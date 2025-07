Dacia prodává model Spring tak levně, že ho pomalu rozdává zadarmo, přesto ho nechce skoro nikdo včera | Petr Miler

Pokud hledáte důkaz toho, že některým lidem elektrické auto jednoduše neprodáte skoro bez ohledu na cokoli, tohle je on. Ceny Springu jsou dnes směšné, na některých trzích obzvlášť, přesto dál jde o dalece nejhůř prodávaný model značky - u nás i v Evropě.

Nevíme, kolik inteligence vyžaduje pochopení, že jedno kontroverzní řešení pohonu automobilu není dostačující pro všechny myslitelné aplikace, ale protože to někteří zjevně soustavně odmítají pochopit, budeme to ještě chvíli opakovat. Takže: Jedno kontroverzní řešení pohonu automobilu vážně není dostačující pro všechny myslitelné aplikace. Hm?

Dobře, tohle asi nebude stačit, naštěstí tu ale máme i trochu lepší argumenty. Ten dnešní uhádnete - je to Dacia Spring, první a zatím poslední elektrický experiment rumunské značky, který vznikl tak, že Dacia přelepila loga na stejném autě Renaultu pro čínský trh a bylo hotovo. Později tedy přidala i svébytnější design, podstata se ale nezměnila.

Idea za tímhle majstrštykem byla jednoduchá - výsledkem sice nebude auto, je to spíš něco jako kapotovaný elektrický kůň, ale protože v době, kdy jakýkoli kloudnější elektromobil stojí miliony, přijde zhruba na polovinu, lidé se seběhnou se sedly a budou to kupovat jako housky na krámě. Dnes Spring stojí v Česku dokonce od 420 tisíc Kč, pouštět si k tomu ale může jen reklamní jingle svého druhu: Kam se všichni poděli?

Na tohle auto se fronty nestojí, letos si v Česku podle dat SDA našlo 111 kupců. To vlastně nezní jako nic, ale jen do chvíle, než se podíváme na kompletní data a nezjistíme, že i druhý aktuálně nejhůř prodávaný model Dacie, tedy relativně drahý Bigster, se prodává 10krát líp. Spring je propadák a proč asi? Protože zákazníci značky používají hlavu a peníze na účet jim nepřitékají vodovodem. Tahle Dacie je za 420 tisíc možná levný elektromobil, ale pořád nesmyslně drahé auto. Především je to ale auto k ničemu.

Jistě budou existovat výjimky, typický kupec Dacie ale nebydlí na Ořechovce 902 10, ale v paneláku či v jiném činžáku a je rád, že ráno nemusí kvůli práci na autobus. Se Springem také nebude muset na autobus, ale jen do chvíle, než se mu poprvé vybije, protože pak v zásadě dojezdil - z kanálu před barákem proud neteče, krátit si čekání na dobití u veřejné nabíječky basou piva také není dobrý nápad a dál už nezbývá skoro nic. Navíc tohle auto vážně není ani pořádné auto, to je takový lepší Aixam, i kapotovaný elektrický kůň je kompliment, tohle je spíš koza. Je to k ničemu, je to nesmysl, je to prostě neprodejné zboží. I kdyby stálo o hodně míň, naprostá většina lidí si stejně raději koupí univerzální Sandero, protože jim aspoň bude k něčemu.

I to se nakonec dá dokázat, protože za přetrvávajících dotací je na řadě míst Spring opravdu levný, přesto nefrčí. A i tam, kde dotace a další formy přerozdělování nejsou z pohledu kupců tak významné, se Dacia snaží auto prodat. Leasingy skoro za nic už tu byly, teď se dozvídáme i o přímých slevách.

Mike Rutherford z Auto Expressu se podivuje nad tím, jak levně se tohle auto prodává v jeho domovské Velké Británii. Dealeři mají zjevně své povinné odběry, a tak i úplně nová auta s prakticky nulovými nájezdy prodávají ta ceny od 10 017 liber, tedy asi 285 tisíc Kč. To už je fakt málo, znamená to jasně nejlevnější Dacie v tamním prodeji. A nakonec i u nás vidíme dealery nová auta nabízet od 389 900 Kč, tedy o dalších 30 tisíc levněji, než bylo uvedeno. A co to dělá s odbytem?

U nás skoro nic a podobně je tomu i v celé Evropě. Ani směšně levné leasingy v Německu, ani směšně levné skladovky v Británii, ani nic podobného neposouvá prodeje Springu z posledního místa mezi Daciemi. I napříč Evropou tedy prodeje letos rostou, ale z loňského dna se mohly jen odrazit. Podle statistik Data Foce se letos prodalo v Evropě jen 15 725 Springů, z čehož 2 083 vozů připadlo na poslední měsíc. I onen Bigster je na tom tedy víc jak dvakrát lépe (4 708 aut) a bestsellery jako Sandero nebo Duster dokonce víc jak 10krát resp. 7krát lépe.

Je zjevné, že Spring skoro nikdo nechce ani pomalu zadarmo, protože je to prostě většinu jeho potenciálních kupců nic neřešící vůz bez ohledu na cenu. A něco nám říká, že většinu prodejů obstarají zákazníci docela jiných vozů, kteří při pohledu na to, co za Spring musí dát, vezmou tímhle šlapacím autíčkem zavděk jako několikátým autem do rodiny. Za cenu asi jednoho a půl karbon-keramického kotouče na jejich Audi RS6 je to vlastně docela dobrý kup. Zvlášť když jim na to přes daně a další milion přerozdělovacích mechanismů přispívají všichni ti „sociálové”, kteří si takové auto koupit nemohou, i kdyby nakrásně chtěli. Však ber, dokud dávají, ne?

Je to celé tak zjevný důkaz všeho, co roky na adresu pokusu vnutit tahle auta všem lidem bez rozdílu zaznívá, až to bolí. Ale je to jako vždy - každý vidí to, co chce vidět. A některé věci dnes někteří lidé vidět prostě ne a nechtějí. Ani s vidinou reakce trhu Spring se jim tedy nejspíš jaro v hlavě nerozhostí.

„Ho ho ho, Santa přivezl Spring!” Tušíme, že i dvě ze tří dětí by se z tohoto danajského daru pod stromečkem rozbrečely. Prodeje vozu vzhledem k jeho aktuálním cenám tomu odpovídají. Foto: Dacia

