Další aukce ukázala, že nová BMW jsou hlavně nejlepší reklamou na ta, která už se nevyrábí

včera | Petr Miler

Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Je to trochu příkré hodnocení, neboť i pro současná auta značky se nejspíš jednou stanou nejlepší reklamou modely, které teprve vzniknou, dnes se ale věci mají takto. Za cenu tohoto 13 starého stroje mohl někdo mít novou M5 i novou M3 naráz, vybral si jednoho „starouše”.

BMW je dnes jednookým mezi slepými a pořád umí dostat na trh úžasné nové auto, nic to ale nemění na tom, že o jedno oko přišlo dávno. Už z uvedeného vyplývá, že to není nutně jen jeho chyba, změnil se celý automobilový svět, přesto jsme přesvědčeni, že nikdo automobilku nenutil pozbýt úrovně, jakou měla ještě před cirka dvěma dekádami.

Od té doby se nachází v soustavném pozvolném sestupu, kdy s novými generacemi svých aut nabízí jakkoli náročným klientům méně, méně a méně. Pro některé je to tedy citelnější a pro jiné ne až tak, kupci modelů M ale nevyhnutelně vnímají, že dostávají auta stále méně šitá na míru jejich specifickým tužbám. Znovu, není to tragédie, některé jiné značky jsou pomyslnému dnu už mnohem víc, nářky lidí, kteří eMka dekády kupují, ale prostě nelze přeslechnout.

Už teď slyším některé, jak mi za tato slova spílají. A jistě se o tom dá dlouze debatovat, pokud ale existuje nějaký objektivní pohled na realitu, pak je to vývoj hodnoty BMW M, která už se nedělají. A ta - jaká náhoda - někdy mezi roky 2005 a 2010 začala letět do stratosféry a už se nikdy nezastavila. Přitom otázka stojí jednoduše: Dal by někdo víc peněz za dekádu dvě staré BMW než za to nové, kdyby s tím starým dostal zřetelně míň? No ne, prostě ne. A když se k tomu přidá malý až žádný nájezd a omezená produkce, což podtrhne „sběratelský aspekt”, ceny letí na Mars.

Můžete namítnout, že to je širší trend. A je. Ale u BMW je nejpatrnější, třeba ceny stejně starých Mercedesů od AMG nejsou ani zdaleka tak vysoké. To, co vidíte na fotkách okolo, je extrém, ale není to rarita, výsledek aukce tohoto auta hrdě kráčí ve stopách podobného výsledku měsíc staré dražby jiného kusu. Jde tedy o M3 92, svého času nevalně přijaté em-trojky, která ani nás v dobovém testu neohromila. Je moc cestovní, málo ostrá, málo řidičská, málo... „emtrojková”. Ale měla ručně skládaný motor V8, manuál a kvalitu, nad kterou může dnešní produkce jen slintat brzdovou kapalinu. A to zjevně stačí.

Když tedy fanda do BMW M (podívejte se ta auta kolem na jedné z fotek z jeho garáže...) nabídl na Bring a Trailer svou M3 E92 v ceněné edici Lime Rock Park z konce výroby, která není až tak tupá, s pouhými 138 najetými km, strhla se mela, která skončila na prodejní ceně rovných 200 tisíc dolarů plus poplatky (dalších 7 500 dolarů pro kupujícího). 207 500 USD za takové auto je šílená suma, v korunách 4,35 milionu, za což u nás můžete mít novou M3 CS. A přesto dal někdo tyhle peníze raději za 13 let starý vůz.

Americkou optikou je to ale ještě větší rána, neboť ceny nových M jsou tam podstatně nižší. Nová M5 v Americe startuje lehce za 120 tisíci USD, nová M3 na 80 tisících. Jinými slovy, někdo si místo tohoto auta mohl koupit novou M5 na nákupy, novou M3 na zábavu a víc by pořád neplatil. Přesto vzal jednu „stařešinu”. Tak to je a nelze to nijak okecat. Jiná věc je, jestli si náhodou za dalších 13 let nebudeme po odhalení o další dvě generace novější M3 říkat, jak ta skvělá G80 ještě bez elektrické podpory, klidně i s manuálem a hmotností pouhých 1,9 tuny rozmetala aukční rekord...

Možná ano. Anebo také ne. Protože skvělé auto bez kompromisů, které stroje jako BMW M3 E46 nebo E92 strčí do kapsy, zesměšní je a z bazarových kusů udělá nechtěné ošustěné tepláky po bráchovi, může dnes vzniknout jako nic. A my jako optimisté nevěříme, že ve stejném automobilovém marasmu budeme žít věčně, to snad ani není reálně možné...


Krásné auto v krásné verzi, jistě. Ale za cenu nové M5 a nové M3... dohromady? To je možné vážně jen díky devastaci toho, co přišlo po něm. Foto: Bring a Trailer, tiskové materiály

Zdroj: 86-Mile 2013 BMW M3 Coupe Lime Rock Park Edition@Bring a Trailer

