Další rána pro fanoušky aut, po konci Top Gearu opouští Clarkson, Hammond a May „svou" The Grand Tour | Petr Prokopec

Zejména politické klima nefandí ani autům, ani šíření upřímných, ohledy k tomu či onomu nekorigovaných názorů. Vnímá to i populární trojice britských moderátorů, která se rozhodla skončit, dokud ještě může odejít se ctí. Sám pořad může žít dál, ale věří tomu někdo?

Na konci roku 2021 obletělo svět video zachycující jízdu českého miliardáře Radima Passera rychlostí 417 km/h. K té použil Bugatti Chiron, se kterým zamířil na německý Autobahn. Šlo o rovný, rychlostně pochopitelně neomezený úsek, zvolen byl čas s minimální dopravou a bezpečnost byla pojištěna i dalšími lidmi u silnice a v dalších autech, kteří hlídali dálniční křížení. V podstatě tak nebyl jediný důvod ke stížnostem, německé úřady ale přesto odstartovaly vyšetřování, na jehož konci mohl klidně čekat i pobyt za mřížemi.

K tomu nakonec nedošlo, tehdejší dění však jasně ukázalo, jak moc se změnila doba. Když totiž Passer v roce 2015 dosáhl na Autobahnu rychlosti 402,5 km/h s modelem Veyron, přálo mu i samotné Bugatti. Nově však s obdobným výkonem automobilka nechtěla mít nic společného a z publika se ozývalo i bučení. Přitom co se stalo? Někdo jel s rychlým autem rychle v místech, kde je to dovoleno. Nestalo se vůbec nic.

Začalo se tak ukazovat, že z aut, hlavně těch sportovních a výkonných, se stal jakýsi novodobý třídní nepřítel. A jakákoli asociace s něčím podobným vás tak v očích určité časti velmi hlasité veřejnosti nestaví do dobrého světla. Nové smýšlení světa ale má i jiné, nám docela blízké oběti.

Minulý týden totiž britská BBC oznámila, že natáčení nových epizod Top Gearu odkládá „na neurčito“. Pod tímto termínem si můžeme představit cokoli, realitou ale nejspíše bude „navždy“. Nehoda Andrewa Flintoffa totiž stanici stála nemálo peněz. Zároveň však ve velmi negativním smyslu poukázala na šetření na bezpečnosti, což BBC dostalo do zorného pole úřadů.

Nyní tu pro změnu máme informace o konci Jeremyho Clarkson, Richard Hammonda a James Maye v The Grand Tour. Zatím to není oficiální, britský Sun to ale předkládá jako hotovou věc. Trojice prý „dospěla k názoru, že nastal ten správný čas, a chtěli odejít na vrcholu, když je show stále ještě populární“. Samotný pořad skončit nemusí a internetový gigant Amazon má zvažovat, zda by nepokračoval i bez stávající moderátorské trojice, s čímž prý Clarkson, Hammond a May nemají problém. Je ale těžké si něco takového představit. Hlavním tahákem The Grand Tour byla totiž tak jako u Top Gearu chemie mezi jeho hlavními protagonisty.

Zvěsti o možném konci se objevily již na počátku letošního roku, kdy Clarkson napsal sloupek, ve kterém se pořádně opřel do Meghan Markle. Za ten se omluvil, Amazon mu ale dle spekulací přesto neměl obnovit smlouvu. To lze ale skutečně brát za pouhý drb, neboť Clarkson pro Amazon natáčí rovněž show o své farmě. Aktuálně přitom dokončil třetí sérii a potvrzena je i ta čtvrtá. Na rozchod ve zlém mezi ním a internetovým gigantem to tedy nevypadá.

May nicméně již v červnu mluvil o tom, že show míří ke svému přirozenému konci. Na počátku tohoto týdne pak Clarkson oznámil, že jeho zdravotní stav není zrovna nejlepší. V třiašedesáti letech mu prý hrozí demence (nevíme, kde v tomto případě začíná a končí jeho sarkasmus), což má potvrzovat i pozvolná ztráta sluchu, kvůli které musel začít nosit naslouchátka. Jak se tedy zdá, The Grand Tour je skutečně definitivně na konci své cesty, přičemž příští rok má dorazit poslední epizoda, která se točí okolo výletu do Zimbabwe.

Poté ale asi opravdu skončí éra, v jejímž rámci bylo auto vzýváno jako cosi více než jen pouhý dopravní prostředek. Je to smutné, ale takový už je život. Pro fanouškovskou obci, která je stále menší (zatímco Top Gear s původní trojicí dokázal přilákat k obrazovkám při premiéře i více než sedm milionů lidí, vrcholem The Grand Tour měla být sotva poloviční sledovanost), je to další rána. Nezbude jí asi nic jiného, než se opakovaně vracet k materiálu natočenému v době, kdy svět vypadal docela jinak.

Clarkson, Hammond a May spolu začali spolupracovat v roce 2003 u druhé série Top Gearu. Po dvanácti letech pod taktovkou BBC se přesunuli k Amazonu, kde stvořili The Grand Tour. Stávající pátá série ale má být tou poslední, příští rok se totiž dočkáme finální epizody. A poté sbohem a šáteček, tak se alespoň věci mají mít podle aktuálně dostupných informací. Foto: Amazon Press Center

