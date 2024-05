Cybertruckům ve velkém selhávají jejich obří stěrače. Tesla vzdala snahu problém jakkoli řešit před 7 hodinami | Petr Prokopec

Dát na jedno obří čelní sklo jeden obří stěrač asi nebyl tak dobrý nápad, jak se některým mohlo zdát. Jeden z klíčových bezpečnostních prvků selhává stále většímu množství majitelů, navíc opakovaně. A Tesla ho ani neopravuje, všechny dosavadní snahy o řešení vedle do slepé uličky.

Před měsícem Tesla oznámila, že od zahájení prodeje na sklonku listopadu do 4. dubna dodala zákazníkům 3 878 exemplářů pick-upu Cybertruck. Všechny nicméně musela povolat zpátky do servisů, a to kvůli plynovému pedálu, který se mohl v některých případech zaseknout. Nejednalo se ale o první problém, se kterým je tento vůz spojen. Naopak se zdá, že tentokrát automobilka pokazila pomalu vše, co se pokazit dalo.

Jednou z věcí, kvůli které se na pick-up dívají skrze prsty i jinak nadšení majitelé, je jeho čelní stěrač. Když totiž automobilka v roce 2019 přišla s prototypem, žádné obří rameno se na jeho čelním okně nenacházelo. Nicméně o tři léta později se předprodukční verze již daným kouskem „pyšnily“. Fanoušci ovšem doufali, že se jedná pouze o přechodné řešení a sériový vůz dorazí osazen sofistikovaným systémem, který pomalu bude rozhánět kapky na skle s pomocí miniaturních stíhaček. Jenže poslední loňský listopadový den přišlo kruté vystřízlivění.

Opravdu ledovou sprchu ovšem zažili až samotní majitelé. Těm totiž stěrač odchází ve větší míře, než by se slušelo, jak rekapitulují kolegové z Auto Evolution. Když si uvědomíme, že Cybertruck není na trhu ani rok, není to pro značku zrovna dobrá vizitka. Zvláště když problém není v samotném ramenu, ale v elektromotoru, který jej pohání. Technický ředitel značky Lars Moravy původně oznámil, že jeho výkon činí 800 wattů, pročež by stěrač pomalu i mohl sekat hlavy. Nicméně nakonec manažer Tesly přišel s tím, že se zmýlil a výkon elektromotoru je „pouze“ 120 W.

Proč ony uvozovky? Jednoduše proto, že stále tu máme dvakrát silnější pohon, než jakým disponují stěrače běžných aut. Na ta si ovšem nikdo nestěžuje, je to věc, která prostě funguje. U normálních aut jsou navíc stěrače schované pod kapotou, za normálních okolností tedy nikterak nenarušují obtékání vzduchu okolo čelního okna. Jenže Tesla jej má usazený vertikálně podél levého sloupku. Aby tedy stěrač mohl odvádět svou práci, je třeba, aby jeho hnací jednotka hned od počátku zabrala celou svou silou, jinak dle Moravyho není možné větrný odpor překonat. V počítači pak značce nejspíše vyšlo, že 120 W je na něco takového dostačující. A protože Tesla nerada testuje ve skutečném světě, dál se tím nikdo nezabýval a vše bylo odklepnuto.

V zámoří ale poslední dobou zjevně hodně prší, na sociálních sítích se tak objevuje stále více stížností směřujících právě na adresu stěrače. Někteří lidé dokonce uvedli, že jim selhala i náhrada originálního komponentu. A proto prý Tesla vyrukovala se stop-stavem, kdy sice v servisu můžete poukázat na závadu, k jejímu odstranění ovšem nedojde. Místo toho mechanici čekají na nové pokyny z továrny. Kdy je ovšem dostanou a jaký bude další postup, není známo. Prodeje však zastaveny nebyly, a na trh tak míří další „zfušovaná” auta.

Jakkoli by nicméně bylo logické, kdyby Tesla přivedla do hry třeba ono 800wattové provedení, o němž původně Moravy mluvil, takový elektromotor by již mohl mít velký odběr energie a tak redukovat nepříliš slavný dojezd vozu. Dost možná zde tak máme další neřešitelnou situaci, kterou automobilka nakonec vyřeší tím, že vše je vlastně „v toleranci“, a proto není třeba se něčím takovým zabývat. Že to za ní poté může udělat agentura NHTSA monitorující bezpečnost na amerických silnicích, asi není třeba dodávat.

