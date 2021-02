Daleko nejdražší Audi v prodeji u dealerů nehledejte, stojí 13 milionů Kč před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Archiv Autoforum.cz

Audi nejsou levná auta, ani smetánka z z jeho nabídky ale nestojí více než jednotky milionů. Nejdražší vůz této značky v evropském prodeji stojí mnohem víc, a to pro něj musíte do bazaru.

Německá automobilka Audi ušla za dobu své existence dlouhou cestu. Loni uplynulo od jejího založení ve Zwickau 110 let od a dnes již prémiová značka stále má co nabídnout. Konkurent BMW a Mercedesu udržuje v depozitářích hned několik převratných aut píšících historii. Bylo by velmi složité seřadit je podle ceny a ukázat prstem na nejhodnotnější vůz se čtyřmi kruhy ve znaku.

U Audi nabízených k prodeji to ale zase tak složité není. Mezi novými modely skončíme na sumě okolo 6 milionů Kč za špičkové verze sportovní R8 včetně příplatkové výbavy, na trhu ojetin lze ale za „Vorsprung durch Technik” utratit ještě o hodně víc.

I desetiválcový roadster daleko pokulhává za možností pořídit si původní Audi Sport Quattro po důkladné rozborce, renovaci a maximálně přesném složení zpět do originální podoby. Geniální vůz z roku 1985 s přeplňovaným pětiválcem o výkonu 225 kW (306 koní) a točivém 350 Nm má sice najeto 89 340 kilometrů, jeho hodnotu to ale evidentně nesnižuje. Vyrobeno bylo jen 214 kusů pro potřeby homologace rallyového speciálu skupiny B a vypiplaný exemplář s lakem Alpinweiss má pořadové číslo 157. Celkový stav skutečně veškerých komponentů je snad ještě lepší než v momentě, kdy sjel z výrobní linky.

Dle čistoty hranatého exteriéru i sportovního interiéru má sběratelský poklad kolem sebe snad odpuzovače prachu, jako by Quattro stálo ve vakuu. Je to skutečně krásný stroj, jeho cena ale nic pěkného není. Prodávající z nizozemského Leeuwardenu za něj chce 499 tisíc euro, tedy skoro na korunu přesně 13 milionů Kč. Za to byste koupili hned několik špičkových nových Audi, žádné by ale nemůže říci, že je mrštnou čtyřkolkou s krátkým rozvorem, která psala historii automobilky.

Pozoruhodné je, že ten samý prodejce má v nabídce ještě jedno podobně dokonalé auto za stejnou cenu, jen v červené barvě. Není tedy příliš třeba se obávat, že by vám někdo vyfoukl obě naráz - vzhledem k ceně si na své kupce zřejmě chvíli počkají.

Skoro dokonalé Audi Sport Quattro stojí v nizozemském Leeuwardenu, s cenou 13 milionů Kč je nejdražším Audi v prodeji. Foto: Bourguignon Occasions, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal