmě zapomenutou kapitolou, už o něm odmítá mluvit i s vlastními investory před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jen Tesla ví, jak špatné to teď se Cybertruckem je, odmítá se o to ale podělit i se svými vlastními investory. Ti položili vedení firmy po ohlášení výsledků za druhý kvartál přes 100 otázek souvisejících s tímto modelem, zodpovězen nebyl jediný.

Tesla Cybertruck se měla stát vozem, který americkou automobilku katapultuje mezi největší výrobce aut na světě. Elon Musk se svého času oháněl miliony prodaných kusů ročně, přičemž prvotní zájem něčemu takovému napovídal. Elektrický pick-up byl poprvé odhalen 19. listopadu 2023 a Tesla už o 36 hodin později hlásila, že obdržela 146 tisíc rezervací. Jejich počet navíc týden po premiéře vzrostl na 250 tisíc. Za vším přitom stál jak neobvyklý vzhled, tak skutečnost, že Cybertruck měl startovat na 39 900 dolarech, tedy dle aktuálního kurzu na 834 tisících korunách.

Nicméně i přes tento zájem Tesla soustavně odkládala termín, kdy začne auta dodávat zákazníkům. Kromě toho v říjnu 2021 bez jakéhokoli vysvětlení odstranila ze svého webu jak cenu vozu, tak i technická data. O rok později pak Musk uvedl, že oproti původním předpokladům dojde na změny. Ovšem jen málokdo předpokládal, že rozdíl mezi ohlášenou a skutečnou cenou bude tak vysoký. Po premiéře, která se odehrála 30. listopadu 2023, totiž vyšlo najevo, že základní verze nikdy nedorazí a ceny zbývajících vzrostly o 53 až 64 procent. Kromě toho klesl udávaný dojezd a zhoršily se i další podstatné parametry.

Příchod Cybertrucku mimo to provázela řada Muskových výroků, které se nezakládaly na pravdě a byly velmi rychle vyvráceny. Někdejší zájem o elektrický pick-up vzhledově připomínající malůvky malých dětí tak začal rychle vyprchávat, a co měl být absolutní bestseller, se záhy stalo nejhůř prodávanou Teslou. Situace přitom letos zašla až tak daleko, že automobilka při setkání s investory, kdy se řešily výsledky za druhý kvartál, začala raději hrát mrtvého brouka. Jedinou zmínku, kterou Cybertrucku věnovala, bylo totiž oznámení, že roční výrobní kapacita činí 125 tisíc aut.

Investoři přitom v souvislosti s ním položili vedení přes 100 dotazů, což znamená, že pick-up měl být čtvrtým nejčastěji zmiňovaným tématem. Ovšem Tesla se rozhodla, že nezodpoví jediný. To nás vrací zhruba týden před premiéru produkční verze v roce 2023, kdy Phillipe Houchois, analytik společnosti Jefferies, radil automobilce, aby celý projekt raději odpískala, neboť ji nepřinese pozitiva, nýbrž jen negativa. Za to si tehdy vysloužil kritiku fanoušků značky, dnes se jim asi jeho slova jeví jinak.

Nejspíše i proto se Musk v poslední době snaží vrtěti psem a odvrací pozornost k robotickým taxíkům. S tímto programem Tesla začala v červnu, přičemž zatím nevyužívá loni odhalený Cybercab, nýbrž upravený Model Y. Musk přitom v rozhovoru s investory uvedl, že do konce roku bude moci být těmito vozy obsloužena až půlka americké populace. A co víc. systém Full Self-Driving bude do stejné doby možné využívat bez jakéhokoli dohledu. Že nicméně nelze počítat ani s jedním, je velmi pravděpodobné.

Program robotických taxíků totiž aktuálně počítá jen s deseti vozy, které se navíc pohybují pouze po centru Austinu, který je po stránce datové zmapován asi nejvíce z amerických měst. Přičemž každý Model Y má na předním sedadle spolujezdce operátora, který je připraven zasáhnout, pokud autonomní systém selže. Tesla přitom kamery těchto aut osadila samočistícím mechanismem, stejně jako dodatečnou ochranou. Zároveň každý osadila dvěma komunikačními jednotkami, zatímco sériový Model Y s FSD disponuje pouze jednou.

Zda jde o jediné úpravy, není jisté. Tak jako tak to ovšem znamená, že běžná produkce bude vyžadovat dodatečný hardware, aby vůbec zvládla aspoň to, co umí robotické taxíky. Pokud navíc značka hodlá jejich majitelům umožnit sundat ruce z volantu a oči z vozovky, bude muset převzít odpovědnost za případné nehody. Něčemu takovému se ale Musk dlouhá léta brání jako čert kříži a znovu pochybujeme, že hned tak otočí.

Cybertruck možná mohl bodovat, kdyby ovšem jeho příchod nebyl provázen řadou nesplněných slibů. Takto se pro Teslu jeví být jen koulí u nohy, o které odmítá mluvit i s vlastními investory. Foto: Tesla

Zdroj: Auto Evolution, Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.