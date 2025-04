Dalece nevyužitá, zářivě rudá Škoda Octavia RS za 285 tisíc není vtip ani omyl, ale jeden z přehlížených pokladů bazarů dnes | Petr Miler

/ Foto: Herscheider Autohaus, publikováno se souhlasem

Co mezi novými auty si dnes koupíte za 285 tisíc Kč? Nic, ani u Dacie se s vámi bavit nebudou, Hyundai vám za takové peníze neprodá dokonce ani prťavou i10. Přitom za tuto sumu lze mít Octavii RS, která si sotva něco pořádného užila a vypadá pořád k světu.

Bohužel už dávno nežijeme v době, kdy by koupě ojetiny byla cestou k parádnímu obchodu, jakou kdysi bývala. Na to se nová auta moc pokazila a jsou příliš drahá. Na trhu s ojetými vozy se tak pohybuje mnohem víc lidí než dřív - od těch, kteří na nové auto už jednoduše nemají, až po ty, kteří si mohou koupit prakticky cokoli, ale dealerovi se po předvedení ošizené novinky s padesáti elektronickými omezovači všeho, šestnácti katalyzátory na válec a ceně jako z katalogu Rolls-Roycu leda vysmějí.

To všechno drží ceny ojetin nahoře i v době, kdy ekonomika zřetelně skomírá. Je tak v podstatě nemožné koupit cokoli obecně zajímavého za dobré peníze, hned po tom někdo skočí. Pokud se ale aspoň trochu vymaníte z běžných oblastí atraktivity, dobrý „deal” pořád jde udělat. Už několikrát jsme v posledních měsících narazili na hezké Octavie RS druhé generace za velmi dobré ceny a chtěli o některé z nich napsat. Až tentokrát nám to ale nedalo.

Možná si nyní řeknete: Pravěk. Jasně, ale to je přesně to, co posouvá tohle auto z hledáčku řady lidí, i když by nemuselo. Octavia II je sice vůz z let 2004 až 2013, takže klidně 20 let staré auto, což jako pravěk zní. Ale dvojka ani dnešní optikou není zase tak irelevantní, a pokud není moc jetá, co jí schází? Trojka na MQB s novou generací motorů TFSI je nepochybně lepší auto, ale i dvojka stála na slušných základech a pod kapotou měla moderní motor 2,0 TFSI předchozí iterace. S 200 koňmi výkonu není pomalá, se snadno sedmilitrovou spotřebou při klidné jízdě není moc užraná, je časem prověřená, docela kvalitní... Za správnou cenu je to podle nás pořád pěkný stroj.

Obzvlášť to platí o tom níže vyobrazeném, které pochází z roku 2008 a má dobře zdokumentovanou historii čítající pouze 60 tisíc najetých km. A vypadá velmi, velmi dobře. Předfaceliftové provedení se nám pořád zamlouvá, červená auta jsou v posledních letech rarita, lak je původní a krásný, interiér zachovalý, technika prý bezproblémová. Prodávající dokonce hovoří o sběratelském voze - nebudeme až takoví optimisté, ale na normální ježdění? Bude to pořád parádní vůz, o který se navíc postará kdejaký šikovnější automechanik z Opravny na rozcestí.

Máme pocit, že to je dobrý tip na pořád atraktivní koupi v poměru hodnoty a ceny. Hodnoty je tu fůra a cena 11 500 Eur, tedy asi 285 tisíc Kč, nepůsobí nijak přemrštěně, jste asi 115 tisíc korun pod cenou základní Fabie 1,0 motor nic, výbava nic. Tady máte solidní kus dalece nevyužitého auta pro jakékoli rodinné nebo pracovní využití s alespoň nezbytnými základními výbavovými prvky. My jsme tak trochu v pokušení, vy?

Nejsou dnes náhodou zachovalé Škody Octavia II RS těmi správnými přehlíženými bazarovými poklady nabízejícími hromadu muziky za dobré peníze? Podle nás jsou. Foto: Herscheider Autohaus, publikováno se souhlasem

Zdroj: Herscheider Autohaus@Mobile.de

Petr Miler

