Cybertruck měl mít z výroby skvostný stan pro pohodlné kempování, vyklubal se z něj jen další drahý „teslí šmejd”

Jakoby nestačilo, že se jedním velkým nesplněným slibem stává samotný elektrický pick-up, neplní očekávání ani lákavé originální příslušenství. Tovární stan je v praxi ošklivý, nepraktický a neodolný, i když stojí majlant.

Poslední listopadový den loňského roku se Tesla měla odrazit k novým výšinám. Americká automobilka totiž představila dlouho očekávaný elektrický pick-up Cybertruck v sériovém provedení. Někteří ji před tímto krokem důrazně varovali, a to už kvůli použití nelakované nerezové oceli na karoserii. Ta měla přinést víc problémů než výhod, a to i z pohledu zákazníků, což se také v praxi děje.

Na Cybertruck tak prší kritika z mnoha stran a dnes bude pršet dál, byť od zmíněné karoserie zamíříme k trochu jinému tématu. Když totiž značka pick-up jako prototyp původně v roce 2019 představila, uvedla, že jeho tvar nejspíše bude dělat jisté problémy výrobcům příslušenství. A proto různé doplňky měly vzniknout v její režii. Týkat se to mělo i stanové nástavby, která by z korby udělala menší obývák kombinovaný s ložnicí.

Dle pět let starých představ automobilky měl stan průhledné bočnice, přičemž barevně odpovídal vzhledu oné nelakované oceli. Když se nicméně doplněk oficiálně zvaný Basecamp objevil ve fotogalerii produkční verze, tak fešácký už nebyl - dovnitř nebylo vůbec vidět, přičemž značka použila černo-šedou plachtovinu. Pozměněn byl i jeho tvar, neboť nad prosklenou střechu aktuálně zasahují už jen úchyty. To bohužel redukuje plochu, jíž lze využít. O někdejší eleganci si tak majitelé mohou nechat pouze zdát i proto, že plátno nelze zcela napnout.

Dříve by něco takového bylo značce odpuštěno. A nejspíše by k tomu řada lidí přistoupila i nyní, kdyby stan alespoň správně fungoval a stál rozumné. Nicméně jak se diskuzním fóru majitelů Cybertrucků svěřují někteří z vlastníků, mezi nimi i ten s přezdívkou TownBiz, realita ani v nejmenším není taková, jak ji grafici Tesly vykreslili na oficiální fotogalerii. První instalace totiž zčásti musela proběhnout v servisu značky, kde její zástupci museli připevnit konzoli sloužící jako nosná struktura stanu. Ani poté ale vše neprobíhalo jako po drátkách, mimo jiné s ohledem na neskutečné opomenutí značky.

„Mým největším problémem byl již úvodní krok, při kterém dochází na odstranění aerodynamické klapky (dlouhého ocelového kusu oddělujícího kabinu a korbu - pozn. red.). To je poněkud ošidné, neboť musíte naslepo nahmátnout dva šrouby, které ji drží. Pokud se vám je totiž povede upustit do propasti pod nimi, mohou se stát velmi špatné věci a s největší pravděpodobností budete muset do servisu,“ popsal své trápení TownBiz. A dodal, že Cybertruck má mít tzv. Stanový režim, který vyrovná podvozek do roviny, pokud stojíte na šikmé ploše.

Nicméně žádný takový mód se v palubním menu neskrývá, pročež máte při ležení ve stanu pocit, jako kdybyste se ocitli na sjezdovce. Když pak následně došlo na skládání stanu, zlomily se i přezky nylonových popruhů. „Absolutně svůj Cybertruck miluju a pokud bych jej měl doporučit, pak neváhám. Ohledně Basecampu se ale zatím nemohu rozhodnout, neboť nejsem přesvědčen, že jeho brilantní prvky převažují oblasti, které potřebují vylepšit,“ uvedl zjevně obecně nekritický majitel elektrického pick-upu.

Pro doplněk, za který si Tesla účtuje 3 000 USD (cca 70 tisíc korun), to opravdu není dobrá vizitka. Přesto se ale jistě najde velké množství lidí, kteří si jej i tak zakoupí. Slepá víra spojená s touto značkou je totiž zjevně nekonečná, stejně jako ochota jí odpustit pomalu cokoli. Jakkoli je třeba dodat, že onen jásot již není tak bouřlivý jako dříve a kritických hlasů jen přibývá. Bude tak zajímavé sledovat, co začnou majitelé pick-upu říkat třeba po roce vlastnictví.



...a takhle u produkční verze odhalené loni na podzim. Sešup je jasně patrný, stále to však není nic proti realitě. Foto: Tesla

Tesla Cybertruck “basecamp” attachment



How it started vs how it’s going:



It costs three thousand dollars and the instructions tell you to activate “Tent Mode”, which does not exist in the car pic.twitter.com/h0eNwZD9uu